edvardd написав:------------ Hotab Все строго!) Не хотите подождать обновляху? К весне обещают. Я должен как раз дождаться. ------------ к весне, неактуально будет... .....
Неактуально по какой причине? Считаете, эпидемия закончится?
Рискну предположить -- поберебаливают все нафиг к тому времени...
Если это даст иммунитет ко всем штаммам, то это равно окончанию эпидемии. Но, вообще, по-моему, рано говорить. Не очень понятно, как пройдёт с омикроном, не появится ли ещё что-то новенькое. Тут такое - раньше разгоняли избыточную панику, теперь начали не очень обоснованно рассказывать о конце эпидемии.
Накануне премьер-министр Испании Педро Санчес заявил: возможно, пришло время изменить оценку этого заболевания, приравняв его к сезонному гриппу, и лечить как эндемическое — без регистрации каждого случая и без тестирования всех людей с подозрительными симптомами, пишет новостное агентство Reuters.
Однако ВОЗ это предложение пока не поддержала. Представитель этой организации по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смоллвуд напомнила, что эндемичность болезни определяется стабильным и предсказуемым уровнем контагиозности. Чиновница надеется, что это рано или поздно произойдет, но не уверена, что уже в этом году.