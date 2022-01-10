zРадио написав:Во избежание манипуляций со ссылками на маргинальные мнения, которыми любят злоупотреблять антивакцинаторы, спешу рассказать им об иерархии знаний в доказательной медицине: ... - Золотым стандартом в доказательной медицине являются вдойные слепые плацебо-контролируемые рандомизированные клинические испытания, позволяющие видеть не только корреляции, но и причинно-следственные связи. Высокое качество дизайна подобных исследований предполагает само его название. Именно такие испытания, к слову, успешно прошли все допущенные на рынок вакцины от ковида;
ужас, это ваше имхо, или откуда-то таки передрали?
Откройте Lancet, Nature и сами убедитесь. Всяко полезнее, чем читать бредок ваших единомышленников и строчить свой собственный
Ромасик написав:А шведские циферки нужно бы проверить на свежую голову. А то така зрада вылазит..
У авторов статьи по их цифрам несколько другое мнение, но Вам с Кухарчуком конечно виднее, кто они в конце концов то эти авторы, их дело - готовить таблички для истинных гуру аналитики
К чему ведут авторы не скрывал и Кухарчук. В табличках шведов и на их графике отрицательная эффективность против симптомов таки есть, о чем шведы "умолчали". Что совпадает с британским отчетом. Да и израильтяне не ширялись бы в 4 раз, если бы все было ок. Так что, я уже претендую на "систематический обзор и мета-анализ" По смертям не нашел данных 180+. На сколько правильно Кухарчук построил графики, я не уверен. Есть сомнения.
vitaliian написав:вы искажаете написанное мной это как минимум некультурно, 22 года назад я слова такого ковид не слышал, потому что орви редко дифференцировали вам хоть раз участковый сказала какой у вас штамм гриппа?
1. Что я "исказил" кроме сегодняшнего "не точно"? Что было полу-шуткой, и правду не исказило (ТОЧНО - он ничего не говорил. Не так ли?) 2. А сейчас дифференцируют? Что сейчас, что тогда - пишут что проще или выгоднее (сейчас), а напрягаются с анализами в отдельных важных и-или зашкварных случаях. Именно поэтому и есть претензии к статистике по "не-гриппу"
У меня претензий к медицине 3 вагона и тележка, например сегодня папа ходил к семейному с пост ковидным кашлем, кт показало поражение легких, а ему даже не померили сатурацию.
ковид открыл секрет полишинеля что с медициной (и с фармой) всё плохо. Может в каких то немецких супер пупер клиниках делают миллион тестов, включая на 300 алергенов, ставят на 99% точные диагнозы, много чего умеют лечить, пришивают отсутствующие органы, но перед ковидом даже они бессильны.
а у нас сильно зависит от того как тебе повезло с врачом. Поэтому мой семейный врач находится за 300 км от моего дома, потому что остальные (с кем я имел дело) были недостаточно компетентны. Но ещё раз повторю свой тезис сказанный выше, несмотря на проблемы с медициной, фармой, малое клиническое испытание препаратов и тд и тп с эпидемией ковида нужно что то делать. Как и с другими заболеваниями вызывающими инвалидность или смерть.
О том опасное заболевание или просто насморк я здесь писать не буду, в интернете достаточно инфы от врачей.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 10 січ, 2022 20:36, всього редагувалось 1 раз.
zРадио бывает такое что "рандомизированные плацебо-контролированные двойные слепые" показывают эффективность препарата, а метаанализ показывает миллион новых случаев в день. Я далек от мысли что результат подтасовывают, надо принять как факт что эффективной вакцины от омикрона нет, что собственно даже производители вакцин не отрицают. Обещают к осени, к тому моменту возможно появится другой штамм, который вытеснит омикрон.
Вкладчик1234 претензия именно к принудиловке
не знаю читали ли вы, но в критических ситуациях всегда включается принудиловка, например в случае войны и мобилизации вас не будут спрашивать хотите ли вы повоевать? Помню в разгар боевых действий людей брали в армию в домашних тапочках на выходе из атб. Вероятно ситуация с пандемией признана критической.
В чужой мозг я заглянуть не могу, но ни меня ни папу не заставляли чипироваться. Так что до принудиловки так же далеко как до Луны раком. Кого на работе заставляют могут уволиться, начать свой бизнес, поехать в село завести хозяйство, эмигрировать в Афганистан. Где здесь принудиловка? Любой работодатель может вас уволить " без суда и следствия" , если посчитает вас неэффективным, так что прививка ровно ноль чтоб что то здесь изменила.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 10 січ, 2022 20:56, всього редагувалось 5 разів.
vitaliian написав:zРадио бывает такое что "рандомизированные плацебо-контролированные двойные слепые" показывают эффективность препарата, а метаанализ показывает миллион новых случаев в день. Я далек от мысли что результат подтасовывают, надо принять как факт что эффективной вакцины от омикрона нет, что собственно даже производители вакцин не отрицают.
Вот именно - существующие вакцины не разрабатывались под омикрон. Но производители уже в марте-апреле обещают новый препарат
А что с ней может быть? Потихоньку в компании с другими переводят с иностранных языков протоколы лечения (точнее переводят не они, а переводчики) и публикуют эти переводы, как написанные (составленные) ими лично.
Хотя, если вы приведете пруфы проведенных лично Голубовской исследований, по результатам которых ею и были написаны протоколы, я, изучив их, возможно и изменю свое мнение о ней.
Вы лучше расскажите, поставили бы вы "+" Faceless'у, который умножил на 0 ваш восхищенный пост о Кухарчуке, если бы Faceless не был модератором?