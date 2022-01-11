Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4868486948704871 Ваше ставлення до вакцинування від COVID Эпидемия коронавируса в мире 4.1 5 30 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер 17% 5 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні 33% 10 Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и) 17% 5 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер 0 0 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні 0 0 Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою 0 0 Не можу за станом здоров'я 0 0 Не вакцинувався і не буду 27% 8 Ще в роздумах 7% 2 Всього голосів : 30 Додано: Сер 12 січ, 2022 10:27 pilker написав: тут еще один профессор созрел для откровений. В Израиле. тут еще один профессор созрел для откровений. В Израиле.

я тоже за все хорошее и против всего плохого, жаль профессор не написал что делать правительству когда больницы переполняются ковидными пациентами



pilker написав: если инфа подтердится то скандал будет еще тот. а фаучи лапти сплетут. если инфа подтердится то скандал будет еще тот. а фаучи лапти сплетут.

подлые США ведут на территории Китая с которым у них натянутые отношения опасные исследования вируса, причем в китайском институте вирусологии, ну типа если произойдет утечка то китайцев не жалко. а доблестные хунвейбины то ли не знали то ли им хорошо заплатили, зато после того как утечка произошла они преисполнились негодованием. это типа детишки выросли и в деда мороза уже не верят, но сказки все еще любят послушать я тоже за все хорошее и против всего плохого, жаль профессор не написал что делать правительству когда больницы переполняются ковидными пациентамиподлые США ведут на территории Китая с которым у них натянутые отношения опасные исследования вируса, причем в китайском институте вирусологии, ну типа если произойдет утечка то китайцев не жалко. а доблестные хунвейбины то ли не знали то ли им хорошо заплатили, зато после того как утечка произошла они преисполнились негодованием. это типа детишки выросли и в деда мороза уже не верят, но сказки все еще любят послушать Востаннє редагувалось IgA в Сер 12 січ, 2022 10:54, всього редагувалось 2 разів. IgA Повідомлень: 1218 З нами з: 02.07.15 Подякував: 38 раз. Подякували: 190 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 січ, 2022 10:43 Шоб не чихал здесь никто Британские ученые выяснили, что один из самых распространенных симптомов штамма коронавируса "Омикрон" - это частое чихание. При этом чаще с этим симптомом сталкиваются вакцинированные от Covid-19 пациенты.



Об этом сообщает Express.



По данным британских врачей, потеря обоняния и вкуса стала гораздо менее распространенным симптомом при заражении штаммом коронавируса "Омикрон". В то же время вакцинированные от ковида пациента все чаще жалуются на чихание.



"Интересно, что наши данные показывают, что люди, которые были вакцинированы, а затем получили положительный результат на Covid-19, чаще сообщали о чихании как о симптоме по сравнению с теми, кто не делал прививку", - заявили ученые.



Также эксперты сообщили, что они не обнаружили большой разницы в симптомах "Дельты" и "Омикрона".



"Только 50% людей испытывают три классических симптома: лихорадку, кашель и потерю обоняния или вкуса", - сообщили специалисты. При этом обоняние и вкус теперь теряет лишь каждый пятый заболевший. vitaliian

Повідомлень: 10275 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1795 раз. Подякували: 2569 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 січ, 2022 10:44 yanyura написав: justit написав: yanyura написав: Уточнения:



1. Ромасик уже третий раз приводит этот обрезанный рисунок Уточнения:ужеприводит этот обрезанный рисунок



Должно ли это меня волновать?

Отнюдь Должно лименя волновать?Отнюдь

И то, что ниже ноля это

кружки - Омикрон

а для Дельты ниже +40% не опускается, тоже не волнует?

Считаете, как и Ромасик, что Дельта = Омикрон по тяжести протекания болезни и смертности? И то, что ниже ноля этоа для Дельты ниже +40% не опускается, тоже не волнует?Считаете, как и, что Дельта = Омикрон по тяжести протекания болезни и смертности?



Я же пометил красным.

У Вас дислексия походу (?) Я же пометил красным.У Вас дислексия походу (?) justit Повідомлень: 5669 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1670 раз. Подякували: 450 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 січ, 2022 10:57 Hotab написав: sequence написав: причина не в том

причина не в том

Не знаете, в чем? По избыточной смертности они вродь мировые лидеры среди стран , которые хоть как-то считают свое население. (Африки , Афганистану и прочие Индии не рассматриваем, там их не сосчитать). Не знаете, в чем? П, которые хоть как-то считают свое население. (Африки , Афганистану и прочие Индии не рассматриваем, там их не сосчитать).

а что не понятного? Много вредных привычек - ковид, тем более у непривитых просто усугубляет течение.

У нас не намного лучше с этим. Волны заболеваемости и смертности у нас не коррелируют с русскими, ведь когда у нас с этим было хуже на душу населения, вы же не писали, что наша "бодяга" хуже?

основная проблема тута и тама - это стада антиваксеров. Благо, что их все меньше и меньше по понятным причинам а что не понятного? Много вредных привычек - ковид, тем более у непривитых просто усугубляет течение.У нас не намного лучше с этим. Волны заболеваемости и смертности у нас не коррелируют с русскими, ведь когда у нас с этим было хуже на душу населения, вы же не писали, что наша "бодяга" хуже?основная проблема тута и тама - это стада антиваксеров. Благо, что их все меньше и меньше по понятным причинам sequence Повідомлень: 6217 З нами з: 29.12.15 Подякував: 1738 раз. Подякували: 1666 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4868486948704871 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Ekran і 3 гостейМодератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 791 , 792 , 793

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7921 17273992

ЛОБ Сер 12 січ, 2022 10:41