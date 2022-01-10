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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4863486448654866>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.2 5 22
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
18%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
32%
7
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
14%
3
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
27%
6
Ще в роздумах
9%
2
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 00:31

  Kudrjavuy написав:
  vitaliian написав:
  Kudrjavuy написав:Вы уж простите, что встряваю в Ваши семейные разборки, но появилась информация, что сразу вспомнил о експертах:
https://gordonua.com/news/worldnews/v-i ... 90164.html
Суть:
В самом вакцинированном Государстве, с населением в 9 миллионов человек.
За сутки подтверждено 21 514 случаев коронавирусной инфекции.
Вопрос:
1. Это недостаток качества вакцин?
2. Это побочка от наявности медицины?

3. Вакцины на штамм омикрон не действуют

- Это далеко не последний штамм.
Но со смертностью на уровне гриппа.
Это не означает о официальном конце "пандемии"?
на счет смертельности есть разные мнения, не нужно спешить с выводами, пусть воз озвучит официальные цифры, возможно да. Но возможно миллионы переболевших получат постковидную симптоматику

Сейчас появились интересные гистологические данные от американских патологоанатомов по результатам вскрытия пациентов, болевших ковидом. В их мозге обнаружены большие гипоксические области. Причем они есть даже в том случае, если у пациента ковид протекал с не слишком выраженной симптоматикой. То есть человек погиб не от коронавируса, а по какой-то другой причине, но посмертный ПЦР-анализ показал у него еще и коронавирус. Что такое гипоксия мозга — это состояние после нехватки кислорода. Гипоксия заметно снижает функциональные возможности человека. В зависимости от того, где именно в мозге находятся участки гипоксии, могут наблюдаться разные нарушения — у кого-то походка пострадает, а у кого-то память.


От себя добавлю самая распространённая (из выявленных) причина задержки умственного развития, речи, памяти и эмоциональной сферы у детей как раз гипоксия.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 00:40

  Igneus написав:
  yanyura написав:поблагодарил Faceless'а (поставив "+")
(Igneus, Аууууууууууу!

https://www.youtube.com/watch?v=1J_8zmEojaY
https://www.youtube.com/watch?v=9tkMumBynqw

Igneus, голубчик, вы вышли из засады?
Я заметил, что вы успешный ученик Ромасик'а по обрезанию чужих постов так, чтобы это было выгодно вам, но мой пост в этой части выглядел несколько иначе:
  yanyura написав:Igneus, Аууууууууууу! Где ваше возмущение и пост о нарушении пунктов 3.1 и 3.15 Правил форума?

Так что насчет возмущения по несоблюдению Правил форума? Только не надо о том, как космические корабли бороздят просторы Большого театра. И про Faceless'а тоже. Вопрос был по Ромасик'у.


Кстати, напоминаю вам, что после того, как вы написали
Вы случайно не догадываетесь, что Вам пенсию выплачивают засчет дотаций из госбюджета, который наполняется налогами заробитчан?

я попросил вас (23 дек, 2021)
Кстати, если вы уж заговорили о налогах, может скажете, сколько налогов платят в бюджет Украины украинские заробитчане со своих зарплат, заработанных в Польше, Германии, той же России и прочих стран? Чтобы я знал, какой процент моей пенсии платится из их налогов?

Эпидемия коронавируса в мире
Вы уже 19 дней не можете найти сколько налогов платят в бюджет Украины заробитчане?


А еще был вопрос по Наказу № 145, и Постанове № 246 - Эпидемия коронавируса в мире
Кстати, этот вопрос заинтересовал и Тракторист'а - Эпидемия коронавируса в мире
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 01:31

  yanyura написав:
  Igneus написав:
  yanyura написав:поблагодарил Faceless'а (поставив "+")
(Igneus, Аууууууууууу!

https://www.youtube.com/watch?v=1J_8zmEojaY
https://www.youtube.com/watch?v=9tkMumBynqw

Igneus, голубчик, вы вышли из засады?
Я заметил, что вы успешный ученик Ромасик'а по обрезанию чужих постов так, чтобы это было выгодно вам, но мой пост в этой части выглядел несколько иначе:
  yanyura написав:Igneus, Аууууууууууу! Где ваше возмущение и пост о нарушении пунктов 3.1 и 3.15 Правил форума?

Так что насчет возмущения по несоблюдению Правил форума? Только не надо о том, как космические корабли бороздят просторы Большого театра. И про Faceless'а тоже. Вопрос был по Ромасик'у.


Кстати, напоминаю вам, что после того, как вы написали
Вы случайно не догадываетесь, что Вам пенсию выплачивают засчет дотаций из госбюджета, который наполняется налогами заробитчан?

