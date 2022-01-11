Ранее мы сообщали, что компания "Файзер" намерена предоставить новую вакцину от штамма коронавируса "омикрон" в марте 2022 года. Об этом заявил председатель правления компании Альберт Бурла.
Руководитель компании отметил, что до сих пор было неясно, нужна ли специальная прививка от "омикрона" или будет достаточно бустерной вакцинации населения для того, чтобы остановить волну, вызванную новым штаммом коронавируса. Однако, как заявил Бурла, "некоторые страны настоятельно требуют", чтобы вакцина от "омикрона" была готова как можно скорее, поэтому компания "Файзер" приняла решение начать производство специальной вакцины.
Ранее мы сообщали, что компания "Файзер" намерена предоставить новую вакцину от штамма коронавируса "омикрон" в марте 2022 года. Об этом заявил председатель правления компании Альберт Бурла.
Руководитель компании отметил, что до сих пор было неясно, нужна ли специальная прививка от "омикрона" или будет достаточно бустерной вакцинации населения для того, чтобы остановить волну, вызванную новым штаммом коронавируса. Однако, как заявил Бурла, "некоторые страны настоятельно требуют", чтобы вакцина от "омикрона" была готова как можно скорее, поэтому компания "Файзер" приняла решение начать производство специальной вакцины.