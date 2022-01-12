Додано: Сер 12 січ, 2022 22:33

Вкладчик1234 написав: Привет.

Поэтому я и говорю, что участие в медицинских экспериментах должно быть добровольным, а не принудительным (вынужденным, дискриминационным)

Кто хочет - колитесь "на здоровье" хоть каждый день, и желательно без распила бюджета, а "по убеждению"

Но других силой тащить в свою секту не нужно Привет.Поэтому я и говорю, что участие в медицинских экспериментах должно быть добровольным, а не принудительным (вынужденным, дискриминационным)Кто хочет - колитесь "на здоровье" хоть каждый день, и желательно без распила бюджета, а "по убеждению"Но других силой тащить в свою секту не нужно

Если человек хочетумереть от высокозаразной болезни, разрешить ему или нет? Думаю надо разрешить (права человека бла бла бла) а если те кого он может заразит не хотят умирать?Я не знаю ответа (может вы подскажете?) что правильно, тут право одного вступает конфликт с правами других людей. Я не про ковид, а в целом, нельзя ж под каждую болезнь написать законодательство?То что колят бустеры, которые от оммикрона не защищают, я сам в шоке и не поддерживаю.