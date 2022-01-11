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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 січ, 2022 12:49
yanyura написав:
И насчет ответов, ..., уже полтора суток висят мои вопросы
Вам нужно успевать ознакомляться с ответами, а иначе Вам нужно обращаться со своими вопросами к иным участникам этого форума, которые, с одной стороны, например, также не успели ознакомиться с этими ответами, но, тем не менее, с другой стороны, каким-то образом узнали, что они предоставлялись:viewtopic.php?p=5370959#p5370959
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