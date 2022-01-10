edvardd написав:------------ Hotab Все строго!) Не хотите подождать обновляху? К весне обещают. Я должен как раз дождаться. ------------ к весне, неактуально будет... .....
Неактуально по какой причине? Считаете, эпидемия закончится?
Рискну предположить -- поберебаливают все нафиг к тому времени...
Если это даст иммунитет ко всем штаммам, то это равно окончанию эпидемии. Но, вообще, по-моему, рано говорить. Не очень понятно, как пройдёт с омикроном, не появится ли ещё что-то новенькое. Тут такое - раньше разгоняли избыточную панику, теперь начали не очень обоснованно рассказывать о конце эпидемии.
Накануне премьер-министр Испании Педро Санчес заявил: возможно, пришло время изменить оценку этого заболевания, приравняв его к сезонному гриппу, и лечить как эндемическое — без регистрации каждого случая и без тестирования всех людей с подозрительными симптомами, пишет новостное агентство Reuters.
Однако ВОЗ это предложение пока не поддержала. Представитель этой организации по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смоллвуд напомнила, что эндемичность болезни определяется стабильным и предсказуемым уровнем контагиозности. Чиновница надеется, что это рано или поздно произойдет, но не уверена, что уже в этом году.
Все строго!) Не хотите подождать обновляху? К весне обещают. Я должен как раз дождаться.
Бустер сегодня успешно получен. Обновляха сначала поступит в Европу, нам пойдет по остаточному принципу. Так что раньше лета не ждите.
Пфайзер или модерна, какая реакция? На днях планируем с женой тоже бустер сделать, не решили какой лучше (1,2 дозы ковишилд/астразенека). Темку с пол года точно не читал, пролистал последние несколько страниц - выходит только пфайзер с подтвержденной эффективностью?
пс: а у вас тут смотрю всё так же весело на манеже всё те же. Хотя главный троль (из-за которого стало противно ветку читать) уже 26 страниц не писал с 9 января
Hotab написав:------------------ edvardd до полгода 10 дней не хватило... ------------------ Все строго!) Не хотите подождать обновляху? К весне обещают. Я должен как раз дождаться.
Бустер сегодня успешно получен. Обновляха сначала поступит в Европу, нам пойдет по остаточному принципу. Так что раньше лета не ждите.
Пфайзер или модерна, какая реакция? На днях планируем с женой тоже бустер сделать, не решили какой лучше (1,2 дозы ковишилд/астразенека). Темку с пол года точно не читал, пролистал последние несколько страниц - выходит только пфайзер с подтвержденной эффективностью?
Не так. Файзер пока единственная вакцина, допущенная к применению не в экстренном порядке, а в нормальном режиме. БОльшая или меньшая эффективность подтверждена, в общем-то, у всех признанных вакцин. Не сохранил ссылку, но читал, что против омикрона, вроде, лучше защищает Модерна. Ссылку не сохранял, т.к. не показалось очень уж убедительным. О реакции именно на бустер не скажу, но, думаю, такая же, как на первые 2 укола. А тут по разному. По знакомым знаю, что реакция индивидуальная. И на Файзер, и на Модерну знаю случаи относительно тяжёлой реакции (температура, ломота - дня 3) и практически без реакции (лёгкая боль в уколотом плече в первый день).
pilker написав:вот скажите, в очном споре по научной тематике положите на лопатки француза
нет конечно, я уже много лет как не в науке и не профессор. но вот Вас уложу запросто.
лапша прокатит ? прояснили Ваш уровень состязательности.
IgA написав:и судя по новостям из Франции, там нашелся кто-то кто уложил профессора с его интервью на лопатки
Парламент Франции в четверг одобрил планы президента Эммануэля Макрона относительно ковидных паспортов. Голосованию предшествовали два дня бурных дебатов, вызванных комментариями Макрона о том, что он хотел "задолбать" непривитых, и выбранными им для этого довольно грубыми словами.
то такое. политика. но вроде бы мы обсуждали целесообразность бустера каждые три-шесть месяцев. а тут про паспорта. их срок действия три месяца ?
IgA написав:
pilker написав:то что нашел.
то есть на практике их пока не видно, зато при
Molecular modeling studies were performed with Hyperchem
и
The energy of interaction (∆G) of each antibody-spike protein complex was calculated with Molegro Molecular Viewer
оказывается что ADE есть. продолжайте вести наблюдение
удивлен що Вы никак не могли найти работы француза. а ведь в интервью есть подсказка. не читали видать.