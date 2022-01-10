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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.3 5 24
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
17%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
29%
7
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
17%
4
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
29%
7
Ще в роздумах
8%
2
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:тот кто с потолка писал результаты исследований

А кто писал с потолка?
И что значит "с потолка"? Не проводили совсем исследования? Или имели место нарушения в процессе?
Когда начинается "с потолка"?? С какого процента точности?? 99.9? 95? 90?

Сколько лабораторий из 150 не должны иметь нарушений процесса, для признания валидности результатов??
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 січ, 2022 12:07, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:28

сегодня пошёл делать бустер-послали, до полгода 10 дней не хватило...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  edvardd написав:до полгода 10 дней не хватило...

Все строго!)
Не хотите подождать обновляху? К весне обещают. Я должен как раз дождаться.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:31

  edvardd написав:сегодня пошёл делать бустер-послали, до полгода 10 дней не хватило...

От вас кто то требует или вы добровольно?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Pfizer сделали заявление о вакцине против штамма "Омикрон"
Необходима бустерная доза вакцины, однако эффективность ее действия также полностью не доказана

В фармацевтической компании Pfizer заявили о том, что две дозы вакцины против COVID-19 не достаточны для обеспечения защиты от нового штамма коронавируса "Омикрон".

По словам генерального директора Pfizer Альберта Бурла, необходима третья доза вакцины, передает CNBC.

"Двух доз недостаточно для "Омикрона". Третья доза нынешней вакцины обеспечивает неплохую защиту от смерти и приличную защиту от госпитализаций", – сказал он.

Бурла отметил, что штамм "Омикрон" является более опасным, чем предыдущие варианты, поскольку имеет десятки мутаций и может частично обойти защиту, обеспечиваемую двумя прививками Pfizer.

В то же время пока непонятно, как долго бустерная доза будет обеспечивать защиту от коронавируса.

"Вопрос в том, как долго сохраняется защита после третьей дозы", — указал Бурла.

Исследователи из Великобритании ранее информировали, что две дозы вакцин Pfizer или Moderna лишь примерно на 10% эффективны для предотвращения заражения "Омикроном" через 20 недель после второй прививки. Вместе с тем, бустерная доза на 75% эффективна для предотвращения симптоматической инфекции и на 88% эффективна для предотвращения госпитализации.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 15:28

  Hotab написав:
  edvardd написав:до полгода 10 дней не хватило...

Все строго!)
Не хотите подождать обновляху? К весне обещают. Я должен как раз дождаться.

Бустер сегодня успешно получен.
Обновляха сначала поступит в Европу, нам пойдет по остаточному принципу. Так что раньше лета не ждите.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 15:31

  Hotab написав:
  edvardd написав:до полгода 10 дней не хватило...

Все строго!)
Не хотите подождать обновляху? К весне обещают. Я должен как раз дождаться.

Сомневаюсь, что к весне успеют. Сделать - возможно, а получить разрешение... Вряд ли.
Ещё больше сомневаюсь, что она к весне появится в Украине.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 15:52

  yanyura написав:
  justit написав:Все верно.
Ноля на графике нет.
Есть выше и ниже :mrgreen:

Уточнения:

1. Ромасик уже третий раз приводит этот обрезанный рисунок


Должно ли это меня волновать?
Отнюдь :D
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 16:18

Вчера в ВОЗ опровергли существование штамма коронавируса "Дельтакрон". По словам эксперта Марии ван Керкхове, на самом деле выявленный на Кипре "вариант" - это не гибрид двух штаммов, а результат загрязнения лабораторного материала при секвенировании. Также она призывает не использовать неологизм "флурона": хотя одновременное заражение гриппом и коронавирусом возможно, это происходит не в результате комбинации двух вирусов в один.
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