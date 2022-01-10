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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.2 5 23
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
17%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
30%
7
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
17%
4
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
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Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
26%
6
Ще в роздумах
9%
2
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:28

сегодня пошёл делать бустер-послали, до полгода 10 дней не хватило...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  edvardd написав:до полгода 10 дней не хватило...

Все строго!)
Не хотите подождать обновляху? К весне обещают. Я должен как раз дождаться.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:31

  edvardd написав:сегодня пошёл делать бустер-послали, до полгода 10 дней не хватило...

От вас кто то требует или вы добровольно?
vitaliian
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