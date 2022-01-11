Igneus написав:тем не менее, каким-то образом узнали, что они предоставлялись
Я вам открою секрет Полишинеля: в моих ответах вам есть цитаты ваших удаленных спичей. Наверное и мои ответы стоило зачистить, коль уж так, но видимо модераторы уже просто устали: столько зачищать, как в этом топике, видимо не приходится нигде. Просто Клондайк троллинга, офтопика и включания идиота.
yanyura написав:Вот я и вынужден был тоже отправить жалобу, написав "Было бы логично удалив мой ответ, удалить и пост с вопросами, на которые я отвечал". И насчет ответов, ..., уже полтора суток висят мои вопросы
Hotab написав:.. Мы периодически хорошо взлетаем, но так же интенсивно падаем. И сейчас мы на стадии падения. Они же стабильно плохо. И их "стабильность" по итогу хуже, чем наша усредненная пиков и просадок...
я понятия не имею, как вы с говностатом сотоварищи считаете. Просто по причине того, что лично мне абсолютно непонятно, сколько людей статично проживают в стране, где перепись последний раз была за царя гороха. И делить каждый раз на 37 млн (или сколько там?) и получать красивые проценты, ИМХО, некорректно. У русских гораздо лучше с подсчетами населения, трудовой миграции за пределы практически нет. потому убавьте излишнюю оптимистичность, "бодягу" признало 2/3 населения мира и вполне себе пользуются, показатели не лучше и не хуже прочих ведущих мировых бодяг.
1. Учитывая точность всей ковидной статистики, что у нас, что в РФ, деление на 37 млн не сильно ухудшает качество оценки. 2. Российскую вакцину бодягой никогда не называл, но судить о её эффективности сложно - нигде не было достаточно массового применения, а российские цифры, приведенные в Вашей ссылке, вызывают сомнения. 3. Какие 2/3 населения мира "признали" и, тем более "пользуются" российскими вакцинами? Где Вы такое увидели? 4. Что в России, что у нас уровень вакцинирования населения достаточно низкий. Поэтому говорить о влиянии вакцинирования на уровень заболеваемости и смертности, на мой взгляд, не приходится. 5. Моё мнение о различиях в ходе эпидемии и возможное различие в результатах я как-то излагал и вкратце писал в своих "Хрониках...".
yanyura написав:Вот я и вынужден был тоже отправить жалобу, написав "Было бы логично удалив мой ответ, удалить и пост с вопросами, на которые я отвечал". И насчет ответов, ..., уже полтора суток висят мои вопросы
Если Вы просили не обрезать Ваши комментарии, то почему Вы обрезали мой комментарий фразой:
Igneus написав:Вам нужно успевать ознакомляться с ответами
если он продолжен мною далее с ответом по сути таким образом:
Igneus написав:, а иначе Вам нужно обращаться со своими вопросами к иным участникам этого форума, которые, с одной стороны, например, также не успели ознакомиться с этими ответами, но, тем не менее, с другой стороны, каким-то образом узнали, что они предоставлялись: viewtopic.php?p=5370959#p5370959
Итак, ответы, в частности, по постановлению № 246, Вам давались, хотя правилами форума не предусмотрено такой обязанности для его участников. Однако, поскольку "дважды в одну и ту же воду зайти нельзя", Вам следует обращаться с повторными вопросами к более расторопным участникам форума, например, по указанной мною выше ссылке. Наконец, обсуждайте проблемы, но не обсуждайте личности, поскольку, если Вы будете злоупотреблять выражением "патологический лжец" или нечто подобным, то на ученом совете при защите диссертации Вам набросают черных шаров, а в суде, независимо от обоснованности Ваших требований, оставят иск без рассмотрения.
Ведение дискуссии методом «Ты-дурак!» - всегда заканчивается последним словом дурака, который расценивает это как свою победу над оппонентом. Например :
Hotab написав:Внимание вопрос: "этот человек недоразвит, глуп или прикидывается таким" Выберите правильный ответ.
Из более раннего от того же автора:
Додано: Суб 30 жов, 2021 22:22 И уже тогда вы не хотели слышать голоса разума (в первую очередь меня ) Она визжала больше всех, что вакцинация не работает. Я ей долго пытался тогда что-то объяснить, но куда там. Я д тогда не знал, что она "доктор наук" и потому бесполезно что-либо объяснять.
ИЛИ
yanyura написав:Зрение давно проверяли? Или вы дальтоник и не отличаете зеленые тона от белых?
