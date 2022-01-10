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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4861486248634864 Ваше ставлення до вакцинування від COVID Эпидемия коронавируса в мире 4.2 5 22 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер 18% 4 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні 32% 7 Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и) 14% 3 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер 0 0 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні 0 0 Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою 0 0 Не можу за станом здоров'я 0 0 Не вакцинувався і не буду 27% 6 Ще в роздумах 9% 2 Всього голосів : 22 Додано: Пон 10 січ, 2022 23:08 ЛАД

Средство одобрено для профилактической вакцинации лиц старше от 16 лет и старше. Подросткам 12-15 лет оно будет доступно на основании прежнего временного разрешения. то что я ранее говорил на детях и подростках препараты не испытывают, там есть юридические ограничения, до 6 лет кажется вообще запрещено, а детей лечат и прививают. Цитрин бы затаскал их по судам, врачи сами говорят родителям это препарат для взрослых можем попробовать на ваш страх и риск, и требуют подпись что родитель на такое согласен . Почему детям можно колоть не испытанные на детях вакцины, а взрослым нельзя? Этот вопрос интереснее, чем про либидо. И способов отпетлять от прививки у детей особых не будет не пустят непривитых в школу и всё, а репетиторы удовольствие недешевое. Не паханное поле для юристов по правам детей. то что я ранее говорил на детях и подростках препараты не испытывают, там есть юридические ограничения, до 6 лет кажется вообще запрещено, а детей лечат и прививают. Цитрин бы затаскал их по судам, врачи сами говорят родителям это препарат для взрослых можем попробовать на ваш страх и риск, и требуют подпись что родитель на такое согласен . Почему детям можно колоть не испытанные на детях вакцины, а взрослым нельзя? Этот вопрос интереснее, чем про либидо. И способов отпетлять от прививки у детей особых не будет не пустят непривитых в школу и всё, а репетиторы удовольствие недешевое. Не паханное поле для юристов по правам детей. Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 10 січ, 2022 23:13, всього редагувалось 2 разів. vitaliian

Повідомлень: 10250 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1791 раз. Подякували: 2566 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 23:09 ЛАД написав: Какой пруф Вам нужен?

О признании Файзер?

Я здесь постил сообщение об этом. Уже давно, точно не помню когда, наверное, уже пару месяцев назад.

Вы читаете форум регулярно, должны были бы видеть.

Если у Вас плохо с памятью, это не моя вина.

Упрекать меня в отсутствии ссылок в высшей мере бессовестно - на все новые сообщения я ссылки даю всегда.

Давать ссылку на признание Файзер не видел необходимости, т.к. здесь об этом уже писали и это далеко не новость. Какой пруф Вам нужен?О признании Файзер?Я здесь постил сообщение об этом. Уже давно, точно не помню когда, наверное, уже пару месяцев назад.Вы читаете форум регулярно, должны были бы видеть.Если у Вас плохо с памятью, это не моя вина.Упрекать меня в отсутствии ссылок в высшей мере бессовестно - на все новые сообщения я ссылки даю всегда.Давать ссылку на признание Файзер не видел необходимости, т.к. здесь об этом уже писали и это далеко не новость.

У меня неплохо с памятью, и раз Вы говорите, что "всегда со ссылками", но для некоторых постов оказывается есть исключения - это не моя вина.

Читаю я регулярно, но не весь форум, и не всю ветку на 100%, поэтому мог что-то и пропустить.

Понадеялся на "все посты со ссылками" - а оказалось, что бывают исключения.

Ну ок У меня неплохо с памятью, и раз Вы говорите, что "всегда со ссылками", но для некоторых постов оказывается есть исключения - это не моя вина.Читаю я регулярно, но не весь форум, и не всю ветку на 100%, поэтому мог что-то и пропустить.Понадеялся на "все посты со ссылками" - а оказалось, что бывают исключения.Ну ок Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15837 З нами з: 18.04.15 Подякував: 9084 раз. Подякували: 4338 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 23:13 Вкладчик1234 написав: ЛАД написав: Я уже просил нескольких человек привести пример эпидемии гриппа с хотя бы близким числом смертей к нынешнему "не-гриппу" за последние лет 50-70?

