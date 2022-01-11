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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4869487048714872

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.1 5 30
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
17%
5
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
33%
10
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
17%
5
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
27%
8
Ще в роздумах
7%
2
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:49

  yanyura написав:Вот я и вынужден был тоже отправить жалобу, написав "Было бы логично удалив мой ответ, удалить и пост с вопросами, на которые я отвечал".
И насчет ответов, ..., уже полтора суток висят мои вопросы

Вам нужно успевать ознакомляться с ответами, а иначе Вам нужно обращаться со своими вопросами к иным участникам этого форума, которые, с одной стороны, например, также не успели ознакомиться с этими ответами, но, тем не менее, с другой стороны, каким-то образом узнали, что они предоставлялись:
viewtopic.php?p=5370959#p5370959

Наконец, было бы также логичным с Вашей стороны удалять свои вопросы, если удаляются мои ответы на них.
Востаннє редагувалось Igneus в Сер 12 січ, 2022 13:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:тем не менее, каким-то образом узнали, что они предоставлялись

Я вам открою секрет Полишинеля: в моих ответах вам есть цитаты ваших удаленных спичей. Наверное и мои ответы стоило зачистить, коль уж так, но видимо модераторы уже просто устали: столько зачищать, как в этом топике, видимо не приходится нигде. Просто Клондайк троллинга, офтопика и включания идиота.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 14:10

  Igneus написав:
  yanyura написав:Вот я и вынужден был тоже отправить жалобу, написав "Было бы логично удалив мой ответ, удалить и пост с вопросами, на которые я отвечал".
И насчет ответов, ..., уже полтора суток висят мои вопросы

Вам нужно успевать ознакомляться с ответами

Эти постом вы утверждаете, что ответили на мои вопросы Эпидемия коронавируса в мире :?:

Ни ответ по налогам от зааробитчан
Зображення


Зображення

ни ответ по по Наказу № 145, и Постанове № 246 я так и не увидел, хотя ежедневно по несколько раз читаю эту ветку.

По последнему вопросу напоминаю - им интересовался и Тракторист.

Я уже молчу о вашем любимце "украинце" Кочемасове...
Эпидемия коронавируса в мире
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:09

  sequence написав:
  Hotab написав:.. Мы периодически хорошо взлетаем, но так же интенсивно падаем. И сейчас мы на стадии падения. Они же стабильно плохо. И их "стабильность" по итогу хуже, чем наша усредненная пиков и просадок...

я понятия не имею, как вы с говностатом сотоварищи считаете. Просто по причине того, что лично мне абсолютно непонятно, сколько людей статично проживают в стране, где перепись последний раз была за царя гороха. И делить каждый раз на 37 млн (или сколько там?) и получать красивые проценты, ИМХО, некорректно. У русских гораздо лучше с подсчетами населения, трудовой миграции за пределы практически нет.
потому убавьте излишнюю оптимистичность, "бодягу" признало 2/3 населения мира и вполне себе пользуются, показатели не лучше и не хуже прочих ведущих мировых бодяг.

1. Учитывая точность всей ковидной статистики, что у нас, что в РФ, деление на 37 млн не сильно ухудшает качество оценки.
2. Российскую вакцину бодягой никогда не называл, но судить о её эффективности сложно - нигде не было достаточно массового применения, а российские цифры, приведенные в Вашей ссылке, вызывают сомнения.
3. Какие 2/3 населения мира "признали" и, тем более "пользуются" российскими вакцинами? Где Вы такое увидели?
4. Что в России, что у нас уровень вакцинирования населения достаточно низкий. Поэтому говорить о влиянии вакцинирования на уровень заболеваемости и смертности, на мой взгляд, не приходится.
5. Моё мнение о различиях в ходе эпидемии и возможное различие в результатах я как-то излагал и вкратце писал в своих "Хрониках...".
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:29

В канадском Квебеке не вакцинированные граждане будут платить дополнительный налог. На сегодняшний день эта провинция является лидером по смертности от COVID.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего заявил, что он будет первым, кто накажет непривитых в финансовом отношении. Размер штрафа еще не определен, но он будет “ощутимым”.

На сегодняшний день, более 12% в Квебеке не привиты от коронавируса, и они составляют половину пациентов больниц.

На 1 января более 85% жителей Квебека привиты хотя бы одной дозой.

На прошлой неделе власти провинции заявили, что для того, чтобы купить что-либо в магазине спиртного или каннабиса, придется предъявить свидетельство о вакцинации.

https://mignews.com/news/politic/v-kanade-ne-privitye-budut-platit-nalog.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:50

  yanyura написав:
  Igneus написав:
  yanyura написав:Вот я и вынужден был тоже отправить жалобу, написав "Было бы логично удалив мой ответ, удалить и пост с вопросами, на которые я отвечал".
И насчет ответов, ..., уже полтора суток висят мои вопросы

Вам нужно успевать ознакомляться с ответами

Эти постом вы утверждаете, что ответили на мои вопросы Эпидемия коронавируса в мире :?:

Если Вы просили не обрезать Ваши комментарии, то почему Вы обрезали мой комментарий фразой:
  Igneus написав:Вам нужно успевать ознакомляться с ответами

если он продолжен мною далее с ответом по сути таким образом:
  Igneus написав:, а иначе Вам нужно обращаться со своими вопросами к иным участникам этого форума, которые, с одной стороны, например, также не успели ознакомиться с этими ответами, но, тем не менее, с другой стороны, каким-то образом узнали, что они предоставлялись:
viewtopic.php?p=5370959#p5370959

Итак, ответы, в частности, по постановлению № 246, Вам давались, хотя правилами форума не предусмотрено такой обязанности для его участников.
Однако, поскольку "дважды в одну и ту же воду зайти нельзя", Вам следует обращаться с повторными вопросами к более расторопным участникам форума, например, по указанной мною выше ссылке.
Наконец, обсуждайте проблемы, но не обсуждайте личности, поскольку, если Вы будете злоупотреблять выражением "патологический лжец" или нечто подобным, то на ученом совете при защите диссертации Вам набросают черных шаров, и, независимо от обоснованности Ваших требований, удалят из зала суда и оставят иск без рассмотрения.
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Сер 12 січ, 2022 10:41
ЛОБ

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