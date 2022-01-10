Средство одобрено для профилактической вакцинации лиц старше от 16 лет и старше. Подросткам 12-15 лет оно будет доступно на основании прежнего временного разрешения.
то что я ранее говорил на детях и подростках препараты не испытывают, там есть юридические ограничения, до 6 лет кажется вообще запрещено, а детей лечат и прививают. Цитрин бы затаскал их по судам, врачи сами говорят родителям это препарат для взрослых можем попробовать на ваш страх и риск, и требуют подпись что родитель на такое согласен . Почему детям можно колоть не испытанные на детях вакцины, а взрослым нельзя? Этот вопрос интереснее, чем про либидо. И способов отпетлять от прививки у детей особых не будет не пустят непривитых в школу и всё, а репетиторы удовольствие недешевое. Не паханное поле для юристов по правам детей.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 10 січ, 2022 23:13, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Какой пруф Вам нужен? О признании Файзер? Я здесь постил сообщение об этом. Уже давно, точно не помню когда, наверное, уже пару месяцев назад. Вы читаете форум регулярно, должны были бы видеть. Если у Вас плохо с памятью, это не моя вина. Упрекать меня в отсутствии ссылок в высшей мере бессовестно - на все новые сообщения я ссылки даю всегда. Давать ссылку на признание Файзер не видел необходимости, т.к. здесь об этом уже писали и это далеко не новость.
У меня неплохо с памятью, и раз Вы говорите, что "всегда со ссылками", но для некоторых постов оказывается есть исключения - это не моя вина. Читаю я регулярно, но не весь форум, и не всю ветку на 100%, поэтому мог что-то и пропустить. Понадеялся на "все посты со ссылками" - а оказалось, что бывают исключения. Ну ок
ЛАД написав:Я уже просил нескольких человек привести пример эпидемии гриппа с хотя бы близким числом смертей к нынешнему "не-гриппу" за последние лет 50-70? Может быть Вы сумеете найти?
Как выше 100500 раз писалось: раньше никто не проводил никаких анализов, кроме особых случаев. Было только ОРЗ-ОРВИ, по вкусу. Сейчас, когда появилась "мотивация", - анализы тоже не особо проводят, чисто для соблюдения формальностей или в особых случаях, - поэтому сейчас есть только ковид, и нет никакого ОРЗ-ОРВИ-гриппа (за редким исключением) Поэтому и статистика такая: раньше "от гриппа никто не умирал", а сейчас "все умирают только от ковида". Поэтому, исходя из статистики, "грипп - это насморк и простуда", а "ковид (в лице альфы, беты, оксимирона и т.д.) - это смертельная инфекция"
Не занимайтесь демагогией. Считаете, что не было анализа на грипп, приведите пример такой смертности от любой эпидемии "ОРЗ-ОРВИ-гриппа". Эта цифра, очевидно, больше, чем просто от гриппа.
И, в очередной раз - не надо врать. Где и у кого Вы видели утверждение, что "от гриппа никто не умирал"? Не помню точно, но, по-моему, я здесь приводил цифры смертей от гонконгского гриппа.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 10 січ, 2022 23:17, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД это бестолку, в мелких населённых пунктах вскрытий не делают, а в ковидный морг за 100 км никто не возит, топливо денег стоит, если человек умер не в ковидной больнице то и диагноз будет нековидный. Сейчас жесткое разделение, перед тем как лечь в нековидную больницу обязателен тест на ковид.
ЛАД написав:Какой пруф Вам нужен? О признании Файзер? Я здесь постил сообщение об этом. Уже давно, точно не помню когда, наверное, уже пару месяцев назад. Вы читаете форум регулярно, должны были бы видеть. Если у Вас плохо с памятью, это не моя вина. Упрекать меня в отсутствии ссылок в высшей мере бессовестно - на все новые сообщения я ссылки даю всегда. Давать ссылку на признание Файзер не видел необходимости, т.к. здесь об этом уже писали и это далеко не новость.
У меня неплохо с памятью, и раз Вы говорите, что "всегда со ссылками", но для некоторых постов оказывается есть исключения - это не моя вина. Читаю я регулярно, но не весь форум, и не всю ветку на 100%, поэтому мог что-то и пропустить. Понадеялся на "все посты со ссылками" - а оказалось, что бывают исключения. Ну ок
На будущее надейтесь на себя. Я не буду каждый раз тратить время на поиски ссылок на новости, которым сто лет в обед и которые здесь обсуждались. Вы очень много пишите о ковиде. Причём, находите ссылки на сайты, о которых я, например, вообще не слышал, и при этом оказывается не знаете, что Файзер давно признана. Может, Вы читаете не то, что нужно?
P.s. Могли бы и поверить мне на слово, зная что во вранье меня не уличали. Если о Модерне я точно не помню, то так об этом и написал.
vitaliian написав:ЛАД это бестолку, в мелких населённых пунктах вскрытий не делают, а в ковидный морг за 100 км никто не возит, топливо денег стоит, если человек умер не в ковидной больнице то и диагноз будет нековидный. Сейчас жесткое разделение, перед тем как лечь в нековидную больницу обязателен тест на ковид.
Возможно. Но это только уменьшает количество ковидных смертей. Я прошу Вкладчика найти пример эпидемий гриппа за последние десятилетия, которые давали такую смертность как нынешняя эпидемия "не-гриппа". Если, как Вы пишете, от ковида мы имеем заниженную цифру, то это даже облегчает задачу Вкладчику. Я даже могу ещё упростить для него задачу - пусть приведёт любую эпидемию (любой болезни) за последние 50-70 лет с аналогичной смертностью. Как Вы думаете, в очередной раз отмолчится?