Может быть Вы сумеете найти? Я уже просил нескольких человек привести пример эпидемии гриппа с хотя бы близким числом смертей к нынешнему "не-гриппу" за последние лет 50-70?Может быть Вы сумеете найти?

Как выше 100500 раз писалось: раньше никто не проводил никаких анализов, кроме особых случаев. Было только ОРЗ-ОРВИ, по вкусу.

Сейчас, когда появилась "мотивация", - анализы тоже не особо проводят, чисто для соблюдения формальностей или в особых случаях, - поэтому сейчас есть только ковид, и нет никакого ОРЗ-ОРВИ-гриппа (за редким исключением)

Поэтому и статистика такая: раньше "от гриппа никто не умирал", а сейчас "все умирают только от ковида". Поэтому, исходя из статистики, "грипп - это насморк и простуда", а "ковид (в лице альфы, беты, оксимирона и т.д.) - это смертельная инфекция" Как выше 100500 раз писалось: раньше никто не проводил никаких анализов, кроме особых случаев. Было только ОРЗ-ОРВИ, по вкусу.Сейчас, когда появилась "мотивация", - анализы тоже не особо проводят, чисто для соблюдения формальностей или в особых случаях, - поэтому сейчас есть только ковид, и нет никакого ОРЗ-ОРВИ-гриппа (за редким исключением)Поэтому и статистика такая: раньше "от гриппа никто не умирал", а сейчас "все умирают только от ковида". Поэтому, исходя из статистики, "грипп - это насморк и простуда", а "ковид (в лице альфы, беты, оксимирона и т.д.) - это смертельная инфекция"

Не занимайтесь демагогией.

Считаете, что не было анализа на грипп, приведите пример такой смертности от любой эпидемии "ОРЗ-ОРВИ-гриппа".

Эта цифра, очевидно, больше, чем просто от гриппа.



И, в очередной раз - не надо врать.

Где и у кого Вы видели утверждение, что "от гриппа никто не умирал"?

Не помню точно, но, по-моему, я здесь приводил цифры смертей от гонконгского гриппа. Не занимайтесь демагогией.Считаете, что не было анализа на грипп, приведите пример такой смертности от любой эпидемии "ОРЗ-ОРВИ-гриппа".Эта цифра, очевидно, больше, чем просто от гриппа.И, в очередной раз - не надо врать.Где и у кого Вы видели утверждение, что "от гриппа никто не умирал"?Не помню точно, но, по-моему, я здесь приводил цифры смертей от гонконгского гриппа. Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 10 січ, 2022 23:17, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 21348 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5036 раз. Подякували: 4670 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 23:17 ЛАД это бестолку, в мелких населённых пунктах вскрытий не делают, а в ковидный морг за 100 км никто не возит, топливо денег стоит, если человек умер не в ковидной больнице то и диагноз будет нековидный. Сейчас жесткое разделение, перед тем как лечь в нековидную больницу обязателен тест на ковид. vitaliian

Повідомлень: 10250 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1791 раз. Подякували: 2566 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 23:27 Вкладчик1234 написав: ЛАД написав: Какой пруф Вам нужен?

О признании Файзер?

Я здесь постил сообщение об этом. Уже давно, точно не помню когда, наверное, уже пару месяцев назад.

Вы читаете форум регулярно, должны были бы видеть.

Если у Вас плохо с памятью, это не моя вина.

Упрекать меня в отсутствии ссылок в высшей мере бессовестно - на все новые сообщения я ссылки даю всегда.

Давать ссылку на признание Файзер не видел необходимости, т.к. здесь об этом уже писали и это далеко не новость. Какой пруф Вам нужен?О признании Файзер?Я здесь постил сообщение об этом. Уже давно, точно не помню когда, наверное, уже пару месяцев назад.Вы читаете форум регулярно, должны были бы видеть.Если у Вас плохо с памятью, это не моя вина.Упрекать меня в отсутствии ссылок в высшей мере бессовестно - на все новые сообщения я ссылки даю всегда.Давать ссылку на признание Файзер не видел необходимости, т.к. здесь об этом уже писали и это далеко не новость.

У меня неплохо с памятью, и раз Вы говорите, что "всегда со ссылками", но для некоторых постов оказывается есть исключения - это не моя вина.

Читаю я регулярно, но не весь форум, и не всю ветку на 100%, поэтому мог что-то и пропустить.

Понадеялся на "все посты со ссылками" - а оказалось, что бывают исключения.

Ну ок У меня неплохо с памятью, и раз Вы говорите, что "всегда со ссылками", но для некоторых постов оказывается есть исключения - это не моя вина.Читаю я регулярно, но не весь форум, и не всю ветку на 100%, поэтому мог что-то и пропустить.Понадеялся на "все посты со ссылками" - а оказалось, что бывают исключения.Ну ок

На будущее надейтесь на себя.

Я не буду каждый раз тратить время на поиски ссылок на новости, которым сто лет в обед и которые здесь обсуждались.

Вы очень много пишите о ковиде. Причём, находите ссылки на сайты, о которых я, например, вообще не слышал, и при этом оказывается не знаете, что Файзер давно признана.

Может, Вы читаете не то, что нужно?



P.s. Могли бы и поверить мне на слово, зная что во вранье меня не уличали. Если о Модерне я точно не помню, то так об этом и написал. На будущее надейтесь на себя.Я не буду каждый раз тратить время на поиски ссылок на новости, которым сто лет в обед и которые здесь обсуждались.Вы очень много пишите о ковиде. Причём, находите ссылки на сайты, о которых я, например, вообще не слышал, и при этом оказывается не знаете, что Файзер давно признана.Может, Вы читаете не то, что нужно?P.s. Могли бы и поверить мне на слово, зная что во вранье меня не уличали. Если о Модерне я точно не помню, то так об этом и написал. ЛАД 2 Повідомлень: 21348 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5036 раз. Подякували: 4670 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 23:35 vitaliian написав: ЛАД это бестолку, в мелких населённых пунктах вскрытий не делают, а в ковидный морг за 100 км никто не возит, топливо денег стоит, если человек умер не в ковидной больнице то и диагноз будет нековидный. Сейчас жесткое разделение, перед тем как лечь в нековидную больницу обязателен тест на ковид. это бестолку, в мелких населённых пунктах вскрытий не делают, а в ковидный морг за 100 км никто не возит, топливо денег стоит, если человек умер не в ковидной больнице то и диагноз будет нековидный. Сейчас жесткое разделение, перед тем как лечь в нековидную больницу обязателен тест на ковид.

Возможно.

Но это только уменьшает количество ковидных смертей.

Я прошу Вкладчика найти пример эпидемий гриппа за последние десятилетия, которые давали такую смертность как нынешняя эпидемия "не-гриппа". Если, как Вы пишете, от ковида мы имеем заниженную цифру, то это даже облегчает задачу Вкладчику.

Я даже могу ещё упростить для него задачу - пусть приведёт любую эпидемию (любой болезни) за последние 50-70 лет с аналогичной смертностью.

Как Вы думаете, в очередной раз отмолчится? Возможно.Но это толькоколичество ковидных смертей.Я прошу Вкладчика найти пример эпидемий гриппа за последние десятилетия, которые давали такую смертность как нынешняя эпидемия "не-гриппа". Если, как Вы пишете, от ковида мы имеем заниженную цифру, то это даже облегчает задачу Вкладчику.Я даже могу ещё упростить для него задачу - пусть приведёт любую эпидемию (любой болезни) за последние 50-70 лет с аналогичной смертностью.Как Вы думаете, в очередной раз отмолчится? ЛАД 2 Повідомлень: 21348 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5036 раз. Подякували: 4670 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4861486248634864 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7919 17272792

maksimus silvestris Пон 10 січ, 2022 17:53