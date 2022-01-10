Как выше 100500 раз писалось: раньше никто не проводил никаких анализов, кроме особых случаев. Было только ОРЗ-ОРВИ, по вкусу.Сейчас, когда появилась "мотивация", - анализы тоже не особо проводят, чисто для соблюдения формальностей или в особых случаях, - поэтому сейчас есть только ковид, и нет никакого ОРЗ-ОРВИ-гриппа (за редким исключением)Поэтому и статистика такая: раньше "от гриппа никто не умирал", а сейчас "все умирают только от ковида". Поэтому, исходя из статистики, "грипп - это насморк и простуда", а "ковид (в лице альфы, беты, оксимирона и т.д.) - это смертельная инфекция"

У нас появилась новая болезнь, пациенты начали описывать новые симптомы, а врачи им говорят: идите к психиатру или отдыхайте побольше. Просто потому так говорят, что у них в рекомендациях, а тем более в учебниках, такие симптомы не прописаны. Новое заставляет задуматься и получает признание только если про это говорят не один-два человека, а много. Либо когда к горстке говорящих присоединится голос кого-то значительного.



Так и здесь — свое состояние после выздоровления от ковида описал английский врач Пол Гарнер, профессор Школы тропической медицины из Ливерпуля. После этого к «выжившим» начали понемногу прислушиваться и наблюдать за ними, оказывать помощь.