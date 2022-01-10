vitaliian написав:ЛАД это бестолку, в мелких населённых пунктах вскрытий не делают, а в ковидный морг за 100 км никто не возит, топливо денег стоит, если человек умер не в ковидной больнице то и диагноз будет нековидный. Сейчас жесткое разделение, перед тем как лечь в нековидную больницу обязателен тест на ковид.
Возможно. Но это только уменьшает количество ковидных смертей. Я прошу Вкладчика найти пример эпидемий гриппа за последние десятилетия, которые давали такую смертность как нынешняя эпидемия "не-гриппа". Если, как Вы пишете, от ковида мы имеем заниженную цифру, то это даже облегчает задачу Вкладчику. Я даже могу ещё упростить для него задачу - пусть приведёт любую эпидемию (любой болезни) за последние 50-70 лет с аналогичной смертностью. Как Вы думаете, в очередной раз отмолчится?
ЛАД написав:Вы думаете, в очередной раз отмолчится?
Он сегодня и так непозволительно много отвечал. А это всегда заканчивается тем, что ему напихивают. Потому , думаю, вернётся к старому беспроигрышному варианту: молчать и бросать трололо-фразы, типа "мы слишком мало знаем", "об этом уже можно говорить", "идеологически правильный источник".
Ромасик написав:с какого перепугу я буду искать ее исследования - вам надо вы ищите.
Мне она абсолютно не интересна, и вспоминаю о ее существовании только после ваших настойчивых вопросов о ней "что там с Голубовской?". Повесьте ее портрет на стенку перед кроватью, чтобы засыпая и просыпаясь видели свою, увы, недоступную любовь, можете повесить ее портреты и в тех местах, где вы чаще всего бываете (в туалет не стоит, т.к. она будет "видеть", чем вы там занимаетесь), пусть ее лицо согревает вашу страдающую без нее душу!
Вы уж простите, что встряваю в Ваши семейные разборки, но появилась информация, что сразу вспомнил о експертах: https://gordonua.com/news/worldnews/v-i ... 90164.html Суть: В самом вакцинированном Государстве, с населением в 9 миллионов человек. За сутки подтверждено 21 514 случаев коронавирусной инфекции. Вопрос: 1. Это недостаток качества вакцин? 2. Это побочка от наявности медицины?
Kudrjavuy написав:Вы уж простите, что встряваю в Ваши семейные разборки, но появилась информация, что сразу вспомнил о експертах: https://gordonua.com/news/worldnews/v-i ... 90164.html Суть: В самом вакцинированном Государстве, с населением в 9 миллионов человек. За сутки подтверждено 21 514 случаев коронавирусной инфекции. Вопрос: 1. Это недостаток качества вакцин? 2. Это побочка от наявности медицины?
Kudrjavuy написав:Вы уж простите, что встряваю в Ваши семейные разборки, но появилась информация, что сразу вспомнил о експертах: https://gordonua.com/news/worldnews/v-i ... 90164.html Суть: В самом вакцинированном Государстве, с населением в 9 миллионов человек. За сутки подтверждено 21 514 случаев коронавирусной инфекции. Вопрос: 1. Это недостаток качества вакцин? 2. Это побочка от наявности медицины?
3. Вакцины на штамм омикрон не действуют
- Это далеко не последний штамм. Но со смертностью на уровне гриппа. Это не означает о официальном конце "пандемии"?