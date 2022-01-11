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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4870487148724873

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.2 5 31
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
16%
5
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
32%
10
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
16%
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Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
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Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
29%
9
Ще в роздумах
6%
2
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:24

В Японии создали маску, светящуюся от коронавируса. ВИДЕО

https://www.9tv.co.il/item/38532
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:29

Ранее мы сообщали, что компания "Файзер" намерена предоставить новую вакцину от штамма коронавируса "омикрон" в марте 2022 года. Об этом заявил председатель правления компании Альберт Бурла.

Руководитель компании отметил, что до сих пор было неясно, нужна ли специальная прививка от "омикрона" или будет достаточно бустерной вакцинации населения для того, чтобы остановить волну, вызванную новым штаммом коронавируса. Однако, как заявил Бурла, "некоторые страны настоятельно требуют", чтобы вакцина от "омикрона" была готова как можно скорее, поэтому компания "Файзер" приняла решение начать производство специальной вакцины.

https://www.9tv.co.il/item/38542
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:34

  ЛАД написав:
В Японии создали маску, светящуюся от коронавируса. ВИДЕО

https://www.9tv.co.il/item/38532

Я об этом, причем вам, еще месяц назад писал :D
Наверно, коронадозы на память влияют :roll:
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:39

  ЛАД написав:
Ранее мы сообщали, что компания "Файзер" намерена предоставить новую вакцину от штамма коронавируса "омикрон" в марте 2022 года. Об этом заявил председатель правления компании Альберт Бурла.

Руководитель компании отметил, что до сих пор было неясно, нужна ли специальная прививка от "омикрона" или будет достаточно бустерной вакцинации населения для того, чтобы остановить волну, вызванную новым штаммом коронавируса. Однако, как заявил Бурла, "некоторые страны настоятельно требуют", чтобы вакцина от "омикрона" была готова как можно скорее, поэтому компания "Файзер" приняла решение начать производство специальной вакцины.

https://www.9tv.co.il/item/38542
а что так можно было? Я думал они вовсю над этим работают, а тут только начинают.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Аlександр написав:Наверно, коронадозы на память влияют

Вы думаете именно по этой причине коллега Вкладчик забыл,что Физер получил полное одобрение?? Та не, он бы не стал скрывать, что тоже ужаленный. :oops:
Hotab
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