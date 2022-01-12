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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4873487448754876

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.2 5 31
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
16%
5
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
32%
10
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
16%
5
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
29%
9
Ще в роздумах
6%
2
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:17

  Schmit написав:
  Hotab написав:
  Schmit написав:Подопытные сейчас те, которым колят 3-й, 4-й, 5-й бустер, потому что полный цикл испытаний прошли (если прошли) 2 дозы, а не 3-4-5...


Га чем основывается ваше утверждение?? С гриппом так же? Нельзя каждый сезон, потому что на 20 дозах (по дозе в год) никому не испытывали?

Нет, с гриппом совсем не так же. Никто в здравом уме не предлагает вакцинироваться против гриппа прошлогодней вакциной и нет никаких n-бустеров уже в разгар эпидемии.

Но ковид - это ж другое. Поэтому не можно, а нужно колоть по 5 уколов от позапрошлогоднего вируса в разгар эпидемии :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:21

  Вкладчик1234 написав:
  vitaliian написав:
  Schmit написав:Но если ученые до сих пор не знают, сколько доз препарата еще нужно вколоть, как подействует 3-я, 4-я, 5-я, 6-я... доза,
если пфайзер начал разрабатывать новую вакцину, значит что то знают. И явно не в пользу бустеров.

viewtopic.php?p=5373949#p5373949

это однозначно продолжение испытаний.
у вас есть испытанные вакцины от ковида? Не держите в себе, делитесь. Да продолжение испытаний и экспериментов на людях (вкладчик привет), но происходит это не по злому умыслу, а от того что альтернативы "неиспытанным" вакцинам нет, считайте это поиском.

Привет.
Поэтому я и говорю, что участие в медицинских экспериментах должно быть добровольным, а не принудительным (вынужденным, дискриминационным)
Кто хочет - колитесь "на здоровье" хоть каждый день, и желательно без распила бюджета, а "по убеждению"
Но других силой тащить в свою секту не нужно

причём в тоталитарную секту... 😂
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Что-то растет смертность, аж +398 за сутки. (Прям как в Украине с ее +193 за сутки при населении вдвое меньше и вакцинации во сколько раз меньше?).


Смотрю "Флер" и "способность к обучению" не очень уживаются в одной строке. Любит она по одному дню выстраивать свои конспирологические цепочки.
Бриты за 12 дней года- 2383
Украина за 12 дней года - 1838

Говорите
населении\е вдвое меньше
??? Ну так сделайте между цифрами простой матемтический прием. :lol:

И это мы еще закроем глаза на славную украинскую традицию: превратить 11.5 тысяч октябрьских посуточных ковидников в 15 тыс итоговых за месяц (по Держстату). Которые почему-то оказываются 25-30 тысяч избыточных. А так-то да, это в Британии "ужас-ужас" и бровки домиком. :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:24

  Вкладчик1234 написав:
  Schmit написав:
  Hotab написав:ем основывается ваше утверждение?? С гриппом так же? Нельзя каждый сезон, потому что на 20 дозах (по дозе в год) никому не испытывали?

Нет, с гриппом совсем не так же. Никто в здравом уме не предлагает вакцинироваться против гриппа прошлогодней вакциной и нет никаких n-бустеров уже в разгар эпидемии.

Но ковид - это ж другое. Поэтому не можно, а нужно колоть по 5 уколов от позапрошлогоднего вируса в разгар эпидемии :)

о какой эпидемии идёт речь? согласно официальным данным никто никогда не фиксировал эпидемию модной болезни на территории Украины... 😂
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:33

  Вкладчик1234 написав:Привет.
Поэтому я и говорю, что участие в медицинских экспериментах должно быть добровольным, а не принудительным (вынужденным, дискриминационным)
Кто хочет - колитесь "на здоровье" хоть каждый день, и желательно без распила бюджета, а "по убеждению"
Но других силой тащить в свою секту не нужно

Если человек хочет добровольно умереть от высокозаразной болезни, разрешить ему или нет? Думаю надо разрешить (права человека бла бла бла) а если те кого он может заразит не хотят умирать?

Я не знаю ответа (может вы подскажете?) что правильно, тут право одного вступает конфликт с правами других людей. Я не про ковид, а в целом, нельзя ж под каждую болезнь написать законодательство?

То что колят бустеры, которые от оммикрона не защищают, я сам в шоке и не поддерживаю.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:38

  vitaliian написав:а если те кого он может заразит не хотят умирать?

любители уколов точно так же заражают окружающих как и противники уколов, так что не надо нести ерунду...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:39

  Тракторист написав:
  vitaliian написав:а если те кого он может заразит не хотят умирать?

любители уколов точно так же заражают окружающих как и противники уколов, так что не надо нести ерунду...

Ещё раз, я говорил не про ковид. Читать написанное надо вни-ма-тель-но.
  vitaliian написав:Я не про ковид, а в целом, нельзя ж под каждую болезнь написать законодательство?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:53

  fler написав:Эффективность вакцинации? Не, клятые антиваксы никак не вымрут

Флер, Вы так на Британию засмотрелись что упустили -

В Україні кількість позитивних COVID-тестів зросла майже на 40% відносно мінімуму останніх чисел грудня. Це може свідчити про початок нової хвилі коронавірусу.

Про це йдеться в аналізі вчених Національної академії наук України.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IgA написав:Флер, Вы так на Британию засмотрелись что упустили -

Слово "волны", "подъем", "спад" даже Ромасик осилил. Хоть и не доктор, и не наук. :D

Про це йдеться в аналізі вчених Національної академії наук України


На сайте НАН не все Флер замечает. Резко закрыла глаза и отвернулась в том месте, где ее колеги сказали, что избыточную смертность в Украине следует рассматривать , как ковидную. :wink:
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:09

  vitaliian написав:
  Тракторист написав:
  vitaliian написав:а если те кого он может заразит не хотят умирать?

любители уколов точно так же заражают окружающих как и противники уколов, так что не надо нести ерунду...

Ещё раз, я говорил не про ковид. Читать написанное надо вни-ма-тель-но.
  vitaliian написав:Я не про ковид, а в целом, нельзя ж под каждую болезнь написать законодательство?

так объясните, что вы хотели сказать фразой:
  vitaliian написав:а если те кого он может заразит не хотят умирать?

любая вакцинация не исключает вакционированных из числа переносчиков вирусов... ;)
Тракторист
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