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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 січ, 2022 12:04
Ромасик написав:
тот кто с потолка писал результаты исследований
А кто писал с потолка?
И что значит "с потолка"? Не проводили совсем исследования? Или имели место нарушения в процессе?
Когда начинается "с потолка"?? С какого процента точности?? 99.9? 95? 90?
Сколько лабораторий из 150 не должны иметь нарушений процесса, для признания валидности результатов??
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 11 січ, 2022 12:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 11 січ, 2022 12:28
сегодня пошёл делать бустер-послали, до полгода 10 дней не хватило...
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edvardd
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Додано: Вів 11 січ, 2022 12:29
edvardd написав:
до полгода 10 дней не хватило...
Все строго!)
Не хотите подождать обновляху? К весне обещают. Я должен как раз дождаться.
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Hotab
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Додано: Вів 11 січ, 2022 12:31
edvardd написав:
сегодня пошёл делать бустер-послали, до полгода 10 дней не хватило...
От вас кто то требует или вы добровольно?
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vitaliian
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Додано: Вів 11 січ, 2022 13:51
В Pfizer сделали заявление о вакцине против штамма "Омикрон"
Необходима бустерная доза вакцины, однако эффективность ее действия также полностью не доказана
В фармацевтической компании Pfizer заявили о том, что две дозы вакцины против COVID-19 не достаточны для обеспечения защиты от нового штамма коронавируса "Омикрон".
По словам генерального директора Pfizer Альберта Бурла, необходима третья доза вакцины, передает CNBC.
"Двух доз недостаточно для "Омикрона". Третья доза нынешней вакцины обеспечивает неплохую защиту от смерти и приличную защиту от госпитализаций", – сказал он.
Бурла отметил, что штамм "Омикрон" является более опасным, чем предыдущие варианты, поскольку имеет десятки мутаций и может частично обойти защиту, обеспечиваемую двумя прививками Pfizer.
В то же время пока непонятно, как долго бустерная доза будет обеспечивать защиту от коронавируса.
"Вопрос в том, как долго сохраняется защита после третьей дозы", — указал Бурла.
Исследователи из Великобритании ранее информировали, что две дозы вакцин Pfizer или Moderna лишь примерно на 10% эффективны для предотвращения заражения "Омикроном" через 20 недель после второй прививки. Вместе с тем, бустерная доза на 75% эффективна для предотвращения симптоматической инфекции и на 88% эффективна для предотвращения госпитализации.
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