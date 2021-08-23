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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4861486248634864>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.2 5 22
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
18%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
32%
7
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
14%
3
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
27%
6
Ще в роздумах
9%
2
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:45

  vitaliian написав:Это сми, они так работают, им нужны сенсации, я сбился со счета сколько сми уже анонсировало эффективных препаратов против ковида. А по факту их нет. Делите на 10 то что пишут журналисты. У них работа такая, доход зависит от количества знаков в статье. Невыгодно писать мало и правду.

Я с этим согласен.
Почему тогда в этой ветке всячески травится критическое мышление, и продвигается нарратив "кто сомневается - тот плоскоземелец на трёх слонах и черепахе"?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:критическое мышление

А что, враньё о "всем приписывают Ковид" стало вдруг не враньем, а критическим мышлением??
Или может прежде чем врать, сложно глянуть госстат, что там происходит с остальными графами, нековид, которые??
Или нет смысла смотреть, когда та информация мешает врать??
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:49

В Британии все хорошо

Штам коронавірусу «омікрон» може обійтися економіці Великобританії в 35 млрд фунтів стерлінгів (або $50 млрд) лише за два місяці 2022 року, :shock: пише The Sunday Times з посиланням на аналіз Центру економічних і ділових досліджень (CEBR). Це приблизно п'ята частина сумарних збитків країни від Brexit.
Оскільки «омікрон» поширюється дуже швидко, це загрожує новою хвилею ізоляції людей, що призведе до нестачі персоналу, заявили аналітики CEBR. На карантин може піти до 25% населення. :shock:
https://www.thetimes.co.uk/article/econ ... -cjjzprhp8
fler
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:51

  Вкладчик1234 написав:
  vitaliian написав:Это сми, они так работают, им нужны сенсации, я сбился со счета сколько сми уже анонсировало эффективных препаратов против ковида. А по факту их нет. Делите на 10 то что пишут журналисты. У них работа такая, доход зависит от количества знаков в статье. Невыгодно писать мало и правду.

Я с этим согласен.
Почему тогда в этой ветке всячески травится критическое мышление, и продвигается нарратив "кто сомневается - тот плоскоземелец на трёх слонах и черепахе"?

Я никого не травлю, один троль меня своей бесполезностью достает, но он в чс. Сам не понимаю что дает 3я 4я 8я доза и ответа не нахожу. Какие то конвульсии от отчаяния и бессилия медицины. С эболой более менее быстро разобрались. Может чиновники как и вы читают сми, накручивают себя что вот вот наступит армагедон, поэтому выдумывают 4й бустер и космические штрафы за неправильную маску?

https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/rum ... 42007.html

, в общественных местах можно носить только хирургические маски и респираторы FFP2.
может с этого и надо было начинать борьбу с ковидом? Туда же и перчатки тогда надо включить.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 10 січ, 2022 22:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:Может чиновники как и вы читают сми, накручивают себя что вот вот наступит армагедон, поэтому выдумывают 4й бустер и космические штрафы за неправильную маску


Ну вон ушедшая навсегда от нас Флер написала ж, сколько баблища убивает омикрон. Чем не повод для беспокойства.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:59

  Hotab написав:
  vitaliian написав:Может чиновники как и вы читают сми, накручивают себя что вот вот наступит армагедон, поэтому выдумывают 4й бустер и космические штрафы за неправильную маску


Ну вон ушедшая навсегда от нас Флер написала ж, сколько баблища убивает омикрон. Чем не повод для беспокойства.

Я ее в последнее время не читал) всех новостей не знаю.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:02

  vitaliian написав:
  Hotab написав:
  vitaliian написав:Может чиновники как и вы читают сми, накручивают себя что вот вот наступит армагедон, поэтому выдумывают 4й бустер и космические штрафы за неправильную маску


Ну вон ушедшая навсегда от нас Флер написала ж, сколько баблища убивает омикрон. Чем не повод для беспокойства.

Я ее в последнее время не читал) всех новостей не знаю.

Та только что ж написала. Думал призраки не возвращаются. Непостоянна девичья душа.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 січ, 2022 23:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:02

  Вкладчик1234 написав:
  Hotab написав:
  ЛАД написав:И, кстати, Файзер уде получил статус не экспериментальной,

В этот момент вкладчики с ромами моргнули на 10 минут и перелистнули страницу, не читая. Это какая-то зрада.

В этот момент ЛАД постит информацию без пруфов (фейк?), а фейкомёт продолжает гадить на форуме продуктами своёй больной фантазии

Какой пруф Вам нужен?
О признании Файзер?
Я здесь постил сообщение об этом. Уже давно, точно не помню когда, наверное, уже пару месяцев назад.
Вы читаете форум регулярно, должны были бы видеть.
Если у Вас плохо с памятью, это не моя вина.
Упрекать меня в отсутствии ссылок в высшей мере бессовестно - на все новые сообщения я ссылки даю всегда.
Давать ссылку на признание Файзер не видел необходимости, т.к. здесь об этом уже писали и это далеко не новость.
Специально для Вас:
07 Октябрь, 2021 19:56
.....
Указанную вакцину уже разрешено использовать в США у подростков от 12 до 15 лет в экстренном порядке. Для людей в возрасте от 16 лет и старше она одобрена полностью.

https://www.golosameriki.com/a/pfizer-bio-n-tech-us-vaccine/6261379.html
Ещё:
23 августа 2021
.....
Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало постоянное разрешение на использование вакцины от Covid-19, созданной американской фармацевтической корпорацией Pfizer Inc и ее германским партнером BioNTech.

Таким образом, государственный регулятор признал, что полный цикл клинических испытаний прошел успешно.

Это первая вакцина от Covid-19, получившая полное и окончательное одобрение властей США по стандартным правилам
.......
Средство одобрено для профилактической вакцинации лиц старше от 16 лет и старше. Подросткам 12-15 лет оно будет доступно на основании прежнего временного разрешения.

https://www.bbc.com/russian/news-58310432
Потратил из-за Вас время. Как видите, ошибся. В Вашу пользу. Это произошло не пару месяцев, а уже 4 с лишним месяца назад.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:05

ЛАД , это отвержение мозгом неудобной информации))
Как и с госстатом))
Тогда легче о дорожной пыли бредочки транслировать.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:06

  Вкладчик1234 написав:
  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:В этот момент ЛАД постит информацию без пруфов (фейк?),

А что тебе изменят пруфы?? Ты изменишь пластинку??
Или снова о пыли дорожной начнёшь?
https://www.bbc.com/russian/news-58310432

Или может скажешь, что врал полгода "эксперименты..", "неодобренная вакцина", "жижа"???
А?

А что, сразу нельзя было указать источник?
На этот раз засчитаю, "но впредь будьте осторожнее" :)

Я уже ответил Вам, а насчёт "впредь будьте осторожнее" пишите своим "однодумцям" - Ромасику и пр., которые очень часто (почти всегда) не дают ссылок.
Флер Вы ни разу не упрекнули за отсутствие ссылок.
ЛАД
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