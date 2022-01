Додано: Сер 12 січ, 2022 20:52

клинические испытания еще идут

(всего за 100 дней)

(будет еще фаза 4, между прочим)

(значит еще не закончили фазу 3?)

(фаза 4?)

(только начинаете? То есть в прошлом году и сейчас эти группы - подопытные?)

(еще не вечер)

Хоть Файзер и получил разрешение на постоянное использование вакцины, в инструкции к ней, обновленной в декабре 2021, он указывает, что. На официальном сайте компания описывает текущее состояние дел следующим образом:Pfizer і BioNTech використали десятиліття наукового досвіду, щоб розробити та здійснити сувору програму клінічних випробувань фази 3, щоб зробити вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 доступною якомога швидше та безпечно.дані цього знакового дослідженняМи такождослідження, щобу випадку, якщо нові варіанти уникають захисту, передбаченого існуючою вакциною.Мовою оригіналу:Pfizer and BioNTech leveraged decades of scientific expertise to design and execute a rigorous Phase 3 clinical trial program to make the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine available as quickly and safely as possible. Today, we are continuing to evaluate data from this landmark trial, while also initiating new trials in special populations, such as pregnant women and children under 12. We are also planning studies to assess the potential need for boosters or modified vaccine in the event that newly emerging variants evade protection provided by the existing vaccine.