Додано: Сер 12 січ, 2022 15:09

sequence написав: Hotab написав: .. Мы периодически хорошо взлетаем, но так же интенсивно падаем. И сейчас мы на стадии падения. Они же стабильно плохо. И их "стабильность" по итогу хуже, чем наша усредненная пиков и просадок... .. Мы периодически хорошо взлетаем, но так же интенсивно падаем. И сейчас мы на стадии падения. Они же стабильно плохо. И их "стабильность" по итогу хуже, чем наша усредненная пиков и просадок...

я понятия не имею, как вы с говностатом сотоварищи считаете. Просто по причине того, что лично мне абсолютно непонятно, сколько людей статично проживают в стране, где перепись последний раз была за царя гороха. И делить каждый раз на 37 млн (или сколько там?) и получать красивые проценты, ИМХО, некорректно. У русских гораздо лучше с подсчетами населения, трудовой миграции за пределы практически нет.

потому убавьте излишнюю оптимистичность, "бодягу" признало 2/3 населения мира и вполне себе пользуются, показатели не лучше и не хуже прочих ведущих мировых бодяг. я понятия не имею, как вы с говностатом сотоварищи считаете. Просто по причине того, что лично мне абсолютно непонятно, сколько людей статично проживают в стране, где перепись последний раз была за царя гороха. И делить каждый раз на 37 млн (или сколько там?) и получать красивые проценты, ИМХО, некорректно. У русских гораздо лучше с подсчетами населения, трудовой миграции за пределы практически нет.потому убавьте излишнюю оптимистичность, "бодягу" признало 2/3 населения мира и вполне себе пользуются, показатели не лучше и не хуже прочих ведущих мировых бодяг.

1. Учитывая точность всей ковидной статистики, что у нас, что в РФ, деление на 37 млн не сильно ухудшает качество оценки.2. Российскую вакцину бодягой никогда не называл, но судить о её эффективности сложно - нигде не было достаточно массового применения, а российские цифры, приведенные в Вашей ссылке, вызывают сомнения.3. Какие 2/3 населения мира "признали" и, тем более "пользуются" российскими вакцинами? Где Вы такое увидели?4. Что в России, что у нас уровень вакцинирования населения достаточно низкий. Поэтому говорить о влиянии вакцинирования на уровень заболеваемости и смертности, на мой взгляд, не приходится.5. Моё мнение о различиях в ходе эпидемии и возможное различие в результатах я как-то излагал и вкратце писал в своих "Хрониках...".