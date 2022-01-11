Додано: Сер 12 січ, 2022 16:56

И Наказ № 145, и Постанова № 246 оба "Чинні". Только в одном документе сказано "3 оклада", в другом "до 3 окладов". Т.е. главврач назначивший себе 3 оклада (по действующему Наказу) и врачам до 3-х окладов (по действующей Постанове) не нарушит нормативные документы. Юрист, действующий в интересах главврача докажет, что в действиях главврача не было юридических нарушений (о моральных вопрос не стоит).



Или все-таки были?

yanyura написав: Igneus написав: Ключевым является предлог "до", который позволяет руководителям устанавливать себе ровно 300%, а рядовому персоналу до 300%. Ключевым является предлог "до", который позволяет руководителям устанавливать себе ровно 300%, а рядовому персоналу до 300%.

Новое это хорошо забытое старое!



Ранее:

...

Новое это хорошо забытое старое!Ранее:...

Igneus написав: Если Вы просили не обрезать Ваши комментарии, то почему Вы обрезали мой комментарий фразой:

Igneus писал(а):

Вам нужно успевать ознакомляться с ответами

если он продолжен мною далее с ответом по сути таким образом: Если Вы просили не обрезать Ваши комментарии, то почему Вы обрезали мой комментарий фразой:если он продолжен мною далее с ответом по сути таким образом:

Подтверждаю, что вы давали ответ по Постановлению № 246, но это былотого, как я привел Наказ № 145 и задал вопросЧасть вашего ответа по Постановлению № 246 я привел в начале того поста:Т.е. вы никак впосте не могли ответить на вопрос заданныйпосте, если, конечно у вас нет работающей машины времени, чтобы прочитать то, что будет написано в будущем.Потому что остальное не касалось моего вопроса к вам, и обрезав ваш пост я убрал ту "воду". которая не относилась к моему вопросу. Можете сравнить, как я обрезал ваш пост, и как вы тогда обрезали мой - разный смысл в обрезанных постах и полных.И что насчет налогов, которые