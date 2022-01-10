vitaliian написав:Вкладчик1234 про "это не точно" в оригинальном тексте нет, зачем что то подтасовывать? Точно или не точно станет понятно после клинических испытаний, что должно быть ясно даже старшекласснику.
2. Даже нынешние "препараты от ковид" не прошли всех этапов клинических испытаний,
Особенно интересно с препаратами для детей, как вы себе представляете это испытание, двойное, слепое, плацебо-контролируемое, родители добровольно отдадут детей лечить неизвестным препаратом с неизвестной побочкой Или "лечить" пустышками плацебо в периоды обострения , когда нужен 100% проверенный препарат, а не эксперимент над ребенком? какая альтернатива, не лечить детей вообще или может лечить дедовскими методами ?
На большинстве препаратов указана нижняя планка 6 лет. Таким образом производители снимают с себя ответственность. Чем таких детей лечат не сложно догадаться?
Критиковать всегда легко, а как предложить альтернативу так все критиканы куда то пропадают. Проблема испытаний не новая и вы здесь америку не открыли.
Я всё жду, когда Цитрин предложит испытывать на преступниках - "они нарушили права других, можно теперь нарушить их права". И, кстати, Файзер уде получил статус не экспериментальной, а вполне обычной вакцины. Вот сейчас не помню точно насчёт Модерны.