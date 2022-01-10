Додано: Сер 12 січ, 2022 00:30

Mayag написав: antey1969 написав: Hotab написав: ------------------

edvardd

до полгода 10 дней не хватило...

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Все строго!)

Не хотите подождать обновляху? К весне обещают. Я должен как раз дождаться. ------------------до полгода 10 дней не хватило...------------------Все строго!)Не хотите подождать обновляху? К весне обещают. Я должен как раз дождаться.

Бустер сегодня успешно получен.

Обновляха сначала поступит в Европу, нам пойдет по остаточному принципу. Так что раньше лета не ждите. Бустер сегодня успешно получен.Обновляха сначала поступит в Европу, нам пойдет по остаточному принципу. Так что раньше лета не ждите.

Пфайзер или модерна, какая реакция? На днях планируем с женой тоже бустер сделать, не решили какой лучше (1,2 дозы ковишилд/астразенека). Темку с пол года точно не читал, пролистал последние несколько страниц - выходит только пфайзер с подтвержденной эффективностью? Пфайзер или модерна, какая реакция? На днях планируем с женой тоже бустер сделать, не решили какой лучше (1,2 дозы ковишилд/астразенека). Темку с пол года точно не читал, пролистал последние несколько страниц - выходит только пфайзер с подтвержденной эффективностью?

Не так.Файзер пока единственная вакцина, допущенная к применению не в экстренном порядке, а в нормальном режиме.БОльшая или меньшая эффективность подтверждена, в общем-то, у всех признанных вакцин.Не сохранил ссылку, но читал, что против омикрона, вроде, лучше защищает Модерна.Ссылку не сохранял, т.к. не показалось очень уж убедительным.О реакции именно на бустер не скажу, но, думаю, такая же, как на первые 2 укола. А тут по разному. По знакомым знаю, что реакция индивидуальная. И на Файзер, и на Модерну знаю случаи относительно тяжёлой реакции (температура, ломота - дня 3) и практически без реакции (лёгкая боль в уколотом плече в первый день).