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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 січ, 2022 22:17
Schmit написав: Hotab написав: Schmit написав:
Подопытные сейчас те, которым колят 3-й, 4-й, 5-й бустер, потому что полный цикл испытаний прошли (если прошли) 2 дозы, а не 3-4-5...
Га чем основывается ваше утверждение?? С гриппом так же? Нельзя каждый сезон, потому что на 20 дозах (по дозе в год) никому не испытывали?
Нет, с гриппом совсем не так же. Никто в здравом уме не предлагает вакцинироваться против гриппа прошлогодней вакциной и нет никаких n-бустеров уже в разгар эпидемии.
Но ковид - это ж другое. Поэтому не можно, а нужно
колоть по 5 уколов от позапрошлогоднего вируса в разгар эпидемии
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Додано: Сер 12 січ, 2022 22:21
Вкладчик1234 написав: vitaliian написав: Schmit написав:
Но если ученые до сих пор не знают, сколько доз препарата еще нужно вколоть, как подействует 3-я, 4-я, 5-я, 6-я... доза,
если пфайзер начал разрабатывать новую вакцину, значит что то знают. И явно не в пользу бустеров.viewtopic.php?p=5373949#p5373949
это однозначно продолжение испытаний.
у вас есть испытанные вакцины от ковида? Не держите в себе, делитесь. Да продолжение испытаний и экспериментов на людях (вкладчик привет), но происходит это не по злому умыслу, а от того что альтернативы "неиспытанным" вакцинам нет, считайте это поиском.
Привет.
Поэтому я и говорю, что участие в медицинских экспериментах должно быть добровольным, а не принудительным (вынужденным, дискриминационным)
Кто хочет - колитесь "на здоровье" хоть каждый день, и желательно без распила бюджета, а "по убеждению"
Но других силой тащить в свою секту не нужно
причём в тоталитарную секту... 😂
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Додано: Сер 12 січ, 2022 22:22
fler написав:
Что-то растет смертность, аж +398 за сутки. (Прям как в Украине с ее +193 за сутки при населении вдвое меньше и вакцинации во сколько раз меньше?).
Смотрю "Флер" и "способность к обучению" не очень уживаются в одной строке. Любит она по одному дню выстраивать свои конспирологические цепочки.
Бриты за 12 дней года- 2383
Украина за 12 дней года - 1838
Говорите
населении\е вдвое меньше
??? Ну так сделайте между цифрами простой матемтический прием.
И это мы еще закроем глаза на славную украинскую традицию: превратить 11.5 тысяч октябрьских посуточных ковидников в 15 тыс итоговых за месяц (по Держстату). Которые почему-то оказываются 25-30 тысяч избыточных. А так-то да, это в Британии "ужас-ужас" и бровки домиком.
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Hotab
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Додано: Сер 12 січ, 2022 22:24
Вкладчик1234 написав: Schmit написав: Hotab написав:
ем основывается ваше утверждение?? С гриппом так же? Нельзя каждый сезон, потому что на 20 дозах (по дозе в год) никому не испытывали?
Нет, с гриппом совсем не так же. Никто в здравом уме не предлагает вакцинироваться против гриппа прошлогодней вакциной и нет никаких n-бустеров уже в разгар эпидемии.
Но ковид - это ж другое. Поэтому не можно, а нужно
колоть по 5 уколов от позапрошлогоднего вируса в разгар эпидемии
о какой эпидемии идёт речь? согласно официальным данным никто никогда не фиксировал эпидемию модной болезни на территории Украины... 😂
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Додано: Сер 12 січ, 2022 22:33
Вкладчик1234 написав:
Привет.
Поэтому я и говорю, что участие в медицинских экспериментах должно быть добровольным, а не принудительным (вынужденным, дискриминационным)
Кто хочет - колитесь "на здоровье" хоть каждый день, и желательно без распила бюджета, а "по убеждению"
Но других силой тащить в свою секту не нужно
Если человек хочет добровольно
умереть от высокозаразной болезни, разрешить ему или нет? Думаю надо разрешить (права человека бла бла бла) а если те кого он может заразит не хотят умирать?
Я не знаю ответа (может вы подскажете?) что правильно, тут право одного вступает конфликт с правами других людей. Я не про ковид, а в целом, нельзя ж под каждую болезнь написать законодательство?
То что колят бустеры, которые от оммикрона не защищают, я сам в шоке и не поддерживаю.
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vitaliian
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Додано: Сер 12 січ, 2022 22:38
vitaliian написав:
а если те кого он может заразит не хотят умирать?
любители уколов точно так же заражают окружающих как и противники уколов, так что не надо нести ерунду...
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Додано: Сер 12 січ, 2022 22:39
Тракторист написав: vitaliian написав:
а если те кого он может заразит не хотят умирать?
любители уколов точно так же заражают окружающих как и противники уколов, так что не надо нести ерунду...
Ещё раз, я говорил не про ковид. Читать написанное надо вни-ма-тель-но.
vitaliian написав:
Я не про ковид, а в целом, нельзя ж под каждую болезнь написать законодательство?
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Додано: Сер 12 січ, 2022 22:53
fler написав:
Эффективность вакцинации? Не, клятые антиваксы никак не вымрут
Флер, Вы так на Британию засмотрелись что упустили -
В Україні кількість позитивних COVID-тестів зросла майже на 40% відносно мінімуму останніх чисел грудня. Це може свідчити про початок нової хвилі коронавірусу.
Про це йдеться в аналізі вчених Національної академії наук України.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 22:58
IgA написав:
Флер, Вы так на Британию засмотрелись что упустили -
Слово "волны", "подъем", "спад" даже Ромасик осилил. Хоть и не доктор, и не наук.
Про це йдеться в аналізі вчених Національної академії наук України
На сайте НАН не все Флер замечает. Резко закрыла глаза и отвернулась в том месте, где ее колеги сказали, что избыточную смертность в Украине следует рассматривать , как ковидную.
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Hotab
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Додано: Сер 12 січ, 2022 23:09
vitaliian написав: Тракторист написав: vitaliian написав:
а если те кого он может заразит не хотят умирать?
любители уколов точно так же заражают окружающих как и противники уколов, так что не надо нести ерунду...
Ещё раз, я говорил не про ковид. Читать написанное надо вни-ма-тель-но.
vitaliian написав:
Я не про ковид, а в целом, нельзя ж под каждую болезнь написать законодательство?
так объясните, что вы хотели сказать фразой:
vitaliian написав:
а если те кого он может заразит не хотят умирать?
любая вакцинация не исключает вакционированных из числа переносчиков вирусов...
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