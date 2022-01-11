pilker написав:тут еще один профессор созрел для откровений. В Израиле.
я тоже за все хорошее и против всего плохого, жаль профессор не написал что делать правительству когда больницы переполняются ковидными пациентами
pilker написав:если инфа подтердится то скандал будет еще тот. а фаучи лапти сплетут.
подлые США ведут на территории Китая с которым у них натянутые отношения опасные исследования вируса, причем в китайском институте вирусологии, ну типа если произойдет утечка то китайцев не жалко. а доблестные хунвейбины то ли не знали то ли им хорошо заплатили, зато после того как утечка произошла они преисполнились негодованием. это типа детишки выросли и в деда мороза уже не верят, но сказки все еще любят послушать
Востаннє редагувалось IgA в Сер 12 січ, 2022 10:54, всього редагувалось 2 разів.
Британские ученые выяснили, что один из самых распространенных симптомов штамма коронавируса "Омикрон" - это частое чихание. При этом чаще с этим симптомом сталкиваются вакцинированные от Covid-19 пациенты.
Об этом сообщает Express.
По данным британских врачей, потеря обоняния и вкуса стала гораздо менее распространенным симптомом при заражении штаммом коронавируса "Омикрон". В то же время вакцинированные от ковида пациента все чаще жалуются на чихание.
"Интересно, что наши данные показывают, что люди, которые были вакцинированы, а затем получили положительный результат на Covid-19, чаще сообщали о чихании как о симптоме по сравнению с теми, кто не делал прививку", - заявили ученые.
Также эксперты сообщили, что они не обнаружили большой разницы в симптомах "Дельты" и "Омикрона".
"Только 50% людей испытывают три классических симптома: лихорадку, кашель и потерю обоняния или вкуса", - сообщили специалисты. При этом обоняние и вкус теперь теряет лишь каждый пятый заболевший.
Не знаете, в чем? По избыточной смертности они вродь мировые лидеры среди стран , которые хоть как-то считают свое население. (Африки , Афганистану и прочие Индии не рассматриваем, там их не сосчитать).
а что не понятного? Много вредных привычек - ковид, тем более у непривитых просто усугубляет течение. У нас не намного лучше с этим. Волны заболеваемости и смертности у нас не коррелируют с русскими, ведь когда у нас с этим было хуже на душу населения, вы же не писали, что наша "бодяга" хуже? основная проблема тута и тама - это стада антиваксеров. Благо, что их все меньше и меньше по понятным причинам
sequence написав:ведь когда у нас с этим было хуже на душу населения, вы же не писали, что наша "бодяга" хуже?
У нас по суммарному итогу ситуация по избыточной смертности этак раза в 2 лучше. А почему я именно сегодня этот вопрос поднял.. Мы периодически хорошо взлетаем, но так же интенсивно падаем. И сейчас мы на стадии падения. Они же стабильно плохо. И их "стабильность" по итогу хуже, чем наша усредненная пиков и просадок.
Igneus написав:pilker, а тут некоторые решают не только о том, как другие должны отвечать, но и в каком случае отвечать, и даже, инициировав удаление ответа, продолжают настаивать на нем.
Есть подозрение, что вы обо мне, потому отвечу. (если вы не обо мне,то не читайте )
Вы зря обижаетесь, что вас припирают к стенке с требованием ответов. У вас гадкая привычка (наверное это что-то профессиональное) цитировать одно, отвечать на совершенно другое. Возможно вы переживаете,что о вас забыли и проветриваете таким образом свой аккаунт. В любом случае вы должны понимать, что форум - это дискуссия, а не крикнул - и в кусты ( не спрашивайте меня ничего,я вам отвечать не обязан). Что касается "инициировал удаление", то мимо. Я там ничего не инициировал.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 12 січ, 2022 11:14, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:.. Мы периодически хорошо взлетаем, но так же интенсивно падаем. И сейчас мы на стадии падения. Они же стабильно плохо. И их "стабильность" по итогу хуже, чем наша усредненная пиков и просадок...
я понятия не имею, как вы с говностатом сотоварищи считаете. Просто по причине того, что лично мне абсолютно непонятно, сколько людей статично проживают в стране, где перепись последний раз была за царя гороха. И делить каждый раз на 37 млн (или сколько там?) и получать красивые проценты, ИМХО, некорректно. У русских гораздо лучше с подсчетами населения, трудовой миграции за пределы практически нет. потому убавьте излишнюю оптимистичность, "бодягу" признало 2/3 населения мира и вполне себе пользуются, показатели не лучше и не хуже прочих ведущих мировых бодяг.
yanyura написав:Вам выделенное красным цветом в самом верху, еще перед названием статьи, ни о чем не говорит?
Preprints are preliminary reports that have not undergone peer review. They should not be considered conclusive, used to inform clinical practice, or referenced by the media as validated information.
это ваша подсказка IgA как надо мне ответить ?
Разве IgA нуждается в подсказках? Он достаточно самостоятельный и хорошо разбирающийся в этой проблеме человек.
Это было написано исключительно для вас, чтобы вы обратили внимание, что это препринт, т.е. предварительное сообщение, результаты которого не подтверждены другими исследователями, поэтому, как и в других препринтах, стоит обязательное предупреждение
They should not be... used... as validated information
Их не следует... использовать... как проверенную информацию
На мой взгляд, система препринтов (не только медицинских, но и вообще) это жирный + научным работникам. С одной стороны, в случае подтверждения, они получают статус первооткрывателей, с другой, при неподтверждении, их нельзя особо упрекнуть в недостоверности исследований. В отличие от тех времен, когда препринтов еще не было. Тогда приходилось проводить кучу дополнительных исследований, чтобы получить достоверные факты. А это время, за которое кто-то где-то уже опубликовал идентичное. И все, ты уже на второй роли, твои исследования лишь подтверждение того, первого. А если поспешишь опубликовать, а окажется что повторить твое другим не удается, получаешь ярлык шарлатана, фальсификатора. Вот почему препринты это +.
Приносить сюда результаты препринтов никто не запрещает, и особых возражений не будет, если будет указано, что это препринт. Вы же об этом умолчали, т.е. получилось, что вы принесли на ветку законченное, подтвержденное исследование.
Igneus написав:pilker, а тут некоторые решают не только о том, как другие должны отвечать, но и в каком случае отвечать, и даже, инициировав удаление ответа, продолжают настаивать на нем.
Есть подозрение, что вы обо мне, потому отвечу. (если вы не обо мне,то не читайте )
Ошибаетесь, это он о себе так самокритично написал. Был такой случай, когда я отвечал ему, являются ли передвижные пункты вакцинации государственными учреждениями. Он тогда отправил жалобу и мой ответ был удален. Вот я и вынужден был тоже отправить жалобу, написав "Было бы логично удалив мой ответ, удалить и пост с вопросами, на которые я отвечал". Кто-то из модераторов посчитал, что это действительно логично и его пост также удалили.
И насчет ответов, опять же он о себе, уже полтора суток висят мои вопросы (Эпидемия коронавируса в мире), он отвечает другим на последующие, но этот "не замечает". Да, вопрос по Ромасик'у уже неактуален, т.к. после его самоуверенного заявления, что модератор не нашел в его посте нарушений, тот внимательно перечитал пост и удалил его за нарушение правил, но остальные-то два вопроса так и остались без ответа.
sequence написав:Просто по причине того, что лично мне абсолютно непонятно, сколько людей статично проживают в стране
Прям "статично", то , наверное, не актуально. Рано или поздно, свидетельство о смерти временного гастрика (вахтового типа) приезжает в Украину. Не приезжают и не приедут лишь те, которые имеют кроме укр.паспорта (спрятанного далеко под матрасом) ещё и польский (или с двуглавой курицей) ,которым они всюду машут на новой родине. Потому условно можно говорить об отсутствии 2-3 млн ордловцев и 3 млн выехавших и не возвращавшихся совсем. То есть 41-6=35 млн. Я бы оперировал ею. По итогу ковидного движка на 1.01.2022 Украина накопила порядка 150+-5 тыс избыточных смертей. А Эрэфия 1 млн +-5 тыс избыточных смертей. Соотношение населения 1:4 Все же у нас ситуация на текущий момент существенно лучше.
sequence написав:У русских гораздо лучше с подсчетами населения, трудовой миграции за пределы практически нет.
Но гораздо хуже с обликом ковидной смертности. Слишком большой разрыв в трёх цифрах: ковидные смерти для мира в мировую стату, те же смерти для своего потребления и избыточные смерти.
sequence написав:бодягу" признало 2/3 населения мира и вполне себе пользуются