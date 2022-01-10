Вы уж простите, что встряваю в Ваши семейные разборки, но появилась информация, что сразу вспомнил о експертах:Суть:В самом вакцинированном Государстве, с населением в 9 миллионов человек.За сутки подтверждено 21 514 случаев коронавирусной инфекции.Вопрос:1. Это недостаток качества вакцин?2. Это побочка от наявности медицины?

Сейчас появились интересные гистологические данные от американских патологоанатомов по результатам вскрытия пациентов, болевших ковидом. В их мозге обнаружены большие гипоксические области. Причем они есть даже в том случае, если у пациента ковид протекал с не слишком выраженной симптоматикой. То есть человек погиб не от коронавируса, а по какой-то другой причине, но посмертный ПЦР-анализ показал у него еще и коронавирус. Что такое гипоксия мозга — это состояние после нехватки кислорода. Гипоксия заметно снижает функциональные возможности человека. В зависимости от того, где именно в мозге находятся участки гипоксии, могут наблюдаться разные нарушения — у кого-то походка пострадает, а у кого-то память.