я попросил вас (23 дек, 2021)
Кстати, если вы уж заговорили о налогах, может скажете, сколько налогов платят в бюджет Украины украинские заробитчане со своих зарплат, заработанных в Польше, Германии, той же России и прочих стран? Чтобы я знал, какой процент моей пенсии платится из их налогов?

Эпидемия коронавируса в мире
Вы уже 19 дней не можете найти сколько налогов платят в бюджет Украины заробитчане?


А еще был вопрос по Наказу № 145, и Постанове № 246 - Эпидемия коронавируса в мире
Кстати, этот вопрос заинтересовал и Тракторист'а - Эпидемия коронавируса в мире

Ничего личного!
Но о затронутой теме налогах: https://patrioty.org.ua/politic/pidkazh ... 06095.html
Хоть для малой улыбки по поводу серьёзной темы. :cry:
Все выплаты переложены ма местные власти по факту наличия у них средств.
А как Вы знаете, все средства подают из Киева...(порой тупо, при наличии, как Право ими распоряжаться).
В большинстве случаев это звучит, как Приказ о "оптимизации" - в противовес уголовная ответственность, или иные методы преследования.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 08:30

  Hotab написав:
  Ромасик написав:изучаем "золотые стандарты медицины".

Поизучай не Рунет, а первоисточник

https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635

фальсифицировались данные,


В воображении рунетного Ромки. Вкладчики радостно клопали в ладоши и слегка повизгивали.

почитал, что не так написал ТАСС?
Хотаб не сумел в статье найти слово "фальсифицированные"?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 08:45

  yanyura написав:
  Ромасик написав:с какого перепугу я буду искать ее исследования - вам надо вы ищите.

Мне она абсолютно не интересна, и вспоминаю о ее существовании только после ваших настойчивых вопросов о ней "что там с Голубовской?". Повесьте ее портрет на стенку перед кроватью, чтобы засыпая и просыпаясь видели свою, увы, недоступную любовь, можете повесить ее портреты и в тех местах, где вы чаще всего бываете (в туалет не стоит, т.к. она будет "видеть", чем вы там занимаетесь), пусть ее лицо согревает вашу страдающую без нее душу!

она еще ведущий специалист по ковиду и по инфекционным заболеваниям в Украине, так или иначе причастна к протоколу лечения ковида. Так что вы так не горячитесь касательно нее, если находитесь в Украине. Ваше лечение/состояние будет очень зависеть от нее.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 08:47

  Kudrjavuy написав:Вы уж простите, что встряваю в Ваши семейные разборки, но появилась информация, что сразу вспомнил о експертах:
https://gordonua.com/news/worldnews/v-i ... 90164.html
Суть:
В самом вакцинированном Государстве, с населением в 9 миллионов человек.
За сутки подтверждено 21 514 случаев коронавирусной инфекции.
Вопрос:
1. Это недостаток качества вакцин?
2. Это побочка от наявности медицины?

вопросы правильные, но увы риторические
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 08:53

  yanyura написав:Igneus, Аууууууууууу! Где ваше возмущение и пост о нарушении пунктов 3.1 и 3.15 Правил форума?
Так что насчет возмущения по несоблюдению Правил форума? Только не надо о том, как космические корабли бороздят просторы Большого театра. И про Faceless'а тоже. Вопрос был по Ромасик'у.

бугага, параноик! Там даже Faceless нарушений не нашел :lol:
Шведские данные Кухарчука опровергать то будем?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 09:01

  Ромасик написав:Хотаб не сумел в статье найти слово



Слово? Я думаю там есть любое слово.

Ну где-то как во фразе "Гей, Ромасик, иди сюда, тут можно получить пассивный доход", легко найти слова "Ромасик", "пассивный", "гей".

Ромасик не отличает вольные трактовки отдельных персонажей (которые рашапропаганда непременно запихивает в заголовки, а не испачканные интеллектом ромасики несут как сенсацию по сети) )от фактической информации??
Определенные нарушения были. Как в любом деле. Нет нарушений и недостатков у тех, кто ничего не делает. Только заголовки рашасми,который ты сюда занёс, не соответствуют содержанию оригинальной статьи.

Да и вообще ,вау-сенсация об этой Джексон разогнана лишь в Рунете.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 09:55

Це перемога

США - суточные случаи ковида - уже более 1.4 млн


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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 09:58

Вкладчик1234 , пэрэмога логики того, кто ранее заявлял "обычный грипп"? Я поздравляю вас. Из таких маленьких шажочков состоит путь к успешному развитию когнитивной сферы. Дорогу осилит идущий!! Возможно скоро вы и смерти сможете замечать.
Hotab
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