Додано: Вів 11 січ, 2022 11:16

Ромасик написав: В статье четко написано фальсифицировала данные. В статье четко написано фальсифицировала данные.

Ромасик написав: БМЖ сочли аргументы достаточными. Репортер это подвтердил. Редакторы БМЖ публично подтвердили правдивость статьи. БМЖ сочли аргументы достаточными. Репортер это подвтердил. Редакторы БМЖ публично подтвердили правдивость статьи.

Разоблачения, о которых сообщается в статье BMJ , ограничены тремя из более чем 150 исследовательских центров, в которых приняли участие только 1000 из примерно 44 000 участников.



В статье написано "Джексон утверждает,что Файзер фальсифицирует"Редакторы проверили фото и письма Джексон, и подтвердили , что они настоящие. (шпицы не в том месте лежали, о ужас; )Но ни редакторы БМЖ ,ни кто-либо ещё (кроме Джексон). не заявлял о фальсификации.Ещё раз для тугих:факты ,выложенные Джексон - нашли подтверждение. "Фальсификация" - не более чем оценочное суждение этих фактов со стороны Джексон. Ясно? То-то.Потому БМЖ просто пишет факты, а РашаСМИ сенсационные заголовки. Но мы поняли, что предпочитаешь кушать ты.В сухом остатке, Вентавиа, как одна из множества компаний, нанятых Физером для тестирования своей вакцины, не справилась с задачей и отнеслась к ней наплевательски. С нарушениями. Персонала у них там недостаточно,или самперсонал недисциплинированный, то пятый вопрос.Но это точно не о "Физер фальсифицировал данные ". Панятна??? Смотри внимательно, что тащишь в рот.