yanyura написав:Вот я и вынужден был тоже отправить жалобу, написав "Было бы логично удалив мой ответ, удалить и пост с вопросами, на которые я отвечал". И насчет ответов, ..., уже полтора суток висят мои вопросы
Вам нужно успевать ознакомляться с ответами, а иначе Вам нужно обращаться со своими вопросами к иным участникам этого форума, которые, с одной стороны, например, также не успели ознакомиться с этими ответами, но, тем не менее, с другой стороны, каким-то образом узнали, что они предоставлялись: viewtopic.php?p=5370959#p5370959
Наконец, было бы также логичным с Вашей стороны удалять свои вопросы, если удаляются мои ответы на них.
Востаннє редагувалось Igneus в Сер 12 січ, 2022 13:09, всього редагувалось 1 раз.
Igneus написав:тем не менее, каким-то образом узнали, что они предоставлялись
Я вам открою секрет Полишинеля: в моих ответах вам есть цитаты ваших удаленных спичей. Наверное и мои ответы стоило зачистить, коль уж так, но видимо модераторы уже просто устали: столько зачищать, как в этом топике, видимо не приходится нигде. Просто Клондайк троллинга, офтопика и включания идиота.
yanyura написав:Вот я и вынужден был тоже отправить жалобу, написав "Было бы логично удалив мой ответ, удалить и пост с вопросами, на которые я отвечал". И насчет ответов, ..., уже полтора суток висят мои вопросы