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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4863486448654866

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.2 5 22
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
18%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
32%
7
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
14%
3
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
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Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
27%
6
Ще в роздумах
9%
2
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 10:01

Сколько умерло ОТ "смертельного вируса" за день из этих 1.4млн?
Да уж, это точно "не-грипп". Возможно даже это "не-герпес"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 10:05

  fler написав:Штам коронавірусу «омікрон» може обійтися економіці Великобританії в 35 млрд фунтів стерлінгів (або $50 млрд) лише за два місяці 2022 року, :shock: пише The Sunday Times з посиланням на аналіз Центру економічних і ділових досліджень (CEBR). Це приблизно п'ята частина сумарних збитків країни від Brexit.
Оскільки «омікрон» поширюється дуже швидко, це загрожує новою хвилею ізоляції людей, що призведе до нестачі персоналу, заявили аналітики CEBR. На карантин може піти до 25% населення. :shock:
https://www.thetimes.co.uk/article/econ ... -cjjzprhp8

А может и не обойтись: посмотрят в провительстве на отсутствие роста тяжелых случаев/смертей -- и не будет никакой изоляции :lol:
Для понимания ценности этих прогнозов можно на прогноз курса гривны посмотреть например на 2020 -- в том числе и от всяких мировых агенств.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 10:06

  Вкладчик1234 написав:Сколько умерло ОТ "смертельного вируса" за день из этих 1.4млн?
Да уж, это точно "не-грипп". Возможно даже это "не-герпес"

А что "за день" это статистический показатель? Несколько страниц назад я давал ссылку на интервью с американским врачём, которая говорила какие осложнения вызывает ковид, посмотрим сколько из переболевших умрет в ближайшие 3 года. Причем не от ковида. То же касается и гриппа, умирают не от вируса а от осложнений Аля пневмония, миокардит, энцефалит. (перечень длиннее) Из опыта своей работы скажу, любые заболевания которые бьют по иммунитету, как правило имеют осложнения. Потому что ковид вершина айсберга. А что под водой узнает только патологоанатом постфактум .
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 11 січ, 2022 10:12, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 10:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Сколько умерло ОТ "смертельного вируса" за день из этих 1.4млн

Так а в чем тогда зрадопэрэмога? Что сказать хотел??

А Дельта была, то "сильно умирали"? То было тоже "просто грипп"?
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 10:10

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:Сколько умерло ОТ "смертельного вируса" за день из этих 1.4млн?
Да уж, это точно "не-грипп". Возможно даже это "не-герпес"

А что "за день" это статистический показатель? Несколько страниц назад я давал ссылку на интервью с американским врачём, которая говорила какие осложнения вызывает ковид, посмотрим сколько из переболевших умрет в ближайшие 3 года. Причем не от ковида. То же касается и гриппа, умирают не от вируса а от осложнений Аля пневмония, миокардит, энцефалит. Из известных (перечень длиннее)

Это ж не грипп. Тут всё намного хуже. И нечего даже сравнивать.
Подождать 3 года? Ну ок

А через 3 года будут писать в карточку само осложнение, или ковид ("вызван ковидом", "связан с ковидом", "хз что, но полюбе ковид виноват")?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 10:12

Вкладчик1234 ждите не ждите, вирус тихо делает своё дело. В карточку могут написать что угодно, например орви, семейный врач не делает гистологические исследования, МРТ/кт далеко не все показывает (только тяжёлые поражения тканей), в случае с мозгом ГИ вообще делает только патологоанатом.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 11 січ, 2022 10:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 10:16

  vitaliian написав:ждите не ждите, вирус тихо делает своё дело.

Я, как говорится, уже "расслабился и получаю удовольствие".

Все умрут, кроме подписчиков Pfizer Premium ?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 10:18

  Вкладчик1234 написав:
  vitaliian написав:ждите не ждите, вирус тихо делает своё дело.

Я, как говорится, уже "расслабился и получаю удовольствие".

Все умрут, кроме подписчиков Phizer Premium ?

Умрут это оптимистичный прогноз, потребуют серьезной реабилитации или будут мучаться от болей неизвестных этиологий. Лучше не доводить до гангрены, чем потом ампутировать конечности. Образно говоря.
vitaliian
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