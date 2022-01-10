Ромасик написав:К чему ведут авторы не скрывал и Кухарчук. В табличках шведов и на их графике отрицательная эффективность против симптомов таки есть, о чем шведы "умолчали".
шведов с их выводами я в ланцете видел, препринт но тем не менее. Вас с Кухарчуком я видел тут и в фейсбуке, в ланцете мнения подобные вашим не котируются похоже. дайте угадаю, фарммафия?
а я что-то не понял, чем мое мнене по эффективноти вакцин противоречит ланцету? Кухарчук кстати в конце статьи тоже написал, ширяться нужно, но... Я не настолько категоричен как он, поэтому я вообще не вижу необходимости быть наркоманом
В прошлом месяце минздрав разрешил вводить четвертую дозу вакцины людям старше 60 лет и пациентам из группы риска. На сегодняшний день ее получили около 250 тысяч израильтян. Однако это решение подверглось критике со стороны экспертов, потому что оно не было основано на клиническом исследовании, изучающем эффект четвертой дозы вакцины.
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 10 січ, 2022 20:56, всього редагувалось 1 раз.
А что с ней может быть? Потихоньку в компании с другими переводят с иностранных языков протоколы лечения (точнее переводят не они, а переводчики) и публикуют эти переводы, как написанные (составленные) ими лично.
Хотя, если вы приведете пруфы проведенных лично Голубовской исследований, по результатам которых ею и были написаны протоколы, я, изучив их, возможно и изменю свое мнение о ней.
Вы лучше расскажите, поставили бы вы "+" Faceless'у, который умножил на 0 ваш восхищенный пост о Кухарчуке, если бы Faceless не был модератором?
ахаха, с.ка логика *ополиза та зато как он модерит я бы минусил каждый его пост по делу и без но поскольку он показал, кто такой Кухарчук, как-бы дав мне ценную информацию (ответив мне лично), то я за такое плюсую, не взирая на политические разногласия
Да и витальена в лужу посадил с его КТ.
с какого перепугу я буду искать ее исследования - вам надо вы ищите. Она кстати профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней. Хоть что-то найти да должны.