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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4869487048714872

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.1 5 30
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
17%
5
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
33%
10
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
17%
5
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
27%
8
Ще в роздумах
7%
2
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:49

  yanyura написав:Вот я и вынужден был тоже отправить жалобу, написав "Было бы логично удалив мой ответ, удалить и пост с вопросами, на которые я отвечал".
И насчет ответов, ..., уже полтора суток висят мои вопросы

Вам нужно успевать ознакомляться с ответами, а иначе Вам нужно обращаться со своими вопросами к иным участникам этого форума, которые, с одной стороны, например, также не успели ознакомиться с этими ответами, но, тем не менее, с другой стороны, каким-то образом узнали, что они предоставлялись:
viewtopic.php?p=5370959#p5370959

Наконец, было бы также логичным с Вашей стороны удалять свои вопросы, если удаляются мои ответы на них.
Востаннє редагувалось Igneus в Сер 12 січ, 2022 13:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:тем не менее, каким-то образом узнали, что они предоставлялись

Я вам открою секрет Полишинеля: в моих ответах вам есть цитаты ваших удаленных спичей. Наверное и мои ответы стоило зачистить, коль уж так, но видимо модераторы уже просто устали: столько зачищать, как в этом топике, видимо не приходится нигде. Просто Клондайк троллинга, офтопика и включания идиота.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 14:10

  Igneus написав:
  yanyura написав:Вот я и вынужден был тоже отправить жалобу, написав "Было бы логично удалив мой ответ, удалить и пост с вопросами, на которые я отвечал".
И насчет ответов, ..., уже полтора суток висят мои вопросы

Вам нужно успевать ознакомляться с ответами

Эти постом вы утверждаете, что ответили на мои вопросы Эпидемия коронавируса в мире :?:

Ни ответ по налогам от зааробитчан
Зображення


Зображення

ни ответ по по Наказу № 145, и Постанове № 246 я так и не увидел, хотя ежедневно по несколько раз читаю эту ветку.

По последнему вопросу напоминаю - им интересовался и Тракторист.

Я уже молчу о вашем любимце "украинце" Кочемасове...
Эпидемия коронавируса в мире
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  #<1 ... 4869487048714872
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