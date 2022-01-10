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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.2 5 22
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
18%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
32%
7
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
14%
3
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
27%
6
Ще в роздумах
9%
2
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:изучаем "золотые стандарты медицины".

Поизучай не Рунет, а первоисточник

https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635

фальсифицировались данные,


В воображении рунетного Ромки. Вкладчики радостно клопали в ладоши и слегка повизгивали.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 січ, 2022 22:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:25

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:В этот момент ЛАД постит информацию без пруфов (фейк?),

А что тебе изменят пруфы?? Ты изменишь пластинку??
Или снова о пыли дорожной начнёшь?
https://www.bbc.com/russian/news-58310432

Или может скажешь, что врал полгода "эксперименты..", "неодобренная вакцина", "жижа"???
А?

А что, сразу нельзя было указать источник?
На этот раз засчитаю, "но впредь будьте осторожнее" :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:27

Вкладчик1234 , этому источнику сто лет в обед. Только зашоренные громозеки его не видели, иди делали вид. Ну и конечно в Рунете "об этом пока нельзя говорить", и потому ты не знал.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:27

  Вкладчик1234 написав:
  vitaliian написав:вы искажаете написанное мной это как минимум некультурно, 22 года назад я слова такого ковид не слышал, потому что орви редко дифференцировали вам хоть раз участковый сказала какой у вас штамм гриппа?

1. Что я "исказил" кроме сегодняшнего "не точно"? Что было полу-шуткой, и правду не исказило (ТОЧНО - он ничего не говорил. Не так ли?)
2. А сейчас дифференцируют? Что сейчас, что тогда - пишут что проще или выгоднее (сейчас), а напрягаются с анализами в отдельных важных и-или зашкварных случаях.
Именно поэтому и есть претензии к статистике по "не-гриппу"

Не очень понятно, почему "поэтому" у Вас "претензии к статистике по "не-гриппу".
В любом случае, она не хуже любой другой статистики по гриппу за последние десятилетия. Скорее, всё же лучше.
Я уже просил нескольких человек привести пример эпидемии гриппа с хотя бы близким числом смертей к нынешнему "не-гриппу" за последние лет 50-70?
Может быть Вы сумеете найти?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:29

  yanyura написав:..........
Вы лучше расскажите, поставили бы вы "+" Faceless'у, который умножил на 0 ваш восхищенный пост о Кухарчуке, если бы Faceless не был модератором?

Ну, в данном случае причина не в этом. Тут главное - подколоть vitaliian.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:29

Інформація з сайту виробника щодо його продукту COMIRNATY(оновлена у грудні 2021) із вказівкою, що це лише для США. (А шо тоді ми отримуємо?)
This product information is intended only for residents of the United States.
14 CLINICAL STUDIES
Efficacy in Participants 16 Years of Age and Older
Study 2 is an ongoing, multicenter, multinational, randomized, placebo-controlled, observer-blind, dose-finding, vaccine candidate–selection, and efficacy study in participants 12 years of age and older.
COMIRNATY has not been evaluated for the potential to cause carcinogenicity, genotoxicity, or impairment of male fertility.
https://labeling.pfizer.com/ShowLabelin ... section-11

14 КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ефективність у учасників 16 років і старше
Дослідження 2 триває, є багатоцентровим, багатонаціональним, рандомізованим, плацебо-контрольованим, зі сліпим спостеріганням, визначенням дози, вибору кандидатів на вакцину та ефективності за участю учасників віком 12 років і старше.
COMIRNATY не оцінювався на предмет потенційної канцерогенності, генотоксичності або порушення чоловічої фертильності.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:31

  ЛАД написав:Я уже просил нескольких человек привести пример эпидемии гриппа с хотя бы близким числом смертей к нынешнему "не-гриппу" за последние лет 50-70?
Может быть Вы сумеете найти?

Как выше 100500 раз писалось: раньше никто не проводил никаких анализов, кроме особых случаев. Было только ОРЗ-ОРВИ, по вкусу.
Сейчас, когда появилась "мотивация", - анализы тоже не особо проводят, чисто для соблюдения формальностей или в особых случаях, - поэтому сейчас есть только ковид, и нет никакого ОРЗ-ОРВИ-гриппа (за редким исключением)
Поэтому и статистика такая: раньше "от гриппа никто не умирал", а сейчас "все умирают только от ковида". Поэтому, исходя из статистики, "грипп - это насморк и простуда", а "ковид (в лице альфы, беты, оксимирона и т.д.) - это смертельная инфекция"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:раньше "от гриппа никто не умирал", а сейчас "все умирают только от ковида"


Когда врать привык не моргая...

