Додано: Сер 12 січ, 2022 11:53

pilker написав: yanyura написав: Вам выделенное красным цветом в самом верху, еще перед названием статьи, ни о чем не говорит?

Preprints are preliminary reports that have not undergone peer review.

They should not be considered conclusive, used to inform clinical practice, or referenced by the media as validated information. Вам выделенное красным цветом в самом верху, еще перед названием статьи, ни о чем не говорит?

это ваша подсказка IgA как надо мне ответить ? это ваша подсказкакак надо мне ответить ?

They should not be... used... as validated information

Их не следует... использовать... как проверенную информацию

Развенуждается в подсказках? Он достаточно самостоятельный и хорошо разбирающийся в этой проблеме человек.Это было написано исключительно для вас, чтобы вы обратили внимание, что это препринт, т.е. предварительное сообщение, результаты которого не подтверждены другими исследователями, поэтому, как и в других препринтах, стоит обязательное предупреждениеНа мой взгляд, система препринтов (не только медицинских, но и вообще) это жирный + научным работникам. С одной стороны, в случае подтверждения, они получают статус первооткрывателей, с другой, при неподтверждении, их нельзя особо упрекнуть в недостоверности исследований. В отличие от тех времен, когда препринтов еще не было. Тогда приходилось проводить кучу дополнительных исследований, чтобы получить достоверные факты. А это время, за которое кто-то где-то уже опубликовал идентичное. И все, ты уже на второй роли, твои исследования лишь подтверждение того, первого. А если поспешишь опубликовать, а окажется что повторить твое другим не удается, получаешь ярлык шарлатана, фальсификатора. Вот почему препринты это +.Приносить сюда результаты препринтов никто не запрещает, и особых возражений не будет, если будет указано, что это препринт. Вы же об этом умолчали, т.е. получилось, что вы принесли на ветку законченное, подтвержденное исследование.