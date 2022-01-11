Ранее мы сообщали, что компания "Файзер" намерена предоставить новую вакцину от штамма коронавируса "омикрон" в марте 2022 года. Об этом заявил председатель правления компании Альберт Бурла.
Руководитель компании отметил, что до сих пор было неясно, нужна ли специальная прививка от "омикрона" или будет достаточно бустерной вакцинации населения для того, чтобы остановить волну, вызванную новым штаммом коронавируса. Однако, как заявил Бурла, "некоторые страны настоятельно требуют", чтобы вакцина от "омикрона" была готова как можно скорее, поэтому компания "Файзер" приняла решение начать производство специальной вакцины.
Ранее мы сообщали, что компания "Файзер" намерена предоставить новую вакцину от штамма коронавируса "омикрон" в марте 2022 года. Об этом заявил председатель правления компании Альберт Бурла.
Руководитель компании отметил, что до сих пор было неясно, нужна ли специальная прививка от "омикрона" или будет достаточно бустерной вакцинации населения для того, чтобы остановить волну, вызванную новым штаммом коронавируса. Однако, как заявил Бурла, "некоторые страны настоятельно требуют", чтобы вакцина от "омикрона" была готова как можно скорее, поэтому компания "Файзер" приняла решение начать производство специальной вакцины.
Спасибо, что напомнили. Действительно, забыл. Но не считаю это таким уж важным событием. Вот если освоят массовое производство по нормальной цене... Обратите внимание, я даже не стал приводить подробную цитату.
Но даже если заробитчане не уплатили прямых налогов, то непрямые налоги (НДС, акциз) они платят при покупках в Украине. Зная, сколько валюты заводят в страну заробитчане, Вы самостоятельно сможете оценить, сколько они платят, в том числе, в пенсионный фонд: https://cost.ua/calculator/