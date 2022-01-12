RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4873487448754876>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.2 5 31
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
16%
5
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
32%
10
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
16%
5
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
29%
9
Ще в роздумах
6%
2
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 21:21

  Hotab написав:
  Schmit написав:Но если ученые до сих пор не знают, сколько доз препарата еще нужно вколоть, как подействует 3-я, 4-я, 5-я, 6-я... доза, то это однозначно продолжение испытаний.


Давайте я вам попробую рассказать. Не факт, что у меня выйдет это с вами, но все же. Закончились испытания и доказана эфективность против первых вриантов вируса, а также безопасность для людей определенных возрастных групп.

Первые варианты коронавируса уже давно вымерли под напором новых штаммов, ученые даже признают, что эффективность старых вакцин против модного сейчас омикрона уже на уровне плацебо (если не отрицательная) но добровольнопринудительная вакс кампания продолжается с особым напором.

  Hotab написав: Продолжаются испытания для выявления эфективности против других (новых) вариантов Ковид и безопасность для остальных (младших) возрастных групп.

Ну вот, испытания таки продолжаются.
  Hotab написав:Внимание вопрос, являются ли те группы, для которых уже доказана эфективность и безопасность, сегодня "подопытными"??

Подопытные сейчас те, которым колят 3-й, 4-й, 5-й бустер, потому что полный цикл испытаний прошли (если прошли) 2 дозы, а не 3-4-5...
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2629
З нами з: 08.09.09
Подякував: 67 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 21:22

В Британии … судите сами

Смотрим на графики суточных и трехмесячных данных.
Уже который день бустеров колют в разы меньше, напр. за сутки 139584, а не 800+ тысяч, как ранее.
Число выявленных тоже падает, за сутки уже 129587, а не 200+ тысяч.
Оба графика показали снижение за сколько-то последних дней. Совпадение?
Уменьшилось число госпитализаций – за сутки на 123.
Что-то растет смертность, аж +398 за сутки. (Прям как в Украине с ее +193 за сутки при населении вдвое меньше и вакцинации во сколько раз меньше?).
Графики госпитализаций и смертности показывают рост уже больше,чем неделю :shock: Эффективность вакцинации? Не, клятые антиваксы никак не вымрут :?

Зображення
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2546
З нами з: 07.08.09
Подякував: 909 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 21:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Schmit написав:Первые варианты коронавируса уже давно вымерли под напором новых штаммов

кто сказал?
  Schmit написав:Ну вот, испытания таки продолжаются.

Они и будут продолжаться. Возможно не только ковидные вакцины, но и многие другие, и не только вакцины.
  Schmit написав:Подопытные сейчас те, которым колят 3-й, 4-й, 5-й бустер, потому что полный цикл испытаний прошли (если прошли) 2 дозы, а не 3-4-5...


Га чем основывается ваше утверждение?? С гриппом так же? Нельзя каждый сезон, потому что на 20 дозах (по дозе в год) никому не испытывали?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6538
З нами з: 15.02.09
Подякував: 428 раз.
Подякували: 1617 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 21:29

  fler написав:Смотрим на графики суточных и трехмесячных данных

Вы обещали больше не писать на этом форуме

Шо случилось ? :)

Почему пишите ? Почему не выполняете свои же обещания ? :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6421
З нами з: 31.08.09
Подякував: 455 раз.
Подякували: 1190 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 21:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Schmit написав:что эффективность старых вакцин против модного сейчас омикрона уже на уровне плацебо (если не отрицательная) но добровольнопринудительная вакс кампания продолжается с особым напором.
я тоже офигиваю из всех утюгов про вакцинацию а вакцины от омикрона нет. Имхо журналюгам надо чё то говорить, тема хайповая, приглашают учёных, врачей им тоже нужно что то говорить.

Вы заметили по СМИ никогда не освещаются неизлечимые болезни, последние стадии рака, дцп и многое другое. Потому что у СМИ есть законы жанра, как у детективного кино например. В серьезные темы надо вникать, а если в штате 3 журналиста они и про политику, и про экономику и про медицину одинаково не вникая пишут/говорят.

Только топовые издания позволяют себе содержание в штате журналистов глубоко ныряющих в какую то тему, знающих про нее всё.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 січ, 2022 21:32, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10328
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1803 раз.
Подякували: 2574 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 21:30

Еще раз для особо понятливых ...

  fler написав:.. в теме я для себя достаточно разобралась, дискуссии на этой ветке заканчиваю.


А писать посты буду сколько сочту нужным :twisted:
И там еще между строк кое-что... 8)
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2546
З нами з: 07.08.09
Подякував: 909 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 21:36

  fler написав:
  fler написав:.. в теме я для себя достаточно разобралась, дискуссии на этой ветке заканчиваю.


А писать посты буду сколько сочту нужным :twisted:
И там еще между строк кое-что... 8)

чё-та ржу ... :D

Не можешь без нас, умных, так и напиши - люблю вас умных, вы такие интересные :)

Доктор наук ... мне печалько за нашу науку
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6421
З нами з: 31.08.09
Подякував: 455 раз.
Подякували: 1190 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 21:44

  Hotab написав:
  Schmit написав:Подопытные сейчас те, которым колят 3-й, 4-й, 5-й бустер, потому что полный цикл испытаний прошли (если прошли) 2 дозы, а не 3-4-5...


Га чем основывается ваше утверждение?? С гриппом так же? Нельзя каждый сезон, потому что на 20 дозах (по дозе в год) никому не испытывали?

Нет, с гриппом совсем не так же. Никто в здравом уме не предлагает вакцинироваться против гриппа прошлогодней вакциной и нет никаких n-бустеров уже в разгар эпидемии.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2629
З нами з: 08.09.09
Подякував: 67 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Schmit написав:Никто в здравом уме не предлагает вакцинироваться против гриппа прошлогодней вакциной

То есть вакцину от гриипа обновляют раз в год. Вы же ждете , что от ковида будут чаще?
до тех пор, пока она работала (против первых вариантов) ее кололи. Сейчас на Омикроне эфективность снизилась, бодяжат новую.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6538
З нами з: 15.02.09
Подякував: 428 раз.
Подякували: 1617 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:13

  vitaliian написав:
  Schmit написав:Но если ученые до сих пор не знают, сколько доз препарата еще нужно вколоть, как подействует 3-я, 4-я, 5-я, 6-я... доза,
если пфайзер начал разрабатывать новую вакцину, значит что то знают. И явно не в пользу бустеров.

viewtopic.php?p=5373949#p5373949

это однозначно продолжение испытаний.
у вас есть испытанные вакцины от ковида? Не держите в себе, делитесь. Да продолжение испытаний и экспериментов на людях (вкладчик привет), но происходит это не по злому умыслу, а от того что альтернативы "неиспытанным" вакцинам нет, считайте это поиском.

Привет.
Поэтому я и говорю, что участие в медицинских экспериментах должно быть добровольным, а не принудительным (вынужденным, дискриминационным)
Кто хочет - колитесь "на здоровье" хоть каждый день, и желательно без распила бюджета, а "по убеждению"
Но других силой тащить в свою секту не нужно
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15846
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9097 раз.
Подякували: 4342 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 4873487448754876>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 791, 792, 793
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7921 17274618
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 січ, 2022 10:41
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1630)
12.01.2022 23:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.