fler написав:Штам коронавірусу «омікрон» може обійтися економіці Великобританії в 35 млрд фунтів стерлінгів (або $50 млрд) лише за два місяці 2022 року, пише The Sunday Times з посиланням на аналіз Центру економічних і ділових досліджень (CEBR). Це приблизно п'ята частина сумарних збитків країни від Brexit. Оскільки «омікрон» поширюється дуже швидко, це загрожує новою хвилею ізоляції людей, що призведе до нестачі персоналу, заявили аналітики CEBR. На карантин може піти до 25% населення. https://www.thetimes.co.uk/article/econ ... -cjjzprhp8
А может и не обойтись: посмотрят в провительстве на отсутствие роста тяжелых случаев/смертей -- и не будет никакой изоляции Для понимания ценности этих прогнозов можно на прогноз курса гривны посмотреть например на 2020 -- в том числе и от всяких мировых агенств.
Вкладчик1234 написав:Сколько умерло ОТ "смертельного вируса" за день из этих 1.4млн? Да уж, это точно "не-грипп". Возможно даже это "не-герпес"
А что "за день" это статистический показатель? Несколько страниц назад я давал ссылку на интервью с американским врачём, которая говорила какие осложнения вызывает ковид, посмотрим сколько из переболевших умрет в ближайшие 3 года. Причем не от ковида. То же касается и гриппа, умирают не от вируса а от осложнений Аля пневмония, миокардит, энцефалит. (перечень длиннее) Из опыта своей работы скажу, любые заболевания которые бьют по иммунитету, как правило имеют осложнения. Потому что ковид вершина айсберга. А что под водой узнает только патологоанатом постфактум .
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 11 січ, 2022 10:12, всього редагувалось 3 разів.
Вкладчик1234 написав:Сколько умерло ОТ "смертельного вируса" за день из этих 1.4млн? Да уж, это точно "не-грипп". Возможно даже это "не-герпес"
А что "за день" это статистический показатель? Несколько страниц назад я давал ссылку на интервью с американским врачём, которая говорила какие осложнения вызывает ковид, посмотрим сколько из переболевших умрет в ближайшие 3 года. Причем не от ковида. То же касается и гриппа, умирают не от вируса а от осложнений Аля пневмония, миокардит, энцефалит. Из известных (перечень длиннее)
Это ж не грипп. Тут всё намного хуже. И нечего даже сравнивать. Подождать 3 года? Ну ок
А через 3 года будут писать в карточку само осложнение, или ковид ("вызван ковидом", "связан с ковидом", "хз что, но полюбе ковид виноват")?
Вкладчик1234 ждите не ждите, вирус тихо делает своё дело. В карточку могут написать что угодно, например орви, семейный врач не делает гистологические исследования, МРТ/кт далеко не все показывает (только тяжёлые поражения тканей), в случае с мозгом ГИ вообще делает только патологоанатом.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 11 січ, 2022 10:17, всього редагувалось 1 раз.