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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 48574858485948604861> Ваше ставлення до вакцинування від COVID Эпидемия коронавируса в мире 4 5 21 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер 19% 4 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні 33% 7 Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и) 14% 3 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер 0 0 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні 0 0 Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою 0 0 Не можу за станом здоров'я 0 0 Не вакцинувався і не буду 24% 5 Ще в роздумах 10% 2 Всього голосів : 21 Додано: Пон 10 січ, 2022 20:27 Ромасик написав: zРадио написав: Во избежание манипуляций со ссылками на маргинальные мнения, которыми любят злоупотреблять антивакцинаторы, спешу рассказать им об иерархии знаний в доказательной медицине:

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- Золотым стандартом в доказательной медицине являются вдойные слепые плацебо-контролируемые рандомизированные клинические испытания, позволяющие видеть не только корреляции, но и причинно-следственные связи. Высокое качество дизайна подобных исследований предполагает само его название. Именно такие испытания, к слову, успешно прошли все допущенные на рынок вакцины от ковида; Во избежание манипуляций со ссылками на маргинальные мнения, которыми любят злоупотреблять антивакцинаторы, спешу рассказать им об иерархии знаний в доказательной медицине:...- Золотым стандартом в доказательной медицине являются вдойные слепые плацебо-контролируемые рандомизированные клинические испытания, позволяющие видеть не только корреляции, но и причинно-следственные связи. Высокое качество дизайна подобных исследований предполагает само его название.

ужас, это ваше имхо, или откуда-то таки передрали? ужас, это ваше имхо, или откуда-то таки передрали?



Откройте Lancet, Nature и сами убедитесь. Всяко полезнее, чем читать бредок ваших единомышленников и строчить свой собственный Откройте Lancet, Nature и сами убедитесь. Всяко полезнее, чем читать бредок ваших единомышленников и строчить свой собственный zРадио

Повідомлень: 12101 З нами з: 02.05.18 Подякував: 3040 раз. Подякували: 6606 раз. Профіль 16 8 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 20:30 IgA написав: Ромасик написав: А шведские циферки нужно бы проверить на свежую голову. А то така зрада вылазит.. А шведские циферки нужно бы проверить на свежую голову. А то така зрада вылазит..

У авторов статьи по их цифрам несколько другое мнение, но Вам с Кухарчуком конечно виднее, кто они в конце концов то эти авторы, их дело - готовить таблички для истинных гуру аналитики У авторов статьи по их цифрам несколько другое мнение, но Вам с Кухарчуком конечно виднее, кто они в конце концов то эти авторы, их дело - готовить таблички для истинных гуру аналитики

К чему ведут авторы не скрывал и Кухарчук.

В табличках шведов и на их графике отрицательная эффективность против симптомов таки есть, о чем шведы "умолчали". Что совпадает с британским отчетом. Да и израильтяне не ширялись бы в 4 раз, если бы все было ок. Так что, я уже претендую на "систематический обзор и мета-анализ"

По смертям не нашел данных 180+.

На сколько правильно Кухарчук построил графики, я не уверен. Есть сомнения. К чему ведут авторы не скрывал и Кухарчук.В табличках шведов и на их графике отрицательная эффективность против симптомов таки есть, о чем шведы "умолчали". Что совпадает с британским отчетом. Да и израильтяне не ширялись бы в 4 раз, если бы все было ок. Так что, я уже претендую наПо смертям не нашел данных 180+.На сколько правильно Кухарчук построил графики, я не уверен. Есть сомнения. Ромасик

Повідомлень: 3988 З нами з: 30.03.15 Подякував: 983 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 20:32 zРадио написав: Откройте Lancet, Nature и сами убедитесь. Всяко полезнее, чем читать бредок ваших единомышленников и строчить свой собственный Откройте Lancet, Nature и сами убедитесь. Всяко полезнее, чем читать бредок ваших единомышленников и строчить свой собственный

мне веры в пфизер-95% достаточно мне веры в пфизер-95% достаточно Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 10 січ, 2022 20:32, всього редагувалось 1 раз. Ромасик

Повідомлень: 3988 З нами з: 30.03.15 Подякував: 983 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 20:32 Вкладчик1234 написав: vitaliian написав: вы искажаете написанное мной это как минимум некультурно, 22 года назад я слова такого ковид не слышал, потому что орви редко дифференцировали вам хоть раз участковый сказала какой у вас штамм гриппа? вы искажаете написанное мной это как минимум некультурно, 22 года назад я слова такого ковид не слышал, потому что орви редко дифференцировали вам хоть раз участковый сказала какой у вас штамм гриппа?

