Додано: Сер 12 січ, 2022 21:29

Schmit написав: что эффективность старых вакцин против модного сейчас омикрона уже на уровне плацебо (если не отрицательная) но добровольнопринудительная вакс кампания продолжается с особым напором. что эффективность старых вакцин против модного сейчас омикрона уже на уровне плацебо (если не отрицательная) но добровольнопринудительная вакс кампания продолжается с особым напором.

я тоже офигиваю из всех утюгов про вакцинацию а вакцины от омикрона нет. Имхо журналюгам надо чё то говорить, тема хайповая, приглашают учёных, врачей им тоже нужно что то говорить.Вы заметили по СМИ никогда не освещаются неизлечимые болезни, последние стадии рака, дцп и многое другое. Потому что у СМИ есть законы жанра, как у детективного кино например. В серьезные темы надо вникать, а если в штате 3 журналиста они и про политику, и про экономику и про медицину одинаково не вникая пишут/говорят.Только топовые издания позволяют себе содержание в штате журналистов глубоко ныряющих в какую то тему, знающих про нее всё.