Зображення

За 10м 2021 года::


Зображення


Графа Ковид отдельно.

https://index.minfin.com.ua/reference/people/deaths/
Как вы думаете, насколько вкладчикам хватит памяти? Когда они продолжат врать свой замызганный нарратив "всем приписывают Ковид, будто других болезней нет"??
Где-то настолько, насколько хватило памяти об одобрении Файзера? На 5 минут?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 січ, 2022 22:53, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:41

  fler написав:Інформація з сайту виробника щодо його продукту COMIRNATY(оновлена у грудні 2021) із вказівкою, що це лише для США. (А шо тоді ми отримуємо?)
This product information is intended only for residents of the United States.
14 CLINICAL STUDIES
Efficacy in Participants 16 Years of Age and Older
Study 2 is an ongoing, multicenter, multinational, randomized, placebo-controlled, observer-blind, dose-finding, vaccine candidate–selection, and efficacy study in participants 12 years of age and older.
COMIRNATY has not been evaluated for the potential to cause carcinogenicity, genotoxicity, or impairment of male fertility.
https://labeling.pfizer.com/ShowLabelin ... section-11

14 КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ефективність у учасників 16 років і старше
Дослідження 2 триває, є багатоцентровим, багатонаціональним, рандомізованим, плацебо-контрольованим, зі сліпим спостеріганням, визначенням дози, вибору кандидатів на вакцину та ефективності за участю учасників віком 12 років і старше.
COMIRNATY не оцінювався на предмет потенційної канцерогенності, генотоксичності або порушення чоловічої фертильності.

Спасибо. Значит не всё так однозначно.
Пролистнул бегло. Оказывается как минимум "не смертельные побочки" (те, ктороые проявляются сразу) - практически гарантированы:
In clinical studies, the most commonly reported (≥10%) adverse reactions in participants 16 through 55 years of age following any dose were pain at the injection site (88.6%), fatigue (70.1%), headache (64.9%), muscle pain (45.5%), chills (41.5%), joint pain (27.5%), fever (17.8%), and injection site swelling (10.6%).

Наверно safonovstanislav этого не знал, ему наверняка сказали что это "1 на миллион"
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:41

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:Я уже просил нескольких человек привести пример эпидемии гриппа с хотя бы близким числом смертей к нынешнему "не-гриппу" за последние лет 50-70?
Может быть Вы сумеете найти?

Как выше 100500 раз писалось: раньше никто не проводил никаких анализов, кроме особых случаев. Было только ОРЗ-ОРВИ, по вкусу.
Сейчас, когда появилась "мотивация", - анализы тоже не особо проводят, чисто для соблюдения формальностей или в особых случаях, - поэтому сейчас есть только ковид, и нет никакого ОРЗ-ОРВИ-гриппа (за редким исключением)
Поэтому и статистика такая: раньше "от гриппа никто не умирал", а сейчас "все умирают только от ковида". Поэтому, исходя из статистики, "грипп - это насморк и простуда", а "ковид (в лице альфы, беты, оксимирона и т.д.) - это смертельная инфекция"

Это сми, они так работают, им нужны сенсации, я сбился со счета сколько сми уже анонсировало эффективных препаратов против ковида. А по факту их нет. Делите на 10 то что пишут журналисты. У них работа такая, доход зависит от количества знаков в статье. Невыгодно писать мало и правду.

Врачи же думают иначе, мало внимания уделяется ковиду

У нас появилась новая болезнь, пациенты начали описывать новые симптомы, а врачи им говорят: идите к психиатру или отдыхайте побольше. Просто потому так говорят, что у них в рекомендациях, а тем более в учебниках, такие симптомы не прописаны. Новое заставляет задуматься и получает признание только если про это говорят не один-два человека, а много. Либо когда к горстке говорящих присоединится голос кого-то значительного.

Так и здесь — свое состояние после выздоровления от ковида описал английский врач Пол Гарнер, профессор Школы тропической медицины из Ливерпуля. После этого к «выжившим» начали понемногу прислушиваться и наблюдать за ними, оказывать помощь.
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