1. Что я "исказил" кроме сегодняшнего "не точно"? Что было полу-шуткой, и правду не исказило (ТОЧНО - он ничего не говорил. Не так ли?)

2. А сейчас дифференцируют? Что сейчас, что тогда - пишут что проще или выгоднее (сейчас), а напрягаются с анализами в отдельных важных и-или зашкварных случаях.

Именно поэтому и есть претензии к статистике по "не-гриппу" 1. Что я "исказил" кроме сегодняшнего "не точно"? Что было полу-шуткой, и правду не исказило (ТОЧНО - он ничего не говорил. Не так ли?)2. А сейчас дифференцируют? Что сейчас, что тогда - пишут что проще или выгоднее (сейчас), а напрягаются с анализами в отдельных важных и-или зашкварных случаях.Именно поэтому и есть претензии к статистике по "не-гриппу"

У меня претензий к медицине 3 вагона и тележка, например сегодня папа ходил к семейному с пост ковидным кашлем, кт показало поражение легких, а ему даже не померили сатурацию.



ковид открыл секрет полишинеля что с медициной (и с фармой) всё плохо. Может в каких то немецких супер пупер клиниках делают миллион тестов, включая на 300 алергенов, ставят на 99% точные диагнозы, много чего умеют лечить, пришивают отсутствующие органы, но перед ковидом даже они бессильны.



а у нас сильно зависит от того как тебе повезло с врачом. Поэтому мой семейный врач находится за 300 км от моего дома, потому что остальные (с кем я имел дело) были недостаточно компетентны. Но ещё раз повторю свой тезис сказанный выше, несмотря на проблемы с медициной, фармой, малое клиническое испытание препаратов и тд и тп с эпидемией ковида нужно что то делать. Как и с другими заболеваниями вызывающими инвалидность или смерть.



О том опасное заболевание или просто насморк я здесь писать не буду, в интернете достаточно инфы от врачей. У меня претензий к медицине 3 вагона и тележка, например сегодня папа ходил к семейному с пост ковидным кашлем, кт показало поражение легких, а ему даже не померили сатурацию.ковид открыл секрет полишинеля что с медициной (и с фармой) всё плохо. Может в каких то немецких супер пупер клиниках делают миллион тестов, включая на 300 алергенов, ставят на 99% точные диагнозы, много чего умеют лечить, пришивают отсутствующие органы, но перед ковидом даже они бессильны.а у нас сильно зависит от того как тебе повезло с врачом. Поэтому мой семейный врач находится за 300 км от моего дома, потому что остальные (с кем я имел дело) были недостаточно компетентны. Но ещё раз повторю свой тезис сказанный выше, несмотря на проблемы с медициной, фармой, малое клиническое испытание препаратов и тд и тп с эпидемией ковида нужно что то делать. Как и с другими заболеваниями вызывающими инвалидность или смерть.О том опасное заболевание или просто насморк я здесь писать не буду, в интернете достаточно инфы от врачей. Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 10 січ, 2022 20:36, всього редагувалось 1 раз. vitaliian

Повідомлень: 10244 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1791 раз. Подякували: 2564 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 20:35 yanyura, что там с Голубовской? Ромасик

Повідомлень: 3988 З нами з: 30.03.15 Подякував: 983 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 20:39 Re: Эпидемия коронавируса в мире Где я говорил, что это первый препарат "не до конца испытанный"?

Если люди и принимают препарат "не до конца испытанный" - то делают это добровольно.

Претензия именно к принудиловке Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15833 З нами з: 18.04.15 Подякував: 9081 раз. Подякували: 4334 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 20:40 Ромасик написав: К чему ведут авторы не скрывал и Кухарчук.

В табличках шведов и на их графике отрицательная эффективность против симптомов таки есть, о чем шведы "умолчали". К чему ведут авторы не скрывал и Кухарчук.В табличках шведов и на их графике отрицательная эффективность против симптомов таки есть, о чем шведы "умолчали".



шведов с их выводами я в ланцете видел, препринт но тем не менее. Вас с Кухарчуком я видел тут и в фейсбуке, в ланцете мнения подобные вашим не котируются похоже. дайте угадаю, фарммафия? шведов с их выводами я в ланцете видел, препринт но тем не менее. Вас с Кухарчуком я видел тут и в фейсбуке, в ланцете мнения подобные вашим не котируются похоже. дайте угадаю, фарммафия? IgA Повідомлень: 1216 З нами з: 02.07.15 Подякував: 38 раз. Подякували: 190 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 20:43 zРадио бывает такое что "рандомизированные плацебо-контролированные двойные слепые" показывают эффективность препарата, а метаанализ показывает миллион новых случаев в день. Я далек от мысли что результат подтасовывают, надо принять как факт что эффективной вакцины от омикрона нет, что собственно даже производители вакцин не отрицают. Обещают к осени, к тому моменту возможно появится другой штамм, который вытеснит омикрон.



