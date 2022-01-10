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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4858485948604861>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4 5 21
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
19%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
33%
7
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
14%
3
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
24%
5
Ще в роздумах
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 20:51

Re: Эпидемия коронавируса в Израиле

4-я вакцинация сдувается на глазах, как и предполагал, а ограничения послабляются - https://detaly.co.il/eksperty-minzdrava ... -grazhdan/
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 20:54

  roberto dark написав:Эпопея с 4-й вакцинацией сдувается на глазах как и предполагал, а ограничения послабляются - https://detaly.co.il/eksperty-minzdrava ... -grazhdan/

Как раз на днях требовали "пруфов" про отсрочку 4 укола. А тут как раз и продолжение истории подвезли
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 20:54

  IgA написав:
  Ромасик написав:К чему ведут авторы не скрывал и Кухарчук.
В табличках шведов и на их графике отрицательная эффективность против симптомов таки есть, о чем шведы "умолчали".

шведов с их выводами я в ланцете видел, препринт но тем не менее. Вас с Кухарчуком я видел тут и в фейсбуке, в ланцете мнения подобные вашим не котируются похоже. дайте угадаю, фарммафия?

а я что-то не понял, чем мое мнене по эффективноти вакцин противоречит ланцету?
Кухарчук кстати в конце статьи тоже написал, ширяться нужно, но...
Я не настолько категоричен как он, поэтому я вообще не вижу необходимости быть наркоманом :)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 20:55

  roberto dark написав:4-я вакцинация сдувается на глазах, как и предполагал [кто-кто?], а ограничения послабляются - https://detaly.co.il/eksperty-minzdrava ... -grazhdan/

ужас, а вчера в меня бросались тапками
В прошлом месяце минздрав разрешил вводить четвертую дозу вакцины людям старше 60 лет и пациентам из группы риска. На сегодняшний день ее получили около 250 тысяч израильтян. Однако это решение подверглось критике со стороны экспертов, потому что оно не было основано на клиническом исследовании, изучающем эффект четвертой дозы вакцины.
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 10 січ, 2022 20:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:00

  Вкладчик1234 написав:
  roberto dark написав:Эпопея с 4-й вакцинацией сдувается на глазах как и предполагал, а ограничения послабляются - https://detaly.co.il/eksperty-minzdrava ... -grazhdan/

Как раз на днях требовали "пруфов" про отсрочку 4 укола. А тут как раз и продолжение истории подвезли

Речь идет о "недовакцине" конечно же ибо в марте будет более продвинутая версия от Омикрона (Бурла отвечает).
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:07

  Ромасик написав:Кухарчук кстати в конце статьи тоже написал, ширяться нужно, но...


то есть как и Голубовская, осторожничает, а то еще уволят как Волянского. ну хоть в этот раз Вы заметили, а не я, есть прогресс, поздравляю!
IgA
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:17

  Ромасик написав:недо - это та, что от дельты?
зачем она нужна будет в марте, если к тому времени все вымрут? :mrgreen:

"Недовакцина" потому, что не обладает достаточной защитой от заражения, госпитализаций и сложного течения заболевания от всех существующих штаммов. А вот будущая со слов Бурлы будет :wink:
https://ria.ru/20220110/vaktsina-1767199091.html
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:24

  yanyura написав:
  Ромасик написав:yanyura, что там с Голубовской?

А что с ней может быть? Потихоньку в компании с другими переводят с иностранных языков протоколы лечения (точнее переводят не они, а переводчики) и публикуют эти переводы, как написанные (составленные) ими лично.

Хотя, если вы приведете пруфы проведенных лично Голубовской исследований, по результатам которых ею и были написаны протоколы, я, изучив их, возможно и изменю свое мнение о ней.

Вы лучше расскажите, поставили бы вы "+" Faceless'у, который умножил на 0 ваш восхищенный пост о Кухарчуке, если бы Faceless не был модератором?

ахаха, с.ка логика *ополиза
та зато как он модерит я бы минусил каждый его пост по делу и без :mrgreen:
но поскольку он показал, кто такой Кухарчук, как-бы дав мне ценную информацию (ответив мне лично), то я за такое плюсую, не взирая на политические разногласия

Да и витальена в лужу посадил с его КТ.

с какого перепугу я буду искать ее исследования - вам надо вы ищите. Она кстати профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней. Хоть что-то найти да должны.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:27

Ромасик ты троль. Почему тебя не банят хз. Другие хотя бы стараются какую то полезную информацию принести, а ты тупо троллишь, как будто здесь квн а не ковид обсуждается.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:34

  vitaliian написав:Ромасик ты троль. Почему тебя не банят хз. Другие хотя бы стараются какую то полезную информацию принести, а ты тупо троллишь, как будто здесь квн а не ковид обсуждается.

я сюда полезной инфы принес больше, чем все антиваксы вместе взятые
Ромасик
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