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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 січ, 2022 12:28
сегодня пошёл делать бустер-послали, до полгода 10 дней не хватило...
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edvardd
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Додано: Вів 11 січ, 2022 12:29
edvardd написав:
до полгода 10 дней не хватило...
Все строго!)
Не хотите подождать обновляху? К весне обещают. Я должен как раз дождаться.
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Hotab
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Додано: Вів 11 січ, 2022 12:31
edvardd написав:
сегодня пошёл делать бустер-послали, до полгода 10 дней не хватило...
От вас кто то требует или вы добровольно?
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