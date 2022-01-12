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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4872487348744875>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.2 5 31
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
16%
5
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
32%
10
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
16%
5
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
29%
9
Ще в роздумах
6%
2
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:23

  Hotab написав:
  Schmit написав:
  vitaliian написав:а что так можно было? Я думал они вовсю над этим работают, а тут только начинают.

К тому времени надо успеть еще вколоть старые бустеры всем подопытным, дальше - обнуление сертификатов и по новой. Потом опять новый штамм подвезут и так по кругу.

Вы случайно не из тех людей, которые подозревают производителей газонокосилок , как выгодополучалей, в подсеивании сорной травы и поливе ее для более сильного роста??
Или может вы подозреваете производителей шин с усиленной боковиной в выбивании на дорогах ям с острыми краями?? Снова таки, как основных выгодополучалей.

Случайно не из тех.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Schmit написав:Случайно не из тех.

Тогда вы случайно не друг вкладчика, который тоже не помнит, что вакцина закончила испытания, что не очень корректно называете людей "подопытными" ?
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:52

Сайт Файзера о КИ и rapid progress

Хоть Файзер и получил разрешение на постоянное использование вакцины только в пределах США, в инструкции к ней, обновленной в декабре 2021, он указывает, что клинические испытания еще идут. На официальном сайте компания описывает текущее состояние дел следующим образом:
Pfizer і BioNTech використали десятиліття наукового досвіду (всего за 100 дней), щоб розробити та здійснити сувору програму клінічних випробувань фази 3 (будет еще фаза 4, между прочим), щоб зробити вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 доступною якомога швидше та безпечно. Сьогодні ми продовжуємо оцінювати дані цього знакового дослідження (значит еще не закончили фазу 3?), а також розпочинаємо нові дослідження на особливих групах населення, таких як вагітні жінки та діти віком до 12 років (фаза 4?). (только начинаете? То есть в прошлом году и сейчас эти группы - подопытные?) Ми також плануємо дослідження, щоб оцінити потенційну потребу в бустерах або модифікованих вакцинах (еще не вечер) у випадку, якщо нові варіанти уникають захисту, передбаченого існуючою вакциною.
Мовою оригіналу:
Pfizer and BioNTech leveraged decades of scientific expertise to design and execute a rigorous Phase 3 clinical trial program to make the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine available as quickly and safely as possible. Today, we are continuing to evaluate data from this landmark trial, while also initiating new trials in special populations, such as pregnant women and children under 12. We are also planning studies to assess the potential need for boosters or modified vaccine in the event that newly emerging variants evade protection provided by the existing vaccine.
https://www.pfizer.com/science/coronavi ... d-progress
fler
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Уже не первый раз антиваксовский движ намекает или прямо говорит, что ковид озолотил фарму, и дальнейшие поражения на ковидном фронте им выгодны.
США неплохо заработали на войне, но это не делает их её зачинщиками. Наоборот Рузвельт долго не хотел туда лезть.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Это мне одному показалось, что fler обещала не писать в этой ветке

Но пишет ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:55

  Hotab написав:
  Schmit написав:Случайно не из тех.

Тогда вы случайно не друг вкладчика, который тоже не помнит, что вакцина закончила испытания, что не очень корректно называете людей "подопытными" ?

Вкладчика не знаю и не являюсь антивакцинатором. Но если ученые до сих пор не знают, сколько доз препарата еще нужно вколоть, как подействует 3-я, 4-я, 5-я, 6-я... доза, то это однозначно продолжение испытаний.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:57

и перекрутили)))

  pesikot написав:fler обещала не писать в этой ветке

Ее все не так поняли (с)
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 21:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Schmit написав:Но если ученые до сих пор не знают, сколько доз препарата еще нужно вколоть, как подействует 3-я, 4-я, 5-я, 6-я... доза, то это однозначно продолжение испытаний.


Давайте я вам попробую рассказать. Не факт, что у меня выйдет это с вами, но все же. Закончились испытания и доказана эффективность против первых вариантов вируса, а также безопасность для людей определенных возрастных групп. Продолжаются испытания для выявления эффективности против других (новых) вариантов Ковид и безопасность для остальных (младших) возрастных групп.
Внимание вопрос, являются ли те группы, для которых уже доказана эффективность и безопасность, сегодня "подопытными"??
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 12 січ, 2022 21:09, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 21:04

  Hotab написав:
  pesikot написав:fler обещала не писать в этой ветке

Ее все не так поняли (с)

Точняк :D
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 21:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Schmit написав:Но если ученые до сих пор не знают, сколько доз препарата еще нужно вколоть, как подействует 3-я, 4-я, 5-я, 6-я... доза,
если пфайзер начал разрабатывать новую вакцину, значит что то знают. И явно не в пользу бустеров.

viewtopic.php?p=5373949#p5373949

это однозначно продолжение испытаний.
у вас есть испытанные вакцины от ковида? Не держите в себе, делитесь. Да продолжение испытаний и экспериментов на людях (вкладчик привет), но происходит это не по злому умыслу, а от того что альтернативы "неиспытанным" вакцинам нет, считайте это поиском.
vitaliian
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