На самом же деле всем известно, что умный всегда первым прекращает такие дискуссии или вовсе их не начинает. Некоторые любители обсуждения личностей (учеток) считают, что если с ними перестали дискутировать, то это результат их работы по очистке ветки от плоскоземельцев.
В Китае карантин введен в городе Аньян в провинции Хэнань из-за обнаружения двух случаев заражения штаммов коронавируса "Омикрон". В режиме изоляции оказались около 5,5 млн человек. Об этом сообщает Associated Press.
Местным жителям запрещено покидать свои дома. На дороги допускают только транспорт экстренных служб. Также закрыты все магазины, кроме тех, что торгуют товарами первой необходимости.
Сообщается, что случаи заражения "Омикроном" в Аньяне могут быть связаны с аналогичными случаями в городе Тяньцзинь, где власти также ввели локдаун. При этом не исключают, что "Омикрон" впервые в Китае подхватили люди, которые не ездили за рубеж и не контактировали с ранее заболевшими.
вот дураки из за легкого омикрона такой перепохол.
Подтверждаю, что вы давали ответ по Постановлению № 246, но это было ДО того, как я привел Наказ № 145 и задал вопрос
И Наказ № 145, и Постанова № 246 оба "Чинні". Только в одном документе сказано "3 оклада", в другом "до 3 окладов". Т.е. главврач назначивший себе 3 оклада (по действующему Наказу) и врачам до 3-х окладов (по действующей Постанове) не нарушит нормативные документы. Юрист, действующий в интересах главврача докажет, что в действиях главврача не было юридических нарушений (о моральных вопрос не стоит).
Или все-таки были?
Часть вашего ответа по Постановлению № 246 я привел в начале того поста:
yanyura написав:
Igneus написав:Ключевым является предлог "до", который позволяет руководителям устанавливать себе ровно 300%, а рядовому персоналу до 300%.
Новое это хорошо забытое старое!
Ранее: ...
Т.е. вы никак в раннем по времени посте не могли ответить на вопрос заданный в последующем по времени посте, если, конечно у вас нет работающей машины времени, чтобы прочитать то, что будет написано в будущем.
Igneus написав:Если Вы просили не обрезать Ваши комментарии, то почему Вы обрезали мой комментарий фразой:
Igneus писал(а): Вам нужно успевать ознакомляться с ответами
если он продолжен мною далее с ответом по сути таким образом:
Потому что остальное не касалось моего вопроса к вам, и обрезав ваш пост я убрал ту "воду". которая не относилась к моему вопросу. Можете сравнить, как я обрезал ваш пост, и как вы тогда обрезали мой - разный смысл в обрезанных постах и полных.
И что насчет налогов, которые в бюджет Украины платят заробитчане?
fler написав:Ведение дискуссии методом «Ты-дурак!»
Вам найти ваши методы ведения дискуссии , или вы просто поверите на слово??
Я вам могу ещё с того периода, когда вы работали с двух учеток. Вы там не брезговали ни в штаны оппонентам заглянуть, сравнивая их достоинства с оным у капитана корабля ,севшего на мель в одном из проливов Турции. Ни иные вещи. Гордо хлопнули вы дверью после того, как вам показали рандомные цифры , льющиеся с вашей учётки. Вы, как выи уже ранее говорили, по-прежнему имеете право писать любую ересь, но не нужно ожидать,что все будут молчаливо это глотать. И не называть такой массив данных парадом глупости.
fler написав:Ведение дискуссии методом «Ты-дурак!» - всегда заканчивается последним словом дурака, который расценивает это как свою победу над оппонентом. Например : ... ИЛИ
yanyura написав:Зрение давно проверяли? Или вы дальтоник и не отличаете зеленые тона от белых?
На самом же деле всем известно, что умный всегда первым прекращает такие дискуссии или вовсе их не начинает. Некоторые любители обсуждения личностей (учеток) считают, что если с ними перестали дискутировать, то это результат их работы по очистке ветки от плоскоземельцев.
Умный человек сперва проверит и только потом напишет, или не напишет.
По поводу моей, цитируемой уже не первый раз вами фразы - Igneus ответил двумя постами в мой адрес, что мол я слишком часто употребляю слова "лжец" и "лгун", но прочитав тот мой пост, понял свою ошибку, что это не мои слова, а слова Цитрин и удалил тексты в своих постах, заменив их словом "del", т.к. удалить посты уже не мог, прошло больше разрешенного на это времени (пункт 9.3 Правил форума), потом, как пустые посты, их удалил кто-то из модераторов (они всегда удаляют пустые посты независимо от ника написавшего).
Так что зря вы все время цитируете мои слова не зная историю сообщений, "умности" от этого вам точно не добавится.