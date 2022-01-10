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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4867486848694870>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.2 5 28
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
18%
5
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
32%
9
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
14%
4
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
29%
8
Ще в роздумах
7%
2
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 16:47

  Faceless написав:
  Ромасик написав:пока тут витальен дуется, я нашел этого профессора Кухарчука

Что за фрукт єтот Кухарчку, можно почитать тут: https://www.facebook.com/medgoblin/post ... 067503037/

Тут (https://tinyurl.com/y3mbt3lv) - комментарии к источникам, которые Кухарчук лепил в своей работе, стараясь создать видимость ученого

Итого - опаснейший генератор бреда, ибо продит фейки, но тщательно маскирует их под реальные исследования

зря вы так, в фб, обычный "вася", мочит врача, практика, не по комплексу, а по отдельным точкам...хоть коменты почитайте...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:45

А в Украине тесты вообще делают?

ВОЗ: через 6-8 недель более половины Европы заразится «омикроном» https://detaly.co.il/voz-cherez-6-8-ned ... omikronom/
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:53

  roberto dark написав:ВОЗ: через 6-8 недель более половины Европы заразится «омикроном» https://detaly.co.il/voz-cherez-6-8-ned ... omikronom/

- а ваша Оля в садике уже матерится
- так она и пошла рано..



К нам и первая корона долго добиралась. Хотя тогда ещё границы с Европой были полностью открыты.

Ну и ещё. Наш народ не привык с кашлем и даже тяжёлым кашлем бежать к врачу. Потому относительно лёгкий омикрон будут носить на ногах, не делая никаких тестов и не попадая в статистику.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:59

  edvardd написав:
  Hotab написав:
  edvardd написав:до полгода 10 дней не хватило...

Все строго!)
Не хотите подождать обновляху? К весне обещают. Я должен как раз дождаться.

к весне, неактуально будет...
.....

Неактуально по какой причине?
Считаете, эпидемия закончится?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 18:22

  ЛАД написав:
  edvardd написав:
  Hotab написав:Все строго!)
Не хотите подождать обновляху? К весне обещают. Я должен как раз дождаться.

к весне, неактуально будет...
.....

Неактуально по какой причине?
Считаете, эпидемия закончится?

Рискну предположить -- поберебаливают все нафиг к тому времени...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 18:30

  justit написав:
  yanyura написав:Уточнения:

1. Ромасик уже третий раз приводит этот обрезанный рисунок


Должно ли это меня волновать?
Отнюдь :D

И то, что ниже ноля это
кружки - Омикрон

а для Дельты ниже +40% не опускается, тоже не волнует?
Считаете, как и Ромасик, что Дельта = Омикрон по тяжести протекания болезни и смертности?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 23:13

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  edvardd написав:------------
Hotab
Все строго!)
Не хотите подождать обновляху? К весне обещают. Я должен как раз дождаться.
------------
к весне, неактуально будет...
.....

Неактуально по какой причине?
Считаете, эпидемия закончится?

Рискну предположить -- поберебаливают все нафиг к тому времени...

Если это даст иммунитет ко всем штаммам, то это равно окончанию эпидемии.
Но, вообще, по-моему, рано говорить.
Не очень понятно, как пройдёт с омикроном, не появится ли ещё что-то новенькое.
Тут такое - раньше разгоняли избыточную панику, теперь начали не очень обоснованно рассказывать о конце эпидемии.
Накануне премьер-министр Испании Педро Санчес заявил: возможно, пришло время изменить оценку этого заболевания, приравняв его к сезонному гриппу, и лечить как эндемическое — без регистрации каждого случая и без тестирования всех людей с подозрительными симптомами, пишет новостное агентство Reuters.

