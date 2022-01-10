В сухом остатке, Вентавиа, как одна из множества компаний, нанятых Физером для тестирования своей вакцины, не справилась с задачей и отнеслась к ней наплевательски. С нарушениями. Персонала у них там недостаточно,или самперсонал недисциплинированный, то пятый вопрос.
Но это точно не о "Физер фальсифицировал данные ". Панятна??? Смотри внимательно, что тащишь в рот.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 січ, 2022 11:34, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик написав:В статье четко написано фальсифицировала данные.
В статье написано "Джексон утверждает,что Файзер фальсифицирует"
Ромасик написав:БМЖ сочли аргументы достаточными. Репортер это подвтердил. Редакторы БМЖ публично подтвердили правдивость статьи.
Редакторы проверили фото и письма Джексон, и подтвердили , что они настоящие. (шпицы не в том месте лежали, о ужас; )
Но ни редакторы БМЖ ,ни кто-либо ещё (кроме Джексон). не заявлял о фальсификации.
Ещё раз для тугих: факты ,выложенные Джексон - нашли подтверждение. "Фальсификация" - не более чем оценочное суждение этих фактов со стороны Джексон. Ясно? То-то.
для тугого: БМЖ позволило себе опубликовать слова нерядового человека в сертификации вакцин и аргументы, которые это подтверждают. В частности, что Вентавиа не успевала обрабатывать данные и писала результаты с потолка. Софист может объяснять это по своему.
She added that after Jackson was fired, Pfizer had been notified of problems at Ventavia and that an audit took place.
Pfizer has since hired Ventavia as a research subcontractor for four other vaccine clinical trials.
Непонятно зачем ты сам себе стреляешь по ногам, притащив вторую статью, в которой все расжевали о подвтердили, в т.ч., то Физер, не взирая не непрофессионализм своего подрядчика, продолжид с ним сотрудничество. Значит его все устраивает в уровене фальсификаций?
Востаннє редагувалось Ромасик в Вів 11 січ, 2022 11:42, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик написав:Софист может объяснять это по своему
Вентавиа - это не Физер. И если одна из сотни компаний, которая тестила, отнеслась плохо к работе - это не означает, что Физер что-то мухлевал. И это не значит, что нет доверия к Физеру. Ясно?? И потому в нормальных сегментах инета это прозвучало как рядовой факт, а в Рунете, где Ромки подъедаются, как сенсация.
Ромасик написав:БМЖ позволило себе опубликовать слова нерядового человека в сертификации вакцин
Этот нерядовой человек в сертификации вакцин проработал в Вентавиа 2 недели, и был уволен. Что там у них возникло. Может что-то личное. Может вообще засланный козачок. Может действительно Вентавиа разгильдяи и тестили как попало. Но там , кроме них, ещё сотня лабораторий участвовала. И только в воспалённых головах нарушения в 3-х из 150 нанятыхФизерлм лабораторий говорят о том, что Физер фальсифицировал.
Ромасик написав:с какого перепугу я буду искать ее исследования - вам надо вы ищите.
Мне она абсолютно не интересна, и вспоминаю о ее существовании только после ваших настойчивых вопросов о ней "что там с Голубовской?". Повесьте ее портрет на стенку перед кроватью, чтобы засыпая и просыпаясь видели свою, увы, недоступную любовь, можете повесить ее портреты и в тех местах, где вы чаще всего бываете (в туалет не стоит, т.к. она будет "видеть", чем вы там занимаетесь), пусть ее лицо согревает вашу страдающую без нее душу!
она еще ведущий специалист по ковиду и по инфекционным заболеваниям в Украине, так или иначе причастна к протоколу лечения ковида. Так что вы так не горячитесь касательно нее, если находитесь в Украине. Ваше лечение/состояние будет очень зависеть от нее.
Вы уверены? Может, от неё ещё будет зависеть запуск Украиной спутников Земли?
Ромасик написав:непонятно зачем ты сам себе стреляешь по ногам
Головой о подоконник бьются ромасики. А я за истину. Полагаю, и Физер тоже. Что тебя так нажабило? Что Физер признал, что в трёх из 150 лабораториях(где рулила Вентавиа) были нарушения процесса?? И?? Это умысел Физера? Это было во всех 150? Это уничтожает все результаты всех стадий исследования? В чем сенсация??