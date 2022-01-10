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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.2 5 23
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
17%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
30%
7
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
17%
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0
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Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
26%
6
Ще в роздумах
9%
2
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 11:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:В статье четко написано фальсифицировала данные.


В статье написано "Джексон утверждает,что Файзер фальсифицирует"
  Ромасик написав:БМЖ сочли аргументы достаточными. Репортер это подвтердил. Редакторы БМЖ публично подтвердили правдивость статьи.


Редакторы проверили фото и письма Джексон, и подтвердили , что они настоящие. (шпицы не в том месте лежали, о ужас; )

Но ни редакторы БМЖ ,ни кто-либо ещё (кроме Джексон). не заявлял о фальсификации.

Ещё раз для тугих:
факты ,выложенные Джексон - нашли подтверждение. "Фальсификация" - не более чем оценочное суждение этих фактов со стороны Джексон. Ясно? То-то.

Потому БМЖ просто пишет факты, а РашаСМИ сенсационные заголовки. Но мы поняли, что предпочитаешь кушать ты.



Разоблачения, о которых сообщается в статье BMJ , ограничены тремя из более чем 150 исследовательских центров, в которых приняли участие только 1000 из примерно 44 000 участников.

https://science.thewire.in/the-sciences ... tleblower/


В сухом остатке, Вентавиа, как одна из множества компаний, нанятых Физером для тестирования своей вакцины, не справилась с задачей и отнеслась к ней наплевательски. С нарушениями. Персонала у них там недостаточно,или самперсонал недисциплинированный, то пятый вопрос.

Но это точно не о "Физер фальсифицировал данные ". Панятна??? Смотри внимательно, что тащишь в рот.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 січ, 2022 11:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 11:33

  Hotab написав:
  Ромасик написав:В статье четко написано фальсифицировала данные.


В статье написано "Джексон утверждает,что Файзер фальсифицирует"
  Ромасик написав:БМЖ сочли аргументы достаточными. Репортер это подвтердил. Редакторы БМЖ публично подтвердили правдивость статьи.


Редакторы проверили фото и письма Джексон, и подтвердили , что они настоящие. (шпицы не в том месте лежали, о ужас; )

Но ни редакторы БМЖ ,ни кто-либо ещё (кроме Джексон). не заявлял о фальсификации.

Ещё раз для тугих:
факты ,выложенные Джексон - нашли подтверждение. "Фальсификация" - не более чем оценочное суждение этих фактов со стороны Джексон. Ясно? То-то.

для тугого: БМЖ позволило себе опубликовать слова нерядового человека в сертификации вакцин и аргументы, которые это подтверждают. В частности, что Вентавиа не успевала обрабатывать данные и писала результаты с потолка.
Софист может объяснять это по своему.
She added that after Jackson was fired, Pfizer had been notified of problems at Ventavia and that an audit took place.

Pfizer has since hired Ventavia as a research subcontractor for four other vaccine clinical trials.
Непонятно зачем ты сам себе стреляешь по ногам, притащив вторую статью, в которой все расжевали о подвтердили, в т.ч., то Физер, не взирая не непрофессионализм своего подрядчика, продолжид с ним сотрудничество. Значит его все устраивает в уровене фальсификаций?
Востаннє редагувалось Ромасик в Вів 11 січ, 2022 11:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 11:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Софист может объяснять это по своему

Вентавиа - это не Физер. И если одна из сотни компаний, которая тестила, отнеслась плохо к работе - это не означает, что Физер что-то мухлевал. И это не значит, что нет доверия к Физеру. Ясно?? И потому в нормальных сегментах инета это прозвучало как рядовой факт, а в Рунете, где Ромки подъедаются, как сенсация.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 11:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:БМЖ позволило себе опубликовать слова нерядового человека в сертификации вакцин

Этот нерядовой человек в сертификации вакцин проработал в Вентавиа 2 недели, и был уволен. Что там у них возникло. Может что-то личное. Может вообще засланный козачок. Может действительно Вентавиа разгильдяи и тестили как попало. Но там , кроме них, ещё сотня лабораторий участвовала. И только в воспалённых головах нарушения в 3-х из 150 нанятыхФизерлм лабораторий говорят о том, что Физер фальсифицировал.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 11:42

  Ромасик написав:
  yanyura написав:
  Ромасик написав:с какого перепугу я буду искать ее исследования - вам надо вы ищите.

Мне она абсолютно не интересна, и вспоминаю о ее существовании только после ваших настойчивых вопросов о ней "что там с Голубовской?". Повесьте ее портрет на стенку перед кроватью, чтобы засыпая и просыпаясь видели свою, увы, недоступную любовь, можете повесить ее портреты и в тех местах, где вы чаще всего бываете (в туалет не стоит, т.к. она будет "видеть", чем вы там занимаетесь), пусть ее лицо согревает вашу страдающую без нее душу!

она еще ведущий специалист по ковиду и по инфекционным заболеваниям в Украине, так или иначе причастна к протоколу лечения ковида. Так что вы так не горячитесь касательно нее, если находитесь в Украине. Ваше лечение/состояние будет очень зависеть от нее.

Вы уверены?
Может, от неё ещё будет зависеть запуск Украиной спутников Земли?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 11:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

А я за истину. Полагаю, и Физер тоже.
Что тебя так нажабило?
Что Физер признал, что в трёх из 150 лабораториях(где рулила Вентавиа) были нарушения процесса?? И??
Это умысел Физера? Это было во всех 150?
Это уничтожает все результаты всех стадий исследования?
В чем сенсация??
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 11:55

  Вкладчик1234 написав:Це перемога

США - суточные случаи ковида - уже более 1.4 млн


Зображення

Сколько умерло ОТ "смертельного вируса" за день из этих 1.4млн?
Да уж, это точно "не-грипп". Возможно даже это "не-герпес"

Так что для Вас важнее - количество заболевших или количество смертей?
Вы так и не ответили на вопросы Hotab viewtopic.php?p=5372797#p5372797.
К чему Вы привели этот график? Что сказать хотели?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 11:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Так что для Вас важнее - количество заболевших или количество смертей?

Сегодня громозека в глухой защите. Больше откровений, за которые он вчера достаточно выгреб, не будет.

Зачем ему, чтоб ему в лицо пихали графики Держстата. Лучше просто что-то бросить "no comments". Это уже и Флер поняла, потому только пишет и не реагирует.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 січ, 2022 12:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:тот кто с потолка писал результаты исследований

А кто писал с потолка?
И что значит "с потолка"? Не проводили совсем исследования? Или имели место нарушения в процессе?
Когда начинается "с потолка"?? С какого процента точности?? 99.9? 95? 90?

Сколько лабораторий из 150 не должны иметь нарушений процесса, для признания валидности результатов??
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 січ, 2022 12:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:11

  Hotab написав:
  Ромасик написав:тот кто с потолка писал результаты исследований

А кто писал с потолка?
И что значит "с потолка"? Не проводили совсем исследования? Или имели место нарушения в процессе?
Когда начинается "с потолка"?? С какого процента точности?? 99.9? 95? 90?

Сколько лабораторий из 150 не должны иметь нарушений процесса, для признания валидности результатов??

я даже не знаю, если я из носа выковыряю результат, это будет фальсификацией с точки зрения пфизера?
Ромасик
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