Однако ВОЗ это предложение пока не поддержала. Представитель этой организации по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смоллвуд напомнила, что эндемичность болезни определяется стабильным и предсказуемым уровнем контагиозности. Чиновница надеется, что это рано или поздно произойдет, но не уверена, что уже в этом году.

https://detaly.co.il/voz-cherez-6-8-nedel-bolee-poloviny-evropy-zarazitsya-omikronom/
Второй абзац не очень понял, надо будет почитать.
Или, может, кто объяснит?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 00:09

  antey1969 написав:
  Hotab написав:
  edvardd написав:до полгода 10 дней не хватило...

Все строго!)
Не хотите подождать обновляху? К весне обещают. Я должен как раз дождаться.

Бустер сегодня успешно получен.
Обновляха сначала поступит в Европу, нам пойдет по остаточному принципу. Так что раньше лета не ждите.

Пфайзер или модерна, какая реакция? На днях планируем с женой тоже бустер сделать, не решили какой лучше (1,2 дозы ковишилд/астразенека). Темку с пол года точно не читал, пролистал последние несколько страниц - выходит только пфайзер с подтвержденной эффективностью?

пс: а у вас тут смотрю всё так же весело :D на манеже всё те же. Хотя главный троль (из-за которого стало противно ветку читать) уже 26 страниц не писал с 9 января :mrgreen:
Mayag
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 00:30

  Mayag написав:
  antey1969 написав:
  Hotab написав:------------------
edvardd
до полгода 10 дней не хватило...
------------------
Все строго!)
Не хотите подождать обновляху? К весне обещают. Я должен как раз дождаться.

Бустер сегодня успешно получен.
Обновляха сначала поступит в Европу, нам пойдет по остаточному принципу. Так что раньше лета не ждите.

Пфайзер или модерна, какая реакция? На днях планируем с женой тоже бустер сделать, не решили какой лучше (1,2 дозы ковишилд/астразенека). Темку с пол года точно не читал, пролистал последние несколько страниц - выходит только пфайзер с подтвержденной эффективностью?

Не так.
Файзер пока единственная вакцина, допущенная к применению не в экстренном порядке, а в нормальном режиме.
БОльшая или меньшая эффективность подтверждена, в общем-то, у всех признанных вакцин.
Не сохранил ссылку, но читал, что против омикрона, вроде, лучше защищает Модерна.
Ссылку не сохранял, т.к. не показалось очень уж убедительным.
О реакции именно на бустер не скажу, но, думаю, такая же, как на первые 2 укола. А тут по разному. По знакомым знаю, что реакция индивидуальная. И на Файзер, и на Модерну знаю случаи относительно тяжёлой реакции (температура, ломота - дня 3) и практически без реакции (лёгкая боль в уколотом плече в первый день).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 01:21

  IgA написав:
  pilker написав:вот скажите, в очном споре по научной тематике положите на лопатки француза

нет конечно, я уже много лет как не в науке и не профессор. но вот Вас уложу запросто.

лапша прокатит ? :) прояснили Ваш уровень состязательности.

  IgA написав:и судя по новостям из Франции, там нашелся кто-то кто уложил профессора с его интервью на лопатки

Парламент Франции в четверг одобрил планы президента Эммануэля Макрона относительно ковидных паспортов. Голосованию предшествовали два дня бурных дебатов, вызванных комментариями Макрона о том, что он хотел "задолбать" непривитых, и выбранными им для этого довольно грубыми словами.


то такое. политика. но вроде бы мы обсуждали целесообразность бустера каждые три-шесть месяцев. а тут про паспорта. их срок действия три месяца ?

  IgA написав:
  pilker написав:то что нашел.


то есть на практике их пока не видно, зато при
Molecular modeling studies were performed with Hyperchem
и
The energy of interaction (∆G) of each antibody-spike protein complex was calculated with Molegro Molecular Viewer


оказывается что ADE есть. продолжайте вести наблюдение

удивлен що Вы никак не могли найти работы француза. а ведь в интервью есть подсказка. не читали видать.

а шо скажете по поводу этой работы. уклоняется зараза. пойдете бустер делать ?
https://www.pnas.org/content/119/1/e2111400119
pilker
 
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