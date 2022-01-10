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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4866486748684869

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.3 5 24
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
17%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
29%
7
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
17%
4
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
29%
7
Ще в роздумах
8%
2
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 16:47

  Faceless написав:
  Ромасик написав:пока тут витальен дуется, я нашел этого профессора Кухарчука

Что за фрукт єтот Кухарчку, можно почитать тут: https://www.facebook.com/medgoblin/post ... 067503037/

Тут (https://tinyurl.com/y3mbt3lv) - комментарии к источникам, которые Кухарчук лепил в своей работе, стараясь создать видимость ученого

Итого - опаснейший генератор бреда, ибо продит фейки, но тщательно маскирует их под реальные исследования

зря вы так, в фб, обычный "вася", мочит врача, практика, не по комплексу, а по отдельным точкам...хоть коменты почитайте...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:45

А в Украине тесты вообще делают?

ВОЗ: через 6-8 недель более половины Европы заразится «омикроном» https://detaly.co.il/voz-cherez-6-8-ned ... omikronom/
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:53

  roberto dark написав:ВОЗ: через 6-8 недель более половины Европы заразится «омикроном» https://detaly.co.il/voz-cherez-6-8-ned ... omikronom/

- а ваша Оля в садике уже матерится
- так она и пошла рано..



К нам и первая корона долго добиралась. Хотя тогда ещё границы с Европой были полностью открыты.

Ну и ещё. Наш народ не привык с кашлем и даже тяжёлым кашлем бежать к врачу. Потому относительно лёгкий омикрон будут носить на ногах, не делая никаких тестов и не попадая в статистику.
Hotab
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