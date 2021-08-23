Додано: Пон 10 січ, 2022 23:02

Вкладчик1234 написав: Hotab написав: ЛАД написав: И, кстати, Файзер уде получил статус не экспериментальной, И, кстати, Файзер уде получил статус не экспериментальной,

В этот момент вкладчики с ромами моргнули на 10 минут и перелистнули страницу, не читая. Это какая-то зрада. В этот момент вкладчики с ромами моргнули на 10 минут и перелистнули страницу, не читая. Это какая-то зрада.

В этот момент ЛАД постит информацию без пруфов (фейк?), а фейкомёт продолжает гадить на форуме продуктами своёй больной фантазии В этот момент ЛАД постит информацию без пруфов (фейк?), а фейкомёт продолжает гадить на форуме продуктами своёй больной фантазии

всегда

07 Октябрь, 2021 19:56

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Указанную вакцину уже разрешено использовать в США у подростков от 12 до 15 лет в экстренном порядке. Для людей в возрасте от 16 лет и старше она одобрена полностью.

23 августа 2021

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Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало постоянное разрешение на использование вакцины от Covid-19, созданной американской фармацевтической корпорацией Pfizer Inc и ее германским партнером BioNTech.



Таким образом, государственный регулятор признал, что полный цикл клинических испытаний прошел успешно.



Это первая вакцина от Covid-19, получившая полное и окончательное одобрение властей США по стандартным правилам

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Средство одобрено для профилактической вакцинации лиц старше от 16 лет и старше. Подросткам 12-15 лет оно будет доступно на основании прежнего временного разрешения.

Какой пруф Вам нужен?О признании Файзер?Я здесь постил сообщение об этом. Уже давно, точно не помню когда, наверное, уже пару месяцев назад.Вы читаете форум регулярно, должны были бы видеть.Если у Вас плохо с памятью, это не моя вина.Упрекать меня в отсутствии ссылок в высшей мере бессовестно - на все новые сообщения я ссылки даюДавать ссылку на признание Файзер не видел необходимости, т.к. здесь об этом уже писали и это далеко не новость.Специально для Вас:Ещё:Потратил из-за Вас время. Как видите, ошибся. В Вашу пользу. Это произошло не пару месяцев, а уже 4 с лишним месяца назад.