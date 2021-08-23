vitaliian написав:Это сми, они так работают, им нужны сенсации, я сбился со счета сколько сми уже анонсировало эффективных препаратов против ковида. А по факту их нет. Делите на 10 то что пишут журналисты. У них работа такая, доход зависит от количества знаков в статье. Невыгодно писать мало и правду.
Я с этим согласен. Почему тогда в этой ветке всячески травится критическое мышление, и продвигается нарратив "кто сомневается - тот плоскоземелец на трёх слонах и черепахе"?
А что, враньё о "всем приписывают Ковид" стало вдруг не враньем, а критическим мышлением?? Или может прежде чем врать, сложно глянуть госстат, что там происходит с остальными графами, нековид, которые?? Или нет смысла смотреть, когда та информация мешает врать??
Штам коронавірусу «омікрон» може обійтися економіці Великобританії в 35 млрд фунтів стерлінгів (або $50 млрд) лише за два місяці 2022 року, пише The Sunday Times з посиланням на аналіз Центру економічних і ділових досліджень (CEBR). Це приблизно п'ята частина сумарних збитків країни від Brexit. Оскільки «омікрон» поширюється дуже швидко, це загрожує новою хвилею ізоляції людей, що призведе до нестачі персоналу, заявили аналітики CEBR. На карантин може піти до 25% населення. https://www.thetimes.co.uk/article/econ ... -cjjzprhp8
vitaliian написав:Это сми, они так работают, им нужны сенсации, я сбился со счета сколько сми уже анонсировало эффективных препаратов против ковида. А по факту их нет. Делите на 10 то что пишут журналисты. У них работа такая, доход зависит от количества знаков в статье. Невыгодно писать мало и правду.
Я с этим согласен. Почему тогда в этой ветке всячески травится критическое мышление, и продвигается нарратив "кто сомневается - тот плоскоземелец на трёх слонах и черепахе"?
Я никого не травлю, один троль меня своей бесполезностью достает, но он в чс. Сам не понимаю что дает 3я 4я 8я доза и ответа не нахожу. Какие то конвульсии от отчаяния и бессилия медицины. С эболой более менее быстро разобрались. Может чиновники как и вы читают сми, накручивают себя что вот вот наступит армагедон, поэтому выдумывают 4й бустер и космические штрафы за неправильную маску?
ЛАД написав:И, кстати, Файзер уде получил статус не экспериментальной,
В этот момент вкладчики с ромами моргнули на 10 минут и перелистнули страницу, не читая. Это какая-то зрада.
В этот момент ЛАД постит информацию без пруфов (фейк?), а фейкомёт продолжает гадить на форуме продуктами своёй больной фантазии
Какой пруф Вам нужен? О признании Файзер? Я здесь постил сообщение об этом. Уже давно, точно не помню когда, наверное, уже пару месяцев назад. Вы читаете форум регулярно, должны были бы видеть. Если у Вас плохо с памятью, это не моя вина. Упрекать меня в отсутствии ссылок в высшей мере бессовестно - на все новые сообщения я ссылки даю всегда. Давать ссылку на признание Файзер не видел необходимости, т.к. здесь об этом уже писали и это далеко не новость. Специально для Вас:
07 Октябрь, 2021 19:56 ..... Указанную вакцину уже разрешено использовать в США у подростков от 12 до 15 лет в экстренном порядке. Для людей в возрасте от 16 лет и старше она одобрена полностью.
23 августа 2021 ..... Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало постоянное разрешение на использование вакцины от Covid-19, созданной американской фармацевтической корпорацией Pfizer Inc и ее германским партнером BioNTech.
Таким образом, государственный регулятор признал, что полный цикл клинических испытаний прошел успешно.
Это первая вакцина от Covid-19, получившая полное и окончательное одобрение властей США по стандартным правилам ....... Средство одобрено для профилактической вакцинации лиц старше от 16 лет и старше. Подросткам 12-15 лет оно будет доступно на основании прежнего временного разрешения.