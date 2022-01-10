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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4862486348644865>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.2 5 22
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
18%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
32%
7
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
14%
3
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
27%
6
Ще в роздумах
9%
2
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:35

  vitaliian написав:ЛАД это бестолку, в мелких населённых пунктах вскрытий не делают, а в ковидный морг за 100 км никто не возит, топливо денег стоит, если человек умер не в ковидной больнице то и диагноз будет нековидный. Сейчас жесткое разделение, перед тем как лечь в нековидную больницу обязателен тест на ковид.

Возможно.
Но это только уменьшает количество ковидных смертей.
Я прошу Вкладчика найти пример эпидемий гриппа за последние десятилетия, которые давали такую смертность как нынешняя эпидемия "не-гриппа". Если, как Вы пишете, от ковида мы имеем заниженную цифру, то это даже облегчает задачу Вкладчику.
Я даже могу ещё упростить для него задачу - пусть приведёт любую эпидемию (любой болезни) за последние 50-70 лет с аналогичной смертностью.
Как Вы думаете, в очередной раз отмолчится?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:42

ЛАД думаю скажет что по ковиду гипердиагностика.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Вы думаете, в очередной раз отмолчится?

Он сегодня и так непозволительно много отвечал. А это всегда заканчивается тем, что ему напихивают. Потому , думаю, вернётся к старому беспроигрышному варианту: молчать и бросать трололо-фразы, типа "мы слишком мало знаем", "об этом уже можно говорить", "идеологически правильный источник".
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:с какого перепугу я буду искать ее исследования - вам надо вы ищите.

Мне она абсолютно не интересна, и вспоминаю о ее существовании только после ваших настойчивых вопросов о ней "что там с Голубовской?". Повесьте ее портрет на стенку перед кроватью, чтобы засыпая и просыпаясь видели свою, увы, недоступную любовь, можете повесить ее портреты и в тех местах, где вы чаще всего бываете (в туалет не стоит, т.к. она будет "видеть", чем вы там занимаетесь), пусть ее лицо согревает вашу страдающую без нее душу!
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Ну вон ушедшая навсегда от нас Флер

В том, что она ушла навсегда, вы ошиблись. Прямая цитата об этом:

Добавлено: Сб 08 янв, 2022 19:58
  fler написав:Что ж, в теме я для себя достаточно разобралась, дискуссии на этой ветке заканчиваю.

Вы поняли так, как написано, а надо было
Между строк читать не? (с) fler

Она написала, что не будет вступать в дискуссии, а прекращать постить сюда не обещала.
:lol:
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 00:11

  vitaliian написав:ЛАД думаю скажет что по ковиду гипердиагностика.

Так я поэтому и писал в его терминах о "не-гриппе".
Пусть сравнит нынешний "не-грипп" с прошлыми гриппами.
Или расскажет, что в ковидные смерти засчитывают онко, туберкулёзные и пр.?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 00:14

Вы уж простите, что встряваю в Ваши семейные разборки, но появилась информация, что сразу вспомнил о експертах:
https://gordonua.com/news/worldnews/v-i ... 90164.html
Суть:
В самом вакцинированном Государстве, с населением в 9 миллионов человек.
За сутки подтверждено 21 514 случаев коронавирусной инфекции.
Вопрос:
1. Это недостаток качества вакцин?
2. Это побочка от наявности медицины?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 00:17

  Kudrjavuy написав:Вы уж простите, что встряваю в Ваши семейные разборки, но появилась информация, что сразу вспомнил о експертах:
https://gordonua.com/news/worldnews/v-i ... 90164.html
Суть:
В самом вакцинированном Государстве, с населением в 9 миллионов человек.
За сутки подтверждено 21 514 случаев коронавирусной инфекции.
Вопрос:
1. Это недостаток качества вакцин?
2. Это побочка от наявности медицины?

3. Вакцины на штамм омикрон не действуют
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 00:20

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:ЛАД думаю скажет что по ковиду гипердиагностика.

Так я поэтому и писал в его терминах о "не-гриппе".
Пусть сравнит нынешний "не-грипп" с прошлыми гриппами.
Или расскажет, что в ковидные смерти засчитывают онко, туберкулёзные и пр.?

На чем ещё строить теории заговора, кроме как не на гипердиагностике вируса журналистами? Но это мое мнение, пусть вкладчик отвечает за себя сам.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 00:23

  vitaliian написав:
  Kudrjavuy написав:Вы уж простите, что встряваю в Ваши семейные разборки, но появилась информация, что сразу вспомнил о експертах:
https://gordonua.com/news/worldnews/v-i ... 90164.html
Суть:
В самом вакцинированном Государстве, с населением в 9 миллионов человек.
За сутки подтверждено 21 514 случаев коронавирусной инфекции.
Вопрос:
1. Это недостаток качества вакцин?
2. Это побочка от наявности медицины?

3. Вакцины на штамм омикрон не действуют

- Это далеко не последний штамм.
Но со смертностью на уровне гриппа.
Это не означает о официальном конце "пандемии"?
Kudrjavuy
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