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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4868486948704871

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.1 5 30
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
17%
5
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
33%
10
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
17%
5
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
27%
8
Ще в роздумах
7%
2
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 10:27

  pilker написав:тут еще один профессор созрел для откровений. В Израиле.

я тоже за все хорошее и против всего плохого, жаль профессор не написал что делать правительству когда больницы переполняются ковидными пациентами

  pilker написав:если инфа подтердится то скандал будет еще тот. а фаучи лапти сплетут.

подлые США ведут на территории Китая с которым у них натянутые отношения опасные исследования вируса, причем в китайском институте вирусологии, ну типа если произойдет утечка то китайцев не жалко. а доблестные хунвейбины то ли не знали то ли им хорошо заплатили, зато после того как утечка произошла они преисполнились негодованием. это типа детишки выросли и в деда мороза уже не верят, но сказки все еще любят послушать
Востаннє редагувалось IgA в Сер 12 січ, 2022 10:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 10:43

Шоб не чихал здесь никто

Британские ученые выяснили, что один из самых распространенных симптомов штамма коронавируса "Омикрон" - это частое чихание. При этом чаще с этим симптомом сталкиваются вакцинированные от Covid-19 пациенты.

Об этом сообщает Express.

По данным британских врачей, потеря обоняния и вкуса стала гораздо менее распространенным симптомом при заражении штаммом коронавируса "Омикрон". В то же время вакцинированные от ковида пациента все чаще жалуются на чихание.

"Интересно, что наши данные показывают, что люди, которые были вакцинированы, а затем получили положительный результат на Covid-19, чаще сообщали о чихании как о симптоме по сравнению с теми, кто не делал прививку", - заявили ученые.

Также эксперты сообщили, что они не обнаружили большой разницы в симптомах "Дельты" и "Омикрона".

"Только 50% людей испытывают три классических симптома: лихорадку, кашель и потерю обоняния или вкуса", - сообщили специалисты. При этом обоняние и вкус теперь теряет лишь каждый пятый заболевший.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 10:44

  yanyura написав:
  justit написав:
  yanyura написав:Уточнения:

1. Ромасик уже третий раз приводит этот обрезанный рисунок


Должно ли это меня волновать?
Отнюдь :D

И то, что ниже ноля это
кружки - Омикрон

а для Дельты ниже +40% не опускается, тоже не волнует?
Считаете, как и Ромасик, что Дельта = Омикрон по тяжести протекания болезни и смертности?


Я же пометил красным.
У Вас дислексия походу (?) :shock: :?
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 10:57

  Hotab написав:
  sequence написав:причина не в том

Не знаете, в чем? По избыточной смертности они вродь мировые лидеры среди стран , которые хоть как-то считают свое население. (Африки , Афганистану и прочие Индии не рассматриваем, там их не сосчитать).

а что не понятного? Много вредных привычек - ковид, тем более у непривитых просто усугубляет течение.
У нас не намного лучше с этим. Волны заболеваемости и смертности у нас не коррелируют с русскими, ведь когда у нас с этим было хуже на душу населения, вы же не писали, что наша "бодяга" хуже?
основная проблема тута и тама - это стада антиваксеров. Благо, что их все меньше и меньше по понятным причинам
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