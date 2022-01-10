vitaliian написав:вы искажаете написанное мной это как минимум некультурно, 22 года назад я слова такого ковид не слышал, потому что орви редко дифференцировали вам хоть раз участковый сказала какой у вас штамм гриппа?
1. Что я "исказил" кроме сегодняшнего "не точно"? Что было полу-шуткой, и правду не исказило (ТОЧНО - он ничего не говорил. Не так ли?) 2. А сейчас дифференцируют? Что сейчас, что тогда - пишут что проще или выгоднее (сейчас), а напрягаются с анализами в отдельных важных и-или зашкварных случаях. Именно поэтому и есть претензии к статистике по "не-гриппу"
Не очень понятно, почему "поэтому" у Вас "претензии к статистике по "не-гриппу". В любом случае, она не хуже любой другой статистики по гриппу за последние десятилетия. Скорее, всё же лучше. Я уже просил нескольких человек привести пример эпидемии гриппа с хотя бы близким числом смертей к нынешнему "не-гриппу" за последние лет 50-70? Может быть Вы сумеете найти?
Інформація з сайту виробника щодо його продукту COMIRNATY(оновлена у грудні 2021) із вказівкою, що це лише для США. (А шо тоді ми отримуємо?) This product information is intended only for residents of the United States. 14 CLINICAL STUDIES Efficacy in Participants 16 Years of Age and Older Study 2 is an ongoing, multicenter, multinational, randomized, placebo-controlled, observer-blind, dose-finding, vaccine candidate–selection, and efficacy study in participants 12 years of age and older. COMIRNATY has not been evaluated for the potential to cause carcinogenicity, genotoxicity, or impairment of male fertility. https://labeling.pfizer.com/ShowLabelin ... section-11
14 КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Ефективність у учасників 16 років і старше Дослідження 2 триває, є багатоцентровим, багатонаціональним, рандомізованим, плацебо-контрольованим, зі сліпим спостеріганням, визначенням дози, вибору кандидатів на вакцину та ефективності за участю учасників віком 12 років і старше. COMIRNATY не оцінювався на предмет потенційної канцерогенності, генотоксичності або порушення чоловічої фертильності.
ЛАД написав:Я уже просил нескольких человек привести пример эпидемии гриппа с хотя бы близким числом смертей к нынешнему "не-гриппу" за последние лет 50-70? Может быть Вы сумеете найти?
Как выше 100500 раз писалось: раньше никто не проводил никаких анализов, кроме особых случаев. Было только ОРЗ-ОРВИ, по вкусу. Сейчас, когда появилась "мотивация", - анализы тоже не особо проводят, чисто для соблюдения формальностей или в особых случаях, - поэтому сейчас есть только ковид, и нет никакого ОРЗ-ОРВИ-гриппа (за редким исключением) Поэтому и статистика такая: раньше "от гриппа никто не умирал", а сейчас "все умирают только от ковида". Поэтому, исходя из статистики, "грипп - это насморк и простуда", а "ковид (в лице альфы, беты, оксимирона и т.д.) - это смертельная инфекция"
Вкладчик1234 написав:раньше "от гриппа никто не умирал", а сейчас "все умирают только от ковида"
Когда врать привык не моргая...
За 10м 2021 года::
Графа Ковид отдельно.
https://index.minfin.com.ua/reference/people/deaths/ Как вы думаете, насколько вкладчикам хватит памяти? Когда они продолжат врать свой замызганный нарратив "всем приписывают Ковид, будто других болезней нет"?? Где-то настолько, насколько хватило памяти об одобрении Файзера? На 5 минут?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 січ, 2022 22:53, всього редагувалось 3 разів.
fler написав:Інформація з сайту виробника щодо його продукту COMIRNATY(оновлена у грудні 2021) із вказівкою, що це лише для США. (А шо тоді ми отримуємо?) This product information is intended only for residents of the United States. 14 CLINICAL STUDIES Efficacy in Participants 16 Years of Age and Older Study 2 is an ongoing, multicenter, multinational, randomized, placebo-controlled, observer-blind, dose-finding, vaccine candidate–selection, and efficacy study in participants 12 years of age and older. COMIRNATY has not been evaluated for the potential to cause carcinogenicity, genotoxicity, or impairment of male fertility. https://labeling.pfizer.com/ShowLabelin ... section-11
14 КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Ефективність у учасників 16 років і старше Дослідження 2 триває, є багатоцентровим, багатонаціональним, рандомізованим, плацебо-контрольованим, зі сліпим спостеріганням, визначенням дози, вибору кандидатів на вакцину та ефективності за участю учасників віком 12 років і старше. COMIRNATY не оцінювався на предмет потенційної канцерогенності, генотоксичності або порушення чоловічої фертильності.
Спасибо. Значит не всё так однозначно. Пролистнул бегло. Оказывается как минимум "не смертельные побочки" (те, ктороые проявляются сразу) - практически гарантированы:
In clinical studies, the most commonly reported (≥10%) adverse reactions in participants 16 through 55 years of age following any dose were pain at the injection site (88.6%), fatigue (70.1%), headache (64.9%), muscle pain (45.5%), chills (41.5%), joint pain (27.5%), fever (17.8%), and injection site swelling (10.6%).
Наверно safonovstanislav этого не знал, ему наверняка сказали что это "1 на миллион"
ЛАД написав:Я уже просил нескольких человек привести пример эпидемии гриппа с хотя бы близким числом смертей к нынешнему "не-гриппу" за последние лет 50-70? Может быть Вы сумеете найти?
Как выше 100500 раз писалось: раньше никто не проводил никаких анализов, кроме особых случаев. Было только ОРЗ-ОРВИ, по вкусу. Сейчас, когда появилась "мотивация", - анализы тоже не особо проводят, чисто для соблюдения формальностей или в особых случаях, - поэтому сейчас есть только ковид, и нет никакого ОРЗ-ОРВИ-гриппа (за редким исключением) Поэтому и статистика такая: раньше "от гриппа никто не умирал", а сейчас "все умирают только от ковида". Поэтому, исходя из статистики, "грипп - это насморк и простуда", а "ковид (в лице альфы, беты, оксимирона и т.д.) - это смертельная инфекция"
Это сми, они так работают, им нужны сенсации, я сбился со счета сколько сми уже анонсировало эффективных препаратов против ковида. А по факту их нет. Делите на 10 то что пишут журналисты. У них работа такая, доход зависит от количества знаков в статье. Невыгодно писать мало и правду.
Врачи же думают иначе, мало внимания уделяется ковиду
У нас появилась новая болезнь, пациенты начали описывать новые симптомы, а врачи им говорят: идите к психиатру или отдыхайте побольше. Просто потому так говорят, что у них в рекомендациях, а тем более в учебниках, такие симптомы не прописаны. Новое заставляет задуматься и получает признание только если про это говорят не один-два человека, а много. Либо когда к горстке говорящих присоединится голос кого-то значительного.
Так и здесь — свое состояние после выздоровления от ковида описал английский врач Пол Гарнер, профессор Школы тропической медицины из Ливерпуля. После этого к «выжившим» начали понемногу прислушиваться и наблюдать за ними, оказывать помощь.