Вкладчик1234 претензия именно к принудиловке не знаю читали ли вы, но в критических ситуациях всегда включается принудиловка, например в случае войны и мобилизации вас не будут спрашивать хотите ли вы повоевать? Помню в разгар боевых действий людей брали в армию в домашних тапочках на выходе из атб. Вероятно ситуация с пандемией признана критической.



В чужой мозг я заглянуть не могу, но ни меня ни папу не заставляли чипироваться. Так что до принудиловки так же далеко как до Луны раком. Кого на работе заставляют могут уволиться, начать свой бизнес, поехать в село завести хозяйство, эмигрировать в Афганистан. Где здесь принудиловка? Любой работодатель может вас уволить " без суда и следствия" , если посчитает вас неэффективным, так что прививка ровно ноль чтоб что то здесь изменила. бывает такое что "рандомизированные плацебо-контролированные двойные слепые" показывают эффективность препарата, а метаанализ показывает миллион новых случаев в день. Я далек от мысли что результат подтасовывают, надо принять как факт что эффективной вакцины от омикрона нет, что собственно даже производители вакцин не отрицают. Обещают к осени, к тому моменту возможно появится другой штамм, который вытеснит омикрон.не знаю читали ли вы, но в критических ситуациях всегда включается принудиловка, например в случае войны и мобилизации вас не будут спрашивать хотите ли вы повоевать? Помню в разгар боевых действий людей брали в армию в домашних тапочках на выходе из атб. Вероятно ситуация с пандемией признана критической.В чужой мозг я заглянуть не могу, но ни меня ни папу не заставляли чипироваться. Так что до принудиловки так же далеко как до Луны раком. Кого на работе заставляют могут уволиться, начать свой бизнес, поехать в село завести хозяйство, эмигрировать в Афганистан. Где здесь принудиловка? Любой работодатель может вас уволить " без суда и следствия" , если посчитает вас неэффективным, так что прививка ровно ноль чтоб что то здесь изменила. Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 10 січ, 2022 20:56, всього редагувалось 5 разів. vitaliian

Повідомлень: 10244 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1791 раз. Подякували: 2564 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 20:45 vitaliian написав: zРадио бывает такое что "рандомизированные плацебо-контролированные двойные слепые" показывают эффективность препарата, а метаанализ показывает миллион новых случаев в день. Я далек от мысли что результат подтасовывают, надо принять как факт что эффективной вакцины от омикрона нет, что собственно даже производители вакцин не отрицают. бывает такое что "рандомизированные плацебо-контролированные двойные слепые" показывают эффективность препарата, а метаанализ показывает миллион новых случаев в день. Я далек от мысли что результат подтасовывают, надо принять как факт что эффективной вакцины от омикрона нет, что



Вот именно - существующие вакцины не разрабатывались под омикрон. Но производители уже в марте-апреле обещают новый препарат Вот именно - существующие вакцины не разрабатывались под омикрон. Но производители уже в марте-апреле обещают новый препарат zРадио

Повідомлень: 12101 З нами з: 02.05.18 Подякував: 3040 раз. Подякували: 6606 раз. Профіль 16 8 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 20:51 Ромасик написав: yanyura, что там с Голубовской? , что там с Голубовской?

А что с ней может быть? Потихоньку в компании с другими переводят с иностранных языков протоколы лечения (точнее переводят не они, а переводчики) и публикуют эти переводы, как написанные (составленные) ими лично.



Хотя, если вы приведете пруфы проведенных лично Голубовской исследований, по результатам которых ею и были написаны протоколы, я, изучив их, возможно и изменю свое мнение о ней.



Вы лучше расскажите, поставили бы вы "+" Faceless'у, который умножил на 0 ваш восхищенный пост о Кухарчуке, если бы Faceless не был модератором? А что с ней может быть? Потихоньку в компании с другими переводят с иностранных языков протоколы лечения (точнее переводят не они, а переводчики) и публикуют эти переводы, как написанные (составленные) ими лично.Хотя, если вы приведете пруфы проведенных лично Голубовской исследований, по результатам которых ею и были написаны протоколы, я, изучив их, возможно и изменю свое мнение о ней.Вы лучше расскажите, поставили бы вы "'у, который умножил наваш восхищенный пост о Кухарчуке, если быне был модератором? yanyura Повідомлень: 6485 З нами з: 09.01.09 Подякував: 2007 раз. Подякували: 1522 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 48574858485948604861> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7919 17272768

maksimus silvestris Пон 10 січ, 2022 17:53