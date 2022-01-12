Ранее мы сообщали, что компания "Файзер" намерена предоставить новую вакцину от штамма коронавируса "омикрон" в марте 2022 года. Об этом заявил председатель правления компании Альберт Бурла.
Руководитель компании отметил, что до сих пор было неясно, нужна ли специальная прививка от "омикрона" или будет достаточно бустерной вакцинации населения для того, чтобы остановить волну, вызванную новым штаммом коронавируса. Однако, как заявил Бурла, "некоторые страны настоятельно требуют", чтобы вакцина от "омикрона" была готова как можно скорее, поэтому компания "Файзер" приняла решение начать производство специальной вакцины.
Ранее мы сообщали, что компания "Файзер" намерена предоставить новую вакцину от штамма коронавируса "омикрон" в марте 2022 года. Об этом заявил председатель правления компании Альберт Бурла.
Руководитель компании отметил, что до сих пор было неясно, нужна ли специальная прививка от "омикрона" или будет достаточно бустерной вакцинации населения для того, чтобы остановить волну, вызванную новым штаммом коронавируса. Однако, как заявил Бурла, "некоторые страны настоятельно требуют", чтобы вакцина от "омикрона" была готова как можно скорее, поэтому компания "Файзер" приняла решение начать производство специальной вакцины.
Спасибо, что напомнили. Действительно, забыл. Но не считаю это таким уж важным событием. Вот если освоят массовое производство по нормальной цене... Обратите внимание, я даже не стал приводить подробную цитату.
Но даже если заробитчане не уплатили прямых налогов, то непрямые налоги (НДС, акциз) они платят при покупках в Украине. Зная, сколько валюты заводят в страну заробитчане, Вы самостоятельно сможете оценить, сколько они платят, в том числе, в пенсионный фонд: https://cost.ua/calculator/
Ранее мы сообщали, что компания "Файзер" намерена предоставить новую вакцину от штамма коронавируса "омикрон" в марте 2022 года. Об этом заявил председатель правления компании Альберт Бурла.
Руководитель компании отметил, что до сих пор было неясно, нужна ли специальная прививка от "омикрона" или будет достаточно бустерной вакцинации населения для того, чтобы остановить волну, вызванную новым штаммом коронавируса. Однако, как заявил Бурла, "некоторые страны настоятельно требуют", чтобы вакцина от "омикрона" была готова как можно скорее, поэтому компания "Файзер" приняла решение начать производство специальной вакцины.
vitaliian написав:а что так можно было? Я думал они вовсю над этим работают, а тут только начинают.
К тому времени надо успеть еще вколоть старые бустеры всем подопытным, дальше - обнуление сертификатов и по новой. Потом опять новый штамм подвезут и так по кругу.
Вы случайно не из тех людей, которые подозревают производителей газонокосилок , как выгодополучалей, в подсеивании сорной травы и поливе ее для более сильного роста?? Или может вы подозреваете производителей шин с усиленной боковиной в выбивании на дорогах ям с острыми краями?? Снова таки, как основных выгодополучалей.
Уже не первый раз антиваксовский движ намекает или прямо говорит, что ковид озолотил фарму, и дальнейшие поражения на ковидном фронте им выгодны. Это бесспорно, так и есть. Но это вовсе не означает заговор фармы против вашего нежного плеча и кармана налогоплательщиков. Бизнес косит деньги на проблеме, как это делается всегда и во всем.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 12 січ, 2022 20:24, всього редагувалось 1 раз.