Schmit написав:Но если ученые до сих пор не знают, сколько доз препарата еще нужно вколоть, как подействует 3-я, 4-я, 5-я, 6-я... доза, то это однозначно продолжение испытаний.
Давайте я вам попробую рассказать. Не факт, что у меня выйдет это с вами, но все же. Закончились испытания и доказана эфективность против первых вриантов вируса, а также безопасность для людей определенных возрастных групп.
Первые варианты коронавируса уже давно вымерли под напором новых штаммов, ученые даже признают, что эффективность старых вакцин против модного сейчас омикрона уже на уровне плацебо (если не отрицательная) но добровольнопринудительная вакс кампания продолжается с особым напором.
Hotab написав: Продолжаются испытания для выявления эфективности против других (новых) вариантов Ковид и безопасность для остальных (младших) возрастных групп.
Ну вот, испытания таки продолжаются.
Hotab написав:Внимание вопрос, являются ли те группы, для которых уже доказана эфективность и безопасность, сегодня "подопытными"??
Подопытные сейчас те, которым колят 3-й, 4-й, 5-й бустер, потому что полный цикл испытаний прошли (если прошли) 2 дозы, а не 3-4-5...
Смотрим на графики суточных и трехмесячных данных. Уже который день бустеров колют в разы меньше, напр. за сутки 139584, а не 800+ тысяч, как ранее. Число выявленных тоже падает, за сутки уже 129587, а не 200+ тысяч. Оба графика показали снижение за сколько-то последних дней. Совпадение? Уменьшилось число госпитализаций – за сутки на 123. Что-то растет смертность, аж +398 за сутки. (Прям как в Украине с ее +193 за сутки при населении вдвое меньше и вакцинации во сколько раз меньше?). Графики госпитализаций и смертности показывают рост уже больше,чем неделю Эффективность вакцинации? Не, клятые антиваксы никак не вымрут
Schmit написав:что эффективность старых вакцин против модного сейчас омикрона уже на уровне плацебо (если не отрицательная) но добровольнопринудительная вакс кампания продолжается с особым напором.
я тоже офигиваю из всех утюгов про вакцинацию а вакцины от омикрона нет. Имхо журналюгам надо чё то говорить, тема хайповая, приглашают учёных, врачей им тоже нужно что то говорить.
Вы заметили по СМИ никогда не освещаются неизлечимые болезни, последние стадии рака, дцп и многое другое. Потому что у СМИ есть законы жанра, как у детективного кино например. В серьезные темы надо вникать, а если в штате 3 журналиста они и про политику, и про экономику и про медицину одинаково не вникая пишут/говорят.
Только топовые издания позволяют себе содержание в штате журналистов глубоко ныряющих в какую то тему, знающих про нее всё.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 січ, 2022 21:32, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:Никто в здравом уме не предлагает вакцинироваться против гриппа прошлогодней вакциной
То есть вакцину от гриипа обновляют раз в год. Вы же ждете , что от ковида будут чаще? до тех пор, пока она работала (против первых вариантов) ее кололи. Сейчас на Омикроне эфективность снизилась, бодяжат новую.
у вас есть испытанные вакцины от ковида? Не держите в себе, делитесь. Да продолжение испытаний и экспериментов на людях (вкладчик привет), но происходит это не по злому умыслу, а от того что альтернативы "неиспытанным" вакцинам нет, считайте это поиском.
Привет. Поэтому я и говорю, что участие в медицинских экспериментах должно быть добровольным, а не принудительным (вынужденным, дискриминационным) Кто хочет - колитесь "на здоровье" хоть каждый день, и желательно без распила бюджета, а "по убеждению" Но других силой тащить в свою секту не нужно