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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4858485948604861

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4 5 21
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
19%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
33%
7
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
14%
3
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
24%
5
Ще в роздумах
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:37

  roberto dark написав:
  Ромасик написав:недо - это та, что от дельты?
зачем она нужна будет в марте, если к тому времени все вымрут? :mrgreen:

"Недовакцина" потому, что не обладает достаточной защитой от заражения, госпитализаций и сложного течения заболевания от всех существующих штаммов. А вот будущая со слов Бурлы будет :wink:
https://ria.ru/20220110/vaktsina-1767199091.html

та то, что Бурла что-то наколотит, то я поверил вам и без ссылок.
Только зачем она будет нужна к лету?)
Он отметил, что пока не уверен, понадобится ли вакцина против штамма "омикрон", но в случае незамедлительной необходимости, она будет готова.
ахаха, а он и сам не знает, нафиг она нужна :lol:
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 10 січ, 2022 21:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:39

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:
  vitaliian написав:Вкладчик1234 про "это не точно" в оригинальном тексте нет, зачем что то подтасовывать? Точно или не точно станет понятно после клинических испытаний, что должно быть ясно даже старшекласснику.

2. Даже нынешние "препараты от ковид" не прошли всех этапов клинических испытаний,

Особенно интересно с препаратами для детей, как вы себе представляете это испытание, двойное, слепое, плацебо-контролируемое, родители добровольно отдадут детей лечить неизвестным препаратом с неизвестной побочкой Или "лечить" пустышками плацебо в периоды обострения , когда нужен 100% проверенный препарат, а не эксперимент над ребенком? какая альтернатива, не лечить детей вообще или может лечить дедовскими методами ?

На большинстве препаратов указана нижняя планка 6 лет. Таким образом производители снимают с себя ответственность. Чем таких детей лечат не сложно догадаться?

Критиковать всегда легко, а как предложить альтернативу так все критиканы куда то пропадают. Проблема испытаний не новая и вы здесь америку не открыли.

Я всё жду, когда Цитрин предложит испытывать на преступниках - "они нарушили права других, можно теперь нарушить их права".
И, кстати, Файзер уде получил статус не экспериментальной, а вполне обычной вакцины. Вот сейчас не помню точно насчёт Модерны.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:кстати, Файзер уде получил статус не экспериментальной, а вполне обычной вакцины.
интересно в сертификате указан штамм или вакцина позиционируется как от "всех известных и не известных штаммов ковида"?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 10 січ, 2022 21:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:И, кстати, Файзер уде получил статус не экспериментальной,

В этот момент вкладчики с ромами моргнули на 10 минут и перелистнули страницу, не читая. Это какая-то зрада.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:48

  yanyura написав:поблагодарил Faceless'а (поставив "+")
(Igneus, Аууууууууууу!

https://www.youtube.com/watch?v=1J_8zmEojaY
https://www.youtube.com/watch?v=9tkMumBynqw
Востаннє редагувалось Igneus в Пон 10 січ, 2022 21:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:52

  Igneus написав:
  yanyura написав:поблагодарил Faceless'а (поставив "+")
(Igneus, Аууууууууууу!

https://www.youtube.com/watch?v=1J_8zmEojaY

Последние секунды, песня
"Мы с тобою люди честного труда".. Да, юрыст? Все так? :mrgreen:
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