pilker написав:тут еще один профессор созрел для откровений. В Израиле.
я тоже за все хорошее и против всего плохого, жаль профессор не написал что делать правительству когда больницы переполняются ковидными пациентами
pilker написав:если инфа подтердится то скандал будет еще тот. а фаучи лапти сплетут.
подлые США ведут на территории Китая с которым у них натянутые отношения опасные исследования вируса, причем в китайском институте вирусологии, ну типа если произойдет утечка то китайцев не жалко. а доблестные хунвейбины то ли не знали то ли им хорошо заплатили, зато после того как утечка произошла они преисполнились негодованием. это типа детишки выросли и в деда мороза уже не верят, но сказки все еще любят послушать
Востаннє редагувалось IgA в Сер 12 січ, 2022 10:54, всього редагувалось 2 разів.
Британские ученые выяснили, что один из самых распространенных симптомов штамма коронавируса "Омикрон" - это частое чихание. При этом чаще с этим симптомом сталкиваются вакцинированные от Covid-19 пациенты.
Об этом сообщает Express.
По данным британских врачей, потеря обоняния и вкуса стала гораздо менее распространенным симптомом при заражении штаммом коронавируса "Омикрон". В то же время вакцинированные от ковида пациента все чаще жалуются на чихание.
"Интересно, что наши данные показывают, что люди, которые были вакцинированы, а затем получили положительный результат на Covid-19, чаще сообщали о чихании как о симптоме по сравнению с теми, кто не делал прививку", - заявили ученые.
Также эксперты сообщили, что они не обнаружили большой разницы в симптомах "Дельты" и "Омикрона".
"Только 50% людей испытывают три классических симптома: лихорадку, кашель и потерю обоняния или вкуса", - сообщили специалисты. При этом обоняние и вкус теперь теряет лишь каждый пятый заболевший.
Не знаете, в чем? По избыточной смертности они вродь мировые лидеры среди стран , которые хоть как-то считают свое население. (Африки , Афганистану и прочие Индии не рассматриваем, там их не сосчитать).
а что не понятного? Много вредных привычек - ковид, тем более у непривитых просто усугубляет течение. У нас не намного лучше с этим. Волны заболеваемости и смертности у нас не коррелируют с русскими, ведь когда у нас с этим было хуже на душу населения, вы же не писали, что наша "бодяга" хуже? основная проблема тута и тама - это стада антиваксеров. Благо, что их все меньше и меньше по понятным причинам