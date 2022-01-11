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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4869487048714872

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.1 5 30
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
17%
5
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
33%
10
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
17%
5
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
27%
8
Ще в роздумах
7%
2
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:49

  yanyura написав:И насчет ответов, ..., уже полтора суток висят мои вопросы

Вам нужно успевать ознакомляться с ответами, а иначе Вам нужно обращаться со своими вопросами к иным участникам этого форума, которые, с одной стороны, например, также не успели ознакомиться с этими ответами, но, тем не менее, с другой стороны, каким-то образом узнали, что они предоставлялись:
viewtopic.php?p=5370959#p5370959
Igneus
 
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