Эпидемия коронавируса в мире
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Додано: Пон 10 січ, 2022 21:37
roberto dark написав: Ромасик написав:
недо - это та, что от дельты?
зачем она нужна будет в марте, если к тому времени все вымрут?
"Недовакцина" потому, что не обладает достаточной защитой от заражения, госпитализаций и сложного течения заболевания от всех существующих штаммов. А вот будущая со слов Бурлы будет
https://ria.ru/20220110/vaktsina-1767199091.html
та то, что Бурла что-то наколотит, то я поверил вам и без ссылок.
Только зачем она будет нужна к лету?)
Он отметил, что пока не уверен, понадобится ли вакцина против штамма "омикрон", но в случае незамедлительной необходимости, она будет готова.
ахаха, а он и сам не знает, нафиг она нужна
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Ромасик
в Пон 10 січ, 2022 21:39, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Додано: Пон 10 січ, 2022 21:39
vitaliian написав: Вкладчик1234 написав: vitaliian написав: Вкладчик1234
про "это не точно" в оригинальном тексте нет, зачем что то подтасовывать? Точно или не точно станет понятно после клинических испытаний, что должно быть ясно даже старшекласснику.
2. Даже нынешние "препараты от ковид" не прошли всех этапов клинических испытаний,
Особенно интересно с препаратами для детей, как вы себе представляете это испытание, двойное, слепое, плацебо-контролируемое, родители добровольно отдадут детей лечить неизвестным препаратом с неизвестной побочкой Или "лечить" пустышками плацебо в периоды обострения , когда нужен 100% проверенный препарат, а не эксперимент над ребенком? какая альтернатива, не лечить детей вообще или может лечить дедовскими методами ?
На большинстве препаратов указана нижняя планка 6 лет. Таким образом производители снимают с себя ответственность. Чем таких детей лечат не сложно догадаться?
Критиковать всегда легко, а как предложить альтернативу так все критиканы куда то пропадают. Проблема испытаний не новая и вы здесь америку не открыли.
Я всё жду, когда
Цитрин
предложит испытывать на преступниках - "они нарушили права других, можно теперь нарушить их права".
И, кстати, Файзер уде получил статус не экспериментальной, а вполне обычной вакцины. Вот сейчас не помню точно насчёт Модерны.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 21:43
ЛАД написав:
кстати, Файзер уде получил статус не экспериментальной, а вполне обычной вакцины.
интересно в сертификате указан штамм или вакцина позиционируется как от "всех известных и не известных штаммов ковида"?
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vitaliian
в Пон 10 січ, 2022 21:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 21:45
ЛАД написав:
И, кстати, Файзер уде получил статус не экспериментальной,
В этот момент вкладчики с ромами моргнули на 10 минут и перелистнули страницу, не читая. Это какая-то зрада.
Hotab
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Додано: Пон 10 січ, 2022 21:48
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Igneus
в Пон 10 січ, 2022 21:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 21:52
Последние секунды, песня
"Мы с тобою люди честного труда".. Да, юрыст? Все так?
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Додано: Пон 10 січ, 2022 21:54
Hotab написав: ЛАД написав:
И, кстати, Файзер уде получил статус не экспериментальной,
В этот момент вкладчики с ромами моргнули на 10 минут и перелистнули страницу, не читая. Это какая-то зрада.
В этот момент ЛАД постит информацию без пруфов (фейк?), а Фейкомётчик продолжает словесно испражняться и выискивать зраду, пока сам сидит в луже
Вкладчик1234
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Додано: Пон 10 січ, 2022 21:55
Hotab написав: ЛАД написав:
И, кстати, Файзер уде получил статус не экспериментальной,
В этот момент вкладчики с ромами моргнули на 10 минут и перелистнули страницу, не читая. Это какая-то зрада.
он вроде как что-то получил еще в августе.
А то ли он сейчас еще что-то получил, то ли дедушка что-то вспомнил, то ли что, то ли где?
Ромасик
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Додано: Пон 10 січ, 2022 21:58
Вкладчик1234 написав:
без пруфов (фейк?)
Ну Ромка сразу заявил, что читать ничего не будет, ему "95% эффективности физера достаточно". А тебе? Читал что-то, кроме желтой книжки и букваря?
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Додано: Пон 10 січ, 2022 22:02
Hotab написав: Вкладчик1234 написав:
без пруфов (фейк?)
Ну Ромка сразу заявил, что читать ничего не будет, ему "95% эффективности физера достаточно". А тебе? Читал что-то, кроме желтой книжки и букваря?
Пруфы где, фейкомёт?
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