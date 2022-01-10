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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 січ, 2022 16:47
Faceless написав: Ромасик написав:
пока тут витальен дуется, я нашел этого профессора Кухарчука
Что за фрукт єтот Кухарчку, можно почитать тут: https://www.facebook.com/medgoblin/post ... 067503037/
Тут (https://tinyurl.com/y3mbt3lv
) - комментарии к источникам, которые Кухарчук лепил в своей работе, стараясь создать видимость ученого
Итого - опаснейший генератор бреда, ибо продит фейки, но тщательно маскирует их под реальные исследования
зря вы так, в фб, обычный "вася", мочит врача, практика, не по комплексу, а по отдельным точкам...хоть коменты почитайте...
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edvardd
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Додано: Вів 11 січ, 2022 17:45
ВОЗ: через 6-8 недель более половины Европы заразится «омикроном» https://detaly.co.il/voz-cherez-6-8-ned ... omikronom/
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roberto dark
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Додано: Вів 11 січ, 2022 17:53
- а ваша Оля в садике уже матерится
- так она и пошла рано..
К нам и первая корона долго добиралась. Хотя тогда ещё границы с Европой были полностью открыты.
Ну и ещё. Наш народ не привык с кашлем и даже тяжёлым кашлем бежать к врачу. Потому относительно лёгкий омикрон будут носить на ногах, не делая никаких тестов и не попадая в статистику.
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