Kudrjavuy написав:Вы уж простите, что встряваю в Ваши семейные разборки, но появилась информация, что сразу вспомнил о експертах: https://gordonua.com/news/worldnews/v-i ... 90164.html Суть: В самом вакцинированном Государстве, с населением в 9 миллионов человек. За сутки подтверждено 21 514 случаев коронавирусной инфекции. Вопрос: 1. Это недостаток качества вакцин? 2. Это побочка от наявности медицины?
3. Вакцины на штамм омикрон не действуют
- Это далеко не последний штамм. Но со смертностью на уровне гриппа. Это не означает о официальном конце "пандемии"?
на счет смертельности есть разные мнения, не нужно спешить с выводами, пусть воз озвучит официальные цифры, возможно да. Но возможно миллионы переболевших получат постковидную симптоматику
Сейчас появились интересные гистологические данные от американских патологоанатомов по результатам вскрытия пациентов, болевших ковидом. В их мозге обнаружены большие гипоксические области. Причем они есть даже в том случае, если у пациента ковид протекал с не слишком выраженной симптоматикой. То есть человек погиб не от коронавируса, а по какой-то другой причине, но посмертный ПЦР-анализ показал у него еще и коронавирус. Что такое гипоксия мозга — это состояние после нехватки кислорода. Гипоксия заметно снижает функциональные возможности человека. В зависимости от того, где именно в мозге находятся участки гипоксии, могут наблюдаться разные нарушения — у кого-то походка пострадает, а у кого-то память.
От себя добавлю самая распространённая (из выявленных) причина задержки умственного развития, речи, памяти и эмоциональной сферы у детей как раз гипоксия.
Igneus, голубчик, вы вышли из засады? Я заметил, что вы успешный ученик Ромасик'а по обрезанию чужих постов так, чтобы это было выгодно вам, но мой пост в этой части выглядел несколько иначе:
yanyura написав:Igneus, Аууууууууууу! Где ваше возмущение и пост о нарушении пунктов 3.1 и 3.15 Правил форума?
Так что насчет возмущения по несоблюдению Правил форума? Только не надо о том, как космические корабли бороздят просторы Большого театра. И про Faceless'а тоже. Вопрос был по Ромасик'у.
Кстати, напоминаю вам, что после того, как вы написали
Вы случайно не догадываетесь, что Вам пенсию выплачивают засчет дотаций из госбюджета, который наполняется налогами заробитчан?
я попросил вас (23 дек, 2021)
Кстати, если вы уж заговорили о налогах, может скажете, сколько налогов платят в бюджет Украины украинские заробитчане со своих зарплат, заработанных в Польше, Германии, той же России и прочих стран? Чтобы я знал, какой процент моей пенсии платится из их налогов?
Igneus, голубчик, вы вышли из засады? Я заметил, что вы успешный ученик Ромасик'а по обрезанию чужих постов так, чтобы это было выгодно вам, но мой пост в этой части выглядел несколько иначе:
yanyura написав:Igneus, Аууууууууууу! Где ваше возмущение и пост о нарушении пунктов 3.1 и 3.15 Правил форума?
Так что насчет возмущения по несоблюдению Правил форума? Только не надо о том, как космические корабли бороздят просторы Большого театра. И про Faceless'а тоже. Вопрос был по Ромасик'у.
Кстати, напоминаю вам, что после того, как вы написали
Вы случайно не догадываетесь, что Вам пенсию выплачивают засчет дотаций из госбюджета, который наполняется налогами заробитчан?
я попросил вас (23 дек, 2021)
Кстати, если вы уж заговорили о налогах, может скажете, сколько налогов платят в бюджет Украины украинские заробитчане со своих зарплат, заработанных в Польше, Германии, той же России и прочих стран? Чтобы я знал, какой процент моей пенсии платится из их налогов?
Ничего личного! Но о затронутой теме налогах: https://patrioty.org.ua/politic/pidkazh ... 06095.html Хоть для малой улыбки по поводу серьёзной темы. Все выплаты переложены ма местные власти по факту наличия у них средств. А как Вы знаете, все средства подают из Киева...(порой тупо, при наличии, как Право ими распоряжаться). В большинстве случаев это звучит, как Приказ о "оптимизации" - в противовес уголовная ответственность, или иные методы преследования.