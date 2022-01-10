yanyura написав:

Ромасик написав: yanyura, что там с Голубовской? , что там с Голубовской?

А что с ней может быть? Потихоньку в компании с другими переводят с иностранных языков протоколы лечения (точнее переводят не они, а переводчики) и публикуют эти переводы, как написанные (составленные) ими лично.Хотя, если вы приведете пруфы проведенных лично Голубовской исследований, по результатам которых ею и были написаны протоколы, я, изучив их, возможно и изменю свое мнение о ней.Вы лучше расскажите, поставили бы вы "'у, который умножил наваш восхищенный пост о Кухарчуке, если быне был модератором?