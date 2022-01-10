В Pfizer сделали заявление о вакцине против штамма "Омикрон"

Необходима бустерная доза вакцины, однако эффективность ее действия также полностью не доказана



В фармацевтической компании Pfizer заявили о том, что две дозы вакцины против COVID-19 не достаточны для обеспечения защиты от нового штамма коронавируса "Омикрон".



По словам генерального директора Pfizer Альберта Бурла, необходима третья доза вакцины, передает CNBC.



"Двух доз недостаточно для "Омикрона". Третья доза нынешней вакцины обеспечивает неплохую защиту от смерти и приличную защиту от госпитализаций", – сказал он.



Бурла отметил, что штамм "Омикрон" является более опасным, чем предыдущие варианты, поскольку имеет десятки мутаций и может частично обойти защиту, обеспечиваемую двумя прививками Pfizer.



В то же время пока непонятно, как долго бустерная доза будет обеспечивать защиту от коронавируса.



"Вопрос в том, как долго сохраняется защита после третьей дозы", — указал Бурла.



Исследователи из Великобритании ранее информировали, что две дозы вакцин Pfizer или Moderna лишь примерно на 10% эффективны для предотвращения заражения "Омикроном" через 20 недель после второй прививки. Вместе с тем, бустерная доза на 75% эффективна для предотвращения симптоматической инфекции и на 88% эффективна для предотвращения